Başkan Erdoğan AK Parti MKYK’yı topluyor: Yenidoğan çetesi masada

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AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MKYK üyeleri ile yarın ise 81 il başkanları ile bir araya gelerek 2025'te yapılacak büyük kongrenin hazırlıkları için beyin fırtınası yapılacak.



GÜNDEM MASAYA YATIRILACAK

Parti Genel Merkezinde yapılacak MKYK toplantısında gündeme dair meseleler masaya yatırılacak. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan çetesi de MKYK'da gündeme gelecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Başkan Erdoğan'ın güncel meselelere ilişkin düşünce ve önerilerini paylaşarak bir dizi talimatlarda bulunması beklenen toplantıda, Teşkilat İşleri Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı birer sunum yapacak. AK Parti TBMM gurubu ise Meclis'in güncel çalışmalarına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirecek. Teşkilat başkanı kongre süreci ile ilgili MKYK üyelerini bilgilendirecek. Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin dış politikası ile İsrail'in saldırıları ve bölgesel konular hakkında sunum yapacak.



YARIN İL BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELECEK

Yarın, Başkan Erdoğan il başkanları ile bir araya gelecek. Erdoğan en son Eylül ayında il başkanları ile buluşmuş ve burada, "Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor. AK kadrolar olarak çalışmamız, daha çok çalışmamız, daha çok koşmamız gerekiyor" talimatını vermişti. Bayrak değişimine dikkati çeken Erdoğan, seçimlerin ardından milletin verdiği mesajları aldıklarını vurgulamış ve gerekli adımları attıklarını ifade etmişti.