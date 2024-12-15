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Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan'dan küçücük çocuğa: "Senin baban rüşvet yer mi?"

CHP’li yöneticilerin zihniyeti bir kere daha gözler önüne serildi. Son olarak CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye soran küçük bir çocuğa kahkalarla “Senin baban rüşvet yer mi?” ve “Senin baban hırsızlık yapar mı?” sözleriyle karşılık verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla "Demekki neymiş CHP'linin aradığı kriter: rüşvet ve hırsızlık" gibi eleştiriler peş peşe geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 19:04
Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan’dan küçücük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?

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    Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde her geçen gün başka bir skandal patlak vermeye devam ediyor.

    CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. (Takvim.com.tr foto arşiv)CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    İLK SKANDALI DEĞİL
    "Bu da oldu" dedirten son olay; 2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ı, 2023'te 59 milyon 647 bin 720 lira zarara uğratan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan geldi.

    CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan'dan küçücük çocuğa: ʺSenin baban rüşvet yer mi?ʺCHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan'dan küçücük çocuğa: ʺSenin baban rüşvet yer mi?ʺ

    CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye binasına gelen ve kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocuğa "Senin baban rüşvet yer mi? Baban hırsızlık yapar mı?" diye sorarak kahkaya atmaya başladı.

    CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. (Takvim.com.tr foto arşiv)CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Bu sorular CHP'nin zihniyetini bir kere daha gözler önüne sererken, görüntülere ise sosyal medyadan tepki yağdı.

    CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gelen tepkiler (X)CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gelen tepkiler (X)

    İşte sosyal medyadan gelen o tepkiler;

    CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gelen tepkiler (X)CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gelen tepkiler (X)

    "Bunlar iyice raydan çıktı! CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, zabıta olmak isteyen bir babanın yanında oğluna, "Baban vatanı, milleti, bayrağı sever mi? Baban rüşvet alır mı?" gibi sorular yöneltti."

    CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gelen tepkiler (X)CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gelen tepkiler (X)

    "CHP'li Keçiören B. Bşk. Mesut Özarslan,zabıta olmak isteyen bir babanın yanında oğluna bakın neler soruyor. Evladının yanında babayı rencide etmiş. Dervişin fikri neyse zikri odur."

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