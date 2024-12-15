EMEKLİLİK İÇİN MAAŞ FARKI NETLEŞTİ! Yüksek aylık için son 15 gün fırsatı! %30 ila %40 arası...

2024 yılında emekli olmayı düşünenler için kritik bir dönem başladı. Kamuoyunda uzun süredir konuşulan, "2024'te emekli olanların 2025'te emekli olanlara göre daha fazla maaş alacağı" iddiası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi.
2024 VE 2025 ARASINDA %30 MAAŞ FARKI VAR
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a göre, emekli maaşlarının hesaplanmasında enflasyon oranları aylık bağlanma oranları ve prim gün sayısı gibi kriterler belirleyici oluyor.
Yılmaz, 2024 yılında emekli olanların, 2025 yılında emekli olanlara kıyasla ortalama %30 daha fazla maaş alacağını şu sözlerle ifade etti:
"2024'te emekli maaş hesaplamalarında, güncel enflasyon verileri önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki yıllarda enflasyon oranlarının düşmesi bekleniyor. Bu da 2025 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2024'e kıyasla daha düşük olmasına neden olacak."
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Eğer yüksek emekli maaşı almak istiyorsanız, emeklilik dilekçenizi zamanında vermeniz gerekiyor. İşte son tarihler:
SSK ve Bağkur kapsamında emekli olacaklar için: 31 Aralık 2024
Kamu çalışanları için: 14 Ocak 2025
Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden SGK müdürlüklerine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabiliyor. Ancak özellikle yılsonuna doğru yaşanacak yoğunluklar göz önünde bulundurularak işlemlerin erken tamamlanması öneriliyor.
2024 SONU BORÇLANMA İÇİN KRİTİK BİR FIRSAT MI?
Yüksek emekli maaşı hedefleyenler için yalnızca dilekçe tarihi değil, borçlanma tutarları da önem taşıyor.
Yılbaşında asgari ücrete %30 ila %40 oranında zam bekleniyor. Bu zam, doğrudan borçlanma tutarlarını artıracak. Şu an için asgari günlük prim borçlanma tutarı 213,36 TL iken, bu rakam artışla birlikte ciddi şekilde yükselebilir.
Kadınlar için doğum, erkekler için askerlik borçlanmaları en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Asgari brüt ücretin %32'si oranında hesaplanan borçlanma tutarlarının, yıl sonuna kadar mevcut seviyelerde yapılması daha avantajlı.
PRİM BORÇLANMASINDA ÜST SINIR NE KADAR?
Prim borçlanmasında en düşük ödeme günlük 213,36 TL, en yüksek ödeme ise günlük 1.600,20 TL olarak belirlenmiş durumda.
Asgari ücret artışıyla birlikte bu tutarların da yükseleceği öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu konuda şu uyarıda bulunuyor:
"2024'te emeklilik dilekçesini vermek, sadece yüksek maaş almak açısından değil, borçlanma tutarlarından tasarruf etmek açısından da kritik bir öneme sahip."
ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI
Emeklilik için gün sayanlar, 2024 yılını değerlendirmek isteyebilir.
Hem yüksek maaş alma olasılığı hem de daha düşük prim borçlanması avantajıyla, bu yıl emekli olmak birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor.
Ancak dilekçe ve borçlanma işlemlerinde gecikme yaşanmaması için yıl sonunu beklemeden adım atmak gerekiyor.