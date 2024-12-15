EMEKLİLİK İÇİN MAAŞ FARKI NETLEŞTİ! Yüksek aylık için son 15 gün fırsatı! %30 ila %40 arası...

2024 SONU BORÇLANMA İÇİN KRİTİK BİR FIRSAT MI? Yüksek emekli maaşı hedefleyenler için yalnızca dilekçe tarihi değil, borçlanma tutarları da önem taşıyor.

Yılbaşında asgari ücrete %30 ila %40 oranında zam bekleniyor. Bu zam, doğrudan borçlanma tutarlarını artıracak. Şu an için asgari günlük prim borçlanma tutarı 213,36 TL iken, bu rakam artışla birlikte ciddi şekilde yükselebilir.

Kadınlar için doğum, erkekler için askerlik borçlanmaları en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Asgari brüt ücretin %32'si oranında hesaplanan borçlanma tutarlarının, yıl sonuna kadar mevcut seviyelerde yapılması daha avantajlı.

PRİM BORÇLANMASINDA ÜST SINIR NE KADAR? Prim borçlanmasında en düşük ödeme günlük 213,36 TL, en yüksek ödeme ise günlük 1.600,20 TL olarak belirlenmiş durumda.