Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ligin yanı sıra Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Cimbom'da kadroyu güçlendirme çalışmalarına erkenden start verildi. Forvet, orta saha, kanat ve kaleci takviyesi yapılması planlanıyor. Ayrıca stoper de alınabilir. Geniş bir liste hazırlayan teknik heyet, izleme ekibinin raporlarını da değerlendirerek yönetime iletiyor.

ICARDI'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Bu sezon forvet hattındaki en önemli isimlerden biri olan Mauro Icardi'nin Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatması herkesi şoke etmişti. Arjantinli süper yıldızın yerine alınması planlanan oyuncu için hummalı bir mesai söz konusu. Özellikle de İtalya'dan bazı adaylar var. Diğer yandan golcü futbolcunun maliyetini göz önünde bulunduran yönetim, genç bir isme de yönelebilir.

HAKIM ZIYECH BİTTİ!

Geçen sezon şamplyonluğa yaptığı katkı ile adından söz ettiren ve yeniden dünya futbolunda kendisini kanıtlayan Hakim Ziyech'in tapusu alınarak sözleşmesi uzatılmıştı. Ancak bu sezon gelinen noktadaki verimsizliğin ardından Malmö maçındaki kötü performansı biletinin kesilmesini sağladı. Bugüne kadar Faslı futbolcunun arkasında duran Okan Buruk da artık kendisinden vazgeçti. Devre arasında görüşülerek yollar ayrılacak.

TALİPLERİ VAR

Galatasaray kariyeri bitme noktasına gelen Hakim Ziyech için özellikle Arap takımlarının ilgisi mevcut. Diğer yandan Fransız basını da Rennnes'in devreye girdiğini ve ilk görüşmeyi yaptığını yazdı. Eğer bonservis teklifi gelirse yönetim bu konuyu gündemine alacak. Ancak resmi bir öneri olmazsa fesih yoluna gidilecek.