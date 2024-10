Başkan Erdoğan AK Parti MKYK’yı topluyor: Yenidoğan çetesi masada

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞILIYOR

Vatandaşın beklediği büyük değişimin yapılacağı 8'nci Büyük Olağan Kongreye giden yolda AK Parti'nin hayata geçirdiği yeni proje ve çalışmalar da gündeme gelecek. AK Parti, "birlikte ve yerinde çözüm" mesajı vermek için seçmenin karşısına, "Her an yanındayız, herkesin partisiyiz" diyerek çıkıyor. "7/24 AK Parti Projesiyle", her zaman, her yerde, her saatte vatandaşla bir arada olunuyor. AK Parti kongre sürecinde mesai mefhumunu rafa kaldırdı. Günün ilk saatlerinden, gece yarılarına kadar toplumun her kesimiyle her dakika bir arada oluyor. Teşkilata zaman zaman milletvekilleri, zaman zaman ise bakanlar eşlik ediyor. Proje kapsamında açık kapı buluşmaları gerçekleştiren AK Parti güne, esnafla kahvaltı ederek başlıyor. Çay-simit-peynir eşliğinde dertleri dinleniyor, halkın içinden, halka yakın sohbetler ediliyor. Görüşmelerde vatandaşla diyaloğa özel önem gösteriliyor. "Hemen çözeceğiz" gibi bağlayıcı cümleler yerine "üzerinde çalışacağız" deniliyor. Devreye takip ve geri dönüş mekanizması alınarak dert olan her neyse, o konu çözüme kavuşturulana kadar takip ediliyor. Proje kapsamında şehrin en işlek meydanlarında özel istişare toplantıları düzenleniyor. Yuvarlak masa toplantıları geniş katılımlı gerçekleştiriliyor. Hiyerarşik bir düzen yaratmadan herkesle eşit mesafede oturma imkanı sağlanacak, masada, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık çalışanları, kadın girişimciler ve vakıf temsilerinin yanı sıra çiftçiler, sanayiciler, genç girişimciler ve muhtarlar oturuyor.