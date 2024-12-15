İran "karikatür" bakanlığı yine iş başında! Hamaney'in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekat 8 Kasım'da Şam'ın düşmesi, Esad'ın kaçmasıyla sonuçlandı.
İRAN İDDİA ETTİ İNGİLİZ YAZDI... ESAD "TÜRKLER BENİ DEVİRİYOR" DEYİP YALVARDI
İngiliz Rueuters, İranlı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Beşar Esad'ın Şam düşmeden 6 gün önce İran'a yalvardığını yazdı.
Haberde Esad'ın 2 Aralık'ta Şam'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye "Türkler beni deviriyor" deyip destek istediği iddia edildi.
İran'ın Şam üzerindeki etkisinin sönmesi başta Tahran rejimi, Devrim Muhafızları cephesi ve İran medyasında derin bir kuyruk acısına yol açtı. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret söylemleri sıralandı.
İRAN KARİKATÜR BAKANLIĞI YİNE İŞ BAŞINDA!
İran Silahlı Kuvvetleri'nin 466 bin küsür takipçili resmi X hesabından peşi sıra skandal paylaşımlara imza atıldı.
Takvim.com.tr paylaşımları tek tek inceledi.