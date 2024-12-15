Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan'dan küçücük çocuğa: "Senin baban rüşvet yer mi?"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde her geçen gün başka bir skandal patlak vermeye devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde her geçen gün başka bir skandal patlak vermeye devam ediyor.
İLK SKANDALI DEĞİL
"Bu da oldu" dedirten son olay; 2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ı, 2023'te 59 milyon 647 bin 720 lira zarara uğratan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan geldi.
CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye binasına gelen ve kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocuğa "Senin baban rüşvet yer mi? Baban hırsızlık yapar mı?" diye sorarak kahkaya atmaya başladı.
Bu sorular CHP'nin zihniyetini bir kere daha gözler önüne sererken, görüntülere ise sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte sosyal medyadan gelen o tepkiler;
"Bunlar iyice raydan çıktı! CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, zabıta olmak isteyen bir babanın yanında oğluna, "Baban vatanı, milleti, bayrağı sever mi? Baban rüşvet alır mı?" gibi sorular yöneltti."
"CHP'li Keçiören B. Bşk. Mesut Özarslan,zabıta olmak isteyen bir babanın yanında oğluna bakın neler soruyor. Evladının yanında babayı rencide etmiş. Dervişin fikri neyse zikri odur."