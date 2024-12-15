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İran "karikatür" bakanlığı yine iş başında! Hamaney'in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor

Esad'ın devrilmesiyle Suriye'deki mezhepçi ve maksimalist emelleri akamete uğrayan İran'ı derin bir kuyruk acısı sardı. İş öyle bir noktaya geldi ki Tahran'a bağlı resmi kurumlar, Hamaney ve satılık kalemleri açıktan Başkan Erdoğan'a nefret kusar oldu. İran Silahlı Kuvvetleri karikatürler paylaşıp Türkiye'ye tehditler savurdu. Tahran merkezli Farhikhtegan, Başkan Erdoğan ve Atatürk'ü hedef gösterdi. Kayhan gazetesi ise "Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor" ifadelerini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz da hazımsızlık yaptı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:54 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:54
İran karikatür bakanlığı yine iş başında! Hamaney’in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekat 8 Kasım'da Şam'ın düşmesi, Esad'ın kaçmasıyla sonuçlandı.

    İRAN İDDİA ETTİ İNGİLİZ YAZDI... ESAD "TÜRKLER BENİ DEVİRİYOR" DEYİP YALVARDI

    İngiliz Rueuters, İranlı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Beşar Esad'ın Şam düşmeden 6 gün önce İran'a yalvardığını yazdı.

    Esad Şam düşmeden önce Tahran'a yalvardı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Esad Şam düşmeden önce Tahran'a yalvardı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Haberde Esad'ın 2 Aralık'ta Şam'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye "Türkler beni deviriyor" deyip destek istediği iddia edildi.

    İran'ın Şam üzerindeki etkisinin sönmesi başta Tahran rejimi, Devrim Muhafızları cephesi ve İran medyasında derin bir kuyruk acısına yol açtı. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret söylemleri sıralandı.


    İRAN KARİKATÜR BAKANLIĞI YİNE İŞ BAŞINDA!

    İran Silahlı Kuvvetleri'nin 466 bin küsür takipçili resmi X hesabından peşi sıra skandal paylaşımlara imza atıldı.

    Takvim.com.tr paylaşımları tek tek inceledi.





    İran Savunma Bakanlığı'nın karikatürden öteye geçmeyen, tabanın gazını alma odaklı içi boş tehditleri dikkat çekti. Böylelikle İran'ın "Kağıttan Kaplan" imajı bir kez daha perçinlendi.

    SKANDAL TASVİR SKANDAL TEHDİT

    İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı resmi hesaptan     11 Aralık'ta yapılan paylaşımlarda başında ay yıldızlı fes olan tavus kuşu tasvirine yer verildi. "Herkese Duyuruyoruz! Kudüs Kolordusu Tümenleri Şam'a hala kısa bir mesafede" tehditleri yapıldı.

    12 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren İranlı resmi hesap "IŞİD'in babası Hakan Fidan Şam'a gidiyor" ifadelerini kullandı.

    "Esad sonrası Suriye" başlıklı bir başka karikatürde ise yine Başkan Erdoğan hedefteydi. (14 Aralık)



    Farhikhtegan isimli gazetede Başkan Erdoğan ve Atatürk hedef alındı (Takvim.com.tr)Farhikhtegan isimli gazetede Başkan Erdoğan ve Atatürk hedef alındı (Takvim.com.tr)

    BAŞKAN ERDOĞAN VE ATATÜRK'Ü HEDEF GÖSTEREN SKANDAL MANŞET

    Tahran merkezli Farhikhtegan isimli gazetenin bugünkü manşetinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk hedef gösterildi.

    Gazetenin birinci sayfasına "Sultan ve Çoban" manşeti atıldı, iç sayfalarda Türkiye işgalcilikle suçlanıp Türkiye'nin Suriye üzerinde artan nüfuzu ve genişleyen etki alanından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

    EMEVİ CAMİİ'NDEKİ NAMAZ HAZIMSIZLIK YAPTI

    MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılıp Golani ile yaptığı görüşmeye dikkat çekildi.

    Başkan Erdoğan Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesinde hedef gösterildi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesinde hedef gösterildi (Takvim.com.tr)

    HAMANEY'İN SATILIK KALEMLERİ KUDURDU: ERDOĞAN ŞAM DAHİL BİRÇOK VİLAYETİ İSTİYOR

    İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi "İsrail ve Türkiye Suriye'yi bölmekle meşgul" başlıklı haberiyle Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı.

    Gazetenin web sitesinde yer alan haberde "Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor" denildi.

    İran’da Suriye hazımsızlığı! Hamaney Türkiye’yi hedef gösterdi: Bir İsrail iftirası dahaİran’da Suriye hazımsızlığı! Hamaney Türkiye’yi hedef gösterdi: Bir İsrail iftirası daha

    'ACEM'İ MOLLA ŞEYTANİ İFTİRA

    Hamaney de Türkiye'ye olan nefretini iftira ile süsledi.

    Esad'ın devrilmesi sonrası İran halkına hitap eden Hamaney, "Suriye'ye komşu bir hükümet Suriye'de yaşananlarda bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. "Ama asıl plan kuran ve ana kumanda merkezi Amerika ve siyonist rejim. Delillerimiz var, buna hiçbir şüphe yok" dedi.

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    DANIŞMANI DA NEFRET KUSMUŞTU

    İran eski dışişleri bakanı ve Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti de geçtiğimiz hafta "Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldi" ifadeleriyle Türkiye'ye nefret kusmuştu.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da açıkça hedef alan Velayeti, "Sayın Hakan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki sorunları çözeceğini umuyorduk" diyen Velayeti "İslam'da köklü geçmişi olan, büyük büyükleri ve mutasavvıfları olan Türkiye'nin, Amerika ve Siyonistlerin açtığı çukura düşeceğini düşünmüyorduk" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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