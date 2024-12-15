Rehine krizinde Netanyahu’ya tepkiler tırmanıyor: "Senin en büyük kabusun olacağım”

Yaklaşık 2.000 kişi, cumartesi gecesi Tel Aviv'deki Begin Yolu'nda yer alan İsrail güvenlik güçleri karargahı önünde toplandı. Göstericiler, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için hükümete baskı yaptı.

Cumartesi gecesi Tel Aviv ve diğer şehirlerde bir araya gelen binlerce İsrailli, hükümete tepki göstererek Gazze'deki rehine lerin serbest bırakılmasını talep etti. Göstericiler, olası bir anlaşma için ilerleme kaydedildiğine dair haberlerin somut adımlara dönüşmemesinden dolayı öfkeliydi. Rehinelerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun süreci sadece oyaladığını düşünüyor. Protestolar, hükümete karşı artan baskıyı gözler önüne seriyor.

Netanyahu hükümetinin en başından beri herkesi eve getirmeye kararlı olduğu konusunda yalan söylediğini belirten Zangauker, sadece birkaçını eve getirip geri kalan rehineleri askeri saldırılarda öldüreceklerini ifade etti.

Times of Israel'in aktardığına göre anne Zangauker "Görüşmelerdeki yetkililerle yaptığım görüşmelerden Matan'ı geri getirme niyetinizin olmadığını, bana yalan söylediğinizi biliyorum. Kapsamlı bir anlaşma karşılığında savaşı sona erdirme niyetinizin olmadığını." dedi.

Protestolar, Netanyahu hükümetine karşı artan öfkeyi ve rehine krizine yönelik çözüm beklentisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Mitingde konuşan rehine Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu müzakereleri kasıtlı olarak çıkmaza sürüklemekle suçladı. Megafonla seslenen anne, "Eğer oğlumu sağ salim geri getirmezsen, senin en büyük kabusun olacağım" ifadelerini kullandı.

İsrailli rehinelerin aileleri Netanyahu'ya tepki gösterdi (Fotoğraf: AA)

"HİÇBİR AFFIN MERHAMETİN OLMAYACAK"

Zangauker konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tehdit etmiyorum, sana haber veriyorum: Hiçbir affın, hiçbir merhametin olmayacak. Matan'ım bir ceset torbasında eve gelirse, ben şahsen sana işkence etmek için elimden geleni yaparım. Senin en kötü kabusun olurum."

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'deki rehine krizine yönelik kalıcı bir anlaşmayı defalarca reddederek tepki topluyor. Gazze'deki Yahudi yerleşimlerini yeniden inşa etmeyi savunan sert koalisyon müttefikleri ise savaşın sona ermesi durumunda Netanyahu'ya desteği çekmekle tehdit ediyor.

İsrailli rehinelerin aileleri Netanyahu'ya tepki gösterdi (Fotoğraf: AA)