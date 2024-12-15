İran "karikatür" bakanlığı yine iş başında! Hamaney'in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor

Başkan Erdoğan Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesinde hedef gösterildi (Takvim.com.tr)



HAMANEY'İN SATILIK KALEMLERİ KUDURDU: ERDOĞAN ŞAM DAHİL BİRÇOK VİLAYETİ İSTİYOR



İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi "İsrail ve Türkiye Suriye'yi bölmekle meşgul" başlıklı haberiyle Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı.



Gazetenin web sitesinde yer alan haberde "Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor" denildi.

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Hamaney de Türkiye'ye olan nefretini iftira ile süsledi.



Esad'ın devrilmesi sonrası İran halkına hitap eden Hamaney, "Suriye'ye komşu bir hükümet Suriye'de yaşananlarda bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. "Ama asıl plan kuran ve ana kumanda merkezi Amerika ve siyonist rejim. Delillerimiz var, buna hiçbir şüphe yok" dedi.