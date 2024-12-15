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Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Sarı kırmızılıların gündeminde forvetin yanı sıra kale takviyesi de var. Listede birçok ismin bulunduğu harekata yeni bir yıldız daha eklendi. İmzaların atılması konusuda Victor Osimhen ve Dries Mertens de aracı olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 16:28
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

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    Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, görüşmelere başladı. Listeye giren son isim ise taraftarları oldukça heyecanlandıracak gibi gözüküyor.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    SÜPER LİG'DE RAKİPSİZ
    Galatasaray bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 12'sini kazandı. Kasımpaşa ve Eyüpspor ile berabere kalarak 38 puana ulaştı. Sarı kırmızılı ekip en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğin keyfini yaşıyor.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    HEDEF 3. DERBİ ZAFERİ
    Zirvedeki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Rams Park'ta oynayacağı mücadeleden galip ayrılmayı hedefleyen Okan Buruk ve öğrencileri hem 3. derbide de zafer sevinci yaşamak hem de puanını 41 yapmak amacında.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
    Ligin yanı sıra Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Cimbom'da kadroyu güçlendirme çalışmalarına erkenden start verildi. Forvet, orta saha, kanat ve kaleci takviyesi yapılması planlanıyor. Ayrıca stoper de alınabilir. Geniş bir liste hazırlayan teknik heyet, izleme ekibinin raporlarını da değerlendirerek yönetime iletiyor.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    ICARDI'NİN YERİNE KİM GELECEK?
    Bu sezon forvet hattındaki en önemli isimlerden biri olan Mauro Icardi'nin Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatması herkesi şoke etmişti. Arjantinli süper yıldızın yerine alınması planlanan oyuncu için hummalı bir mesai söz konusu. Özellikle de İtalya'dan bazı adaylar var. Diğer yandan golcü futbolcunun maliyetini göz önünde bulunduran yönetim, genç bir isme de yönelebilir.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    HAKIM ZIYECH BİTTİ!
    Geçen sezon şamplyonluğa yaptığı katkı ile adından söz ettiren ve yeniden dünya futbolunda kendisini kanıtlayan Hakim Ziyech'in tapusu alınarak sözleşmesi uzatılmıştı. Ancak bu sezon gelinen noktadaki verimsizliğin ardından Malmö maçındaki kötü performansı biletinin kesilmesini sağladı. Bugüne kadar Faslı futbolcunun arkasında duran Okan Buruk da artık kendisinden vazgeçti. Devre arasında görüşülerek yollar ayrılacak.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    TALİPLERİ VAR
    Galatasaray kariyeri bitme noktasına gelen Hakim Ziyech için özellikle Arap takımlarının ilgisi mevcut. Diğer yandan Fransız basını da Rennnes'in devreye girdiğini ve ilk görüşmeyi yaptığını yazdı. Eğer bonservis teklifi gelirse yönetim bu konuyu gündemine alacak. Ancak resmi bir öneri olmazsa fesih yoluna gidilecek.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    2. YOLCU YUSUF DEMİR
    Galatasaray'da ara transferin yolcularından biri de Yusuf Demir. Hem yabancı statüsünde sayılması hem de yıldız futbolcular arasında süre bulamaması üzerine genç futbolcunun gönderilmesine sıcak bakılıyor. Ziyech gibi Yusuf'un da taliplerine göre aksiyon alınacak. İlk hedef kiralık gönderilerek tecrübe kazanmasını sağlamak. Ancak bonservis teklifi yapılırsa da değerlendirilecek.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    VICTOR NELSSON DA GÖZDEN ÇIKARILDI
    Kopenhag'dan transfer edildikten sonra önemli takımların transfer listesine giren ancak bu sezon hem yedek kulübeisne mahkum olan hem de Okan Buruk ile yıldızları barışmayan Victor Nelsson'un da Hakim Ziyech gibi Malmö maçında sarı kırmızılı forma ile kariyeri son buldu gibi gözüküyor. Sevilla'ya transferi daha önce gerçekleşmeyen Danimarkalı için artık ayrılık yolu gözüktü.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    O GÖRÜNTÜ OLAY OLDU
    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç deplasmanına çıktığo Malmö maçında oyuna sonradan giren 24 yaşındaki stoper, saha kenarında eşofmanını çıkarmadığı anlarda Okan Buruk'un tepkisini çekmiş ve sosyal medyada hedef tahtasına oturtularak ayrılması gerektiğine dair çok sayıda mesaj yazılmıştı.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    FERNANDO MUSLERA'NIN DURUMU BELLİ DEĞİL
    2011-2012 sezonunda Lazio'dan Lorik Cana ve bonservis bedeliyle transfer edilen Fernando Muslera, yıllardır kalesini koruduğu Galatasaray'dan ayrılabilir. Uruguaylı file bekçisi, yaşadığı başarıların ardından futbolu bırakma veya ülkesine dönme kararı alabilir. Teknik heyet ve yönetim de bu ihtimallere karşı hazırlıksız yakalanmamak adına çalışmalarına hız verdi.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    ADAYLAR BELİRLENİYOR
    Fernando Muslera'nın ayrılığını gündeminde tutan Galatasaray'da geniş çaplı kaleci arayışı başladı. Uzun süre takıma hizmet edecek ve kaleyi güvenle koruyacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Cimbom'da birçok isim listede bulunuyor.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    ALEX MERET BOMBASI
    Sport Napoli'nin haberine göre Galatasaray'ın kaleci transferi için gündemine aldığı yıldızlardan biri de Alex Meret. 2019'dan bu yana Napoli forması giyen 27 yaşındaki file bekçisi için devre arasında girişim yapılması bekleniyor.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    BONSERVİSİ BELLİ OLDU
    İtalyan basınının iddiasına göre bu sezon şampiyonluğa oynayan ve Serie A'da ikinci sırada yer alan Napoli, deneyimli eldiven için 10 milyon Euro talep ediyor. Victor Osimhen'in de satışı gerçekleşmesi halinde sıcak para girdisi sağlamak isteyen mavi lacivertli ekip, bu fonu da transfere harcamayı düşünüyor.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    DEVLER PEŞİNDE
    Galatasaray, Alex Meret transferinde yalnız değil. İtalyan kalecinin kontratının sona erecek olmasından dolayı Ruben Amorim'in başına geçtiği Manchester United ve Roma, Meret'i kadrosuna katmak adına devrede.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    DEVLER PEŞİNDE
    Galatasaray, Alex Meret transferinde yalnız değil. İtalyan kalecinin kontratının sona erecek olmasından dolayı Ruben Amorim'in başına geçtiği Manchester United ve Roma, Meret'i kadrosuna katmak adına devrede.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    CİMBOM'UN 2 BÜYÜK KOZU VAR
    Kaleci konusuna ara transfer döneminde nokta koymak isteyen Galatasaray'ın Alex Meret ile ilgili süreçte çok önemli iki kozu var. Bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen ile kulübün efsanelerinden Dries Mertens, yıdız kaleciyi ikna edebilmek için devrede olacak.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

    ALEX MERET KİMDİR?
    Napoli'nin kalecisi Alex Meret, 22 Mart 1997 tarihinde İtalya'nın Udine kentinde doğmuştur. 27 yaşındadır. Futbola ASD Rivolto'da başlamıştır. Alt yapı kariyerinde ASD Donatello Calcio'da da forma giyip ülkenin en önemli takımlarından Udinese'ye transfer olmuştur. SPAL'da kiralık forma giymiş ve A takıma yükselmiştir. Napoli ile ikinci kez kiralık kariyeri geçiren Meret'İn bonservisi, 26 milyon Euro karşılığında alınmıştır. Bu sezon 14 maçta 10 gol yiyip 8 karşılaşmada kalesini rakiplere kapatmıştır. İtalya Milli Takımı formasını 3 kez terletmiştir. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro'dur.

    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

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