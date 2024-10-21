AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin

AK Parti MKYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin konuşan Çelik, "İslam'a, insanlığa, milletimize ihanet etmiş haindi. bugün vatansız olarak hayatını kaybetti. Yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu ile yan yana yazdırmıştır." dedi. Çelik, Türkiye'nin gündemindeki Yenidoğan çetesine ilişkin de konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Çelik, "Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde çetenin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.