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AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:32 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:33
AK Parti MKYK Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplandı

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    AK Parti Genel Merkezinde bugün yılın ilk MKYK toplantısı yapılıyor. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.55'te başladı.

    AK Parti 8'nci Olağan Kongre takvimi işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de ilçe kongreleri ile takvimi başlatan Ak Parti, şimdiye kadar 73 kentte il kongrelerini tamamladı. 31 Ocak'ta Antalya, 1 Şubat'ta Manisa ve İzmir, 7 Şubat'ta ise İstanbul il kongreleri yapılacak.

    Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 23 Şubat'ta büyük kongrenin yapılması için karar alınacak. Toplantıda teşkilat başkanlığı da kongre takvimine dair bir sunum gerçekleştirecek.

    AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı (Fotoğraf: AA)AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı (Fotoğraf: AA)

    BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI MASADA

    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi sadece kongre takvimiyle sınırlı kalmayacak. Bolu'da meydana gelen yangına ilişkin değerlendirmeler yapılacak, elde edilen bilgi ve bulgular üyelerle paylaşılacak. Ayrıca, Meclis araştırması açılması amacıyla atılan adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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