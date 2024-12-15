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FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki sanatçının sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 14:34 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 14:40
FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

Marmaris'in sakin Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkiinde bulunan evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur yüksek tansiyon şikayetiyle zor anlar yaşadı.

FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

Evde bulunan çalışanları durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

Olay yerine gelen ambulansla Marmaris'teki özel bir hastaneye kaldırılan Tayfur hemen tedavi altına alındı.

FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

Kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tayfur, aynı zamanda şeker hastasıydı.

FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Uzun süredir Marmaris'te sakin bir yaşam sürdüren arabesk müziğin 'Baba' lakaplı usta ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıllarda böbrek yetmezliği nedeniyle haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyordu. Yıllardır şeker hastalığıyla mücadele eden ve daha önce de geçirdiği yüz felcinin ardından fizik tedavi gören Ferdi Tayfur böbrek nakli olmuştu. 50 yaşındaki oğlu Timur böbreklerinden birini babasına vermişti.