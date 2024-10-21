SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin
Haberler Haber Videoları

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 17:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 17:48

AK Parti MKYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin konuşan Çelik, "İslam'a, insanlığa, milletimize ihanet etmiş haindi. bugün vatansız olarak hayatını kaybetti. Yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu ile yan yana yazdırmıştır." dedi. Çelik, Türkiye'nin gündemindeki Yenidoğan çetesine ilişkin de konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Çelik, "Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde çetenin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Servis aracı bekleyenleri kurşun yağmuruna tutan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
21.10.2024Pazartesi
FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
21.10.2024Pazartesi
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: FETÖ ile mücadele sürecek!
21.10.2024Pazartesi
MSB: ''Fetullah Gülen vatansız öldü öyle anılacak!''
21.10.2024Pazartesi
Fatullh Gülen öldü! | Şehit Cennet Yiğit’in babası: “Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık”
21.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika... Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü 01:19
Pensilvanya'daki iblis öldü
21.10.2024Pazartesi
Büyük ödüle ramak kala! Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu 06:54
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu
21.10.2024Pazartesi
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar 00:38
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar
20.10.2024Pazar
Hakan Fidan’dan Fetullah Gülen açıklaması! 01:26
Hakan Fidan'dan Fetullah Gülen açıklaması!
21.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA