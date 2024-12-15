FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Uzun süredir Marmaris'te sakin bir yaşam sürdüren arabesk müziğin 'Baba' lakaplı usta ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıllarda böbrek yetmezliği nedeniyle haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyordu. Yıllardır şeker hastalığıyla mücadele eden ve daha önce de geçirdiği yüz felcinin ardından fizik tedavi gören Ferdi Tayfur böbrek nakli olmuştu. 50 yaşındaki oğlu Timur böbreklerinden birini babasına vermişti.