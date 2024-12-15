Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan'dan küçücük çocuğa: "Senin baban rüşvet yer mi?"

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde her geçen gün başka bir skandal patlak vermeye devam ediyor.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. (Takvim.com.tr foto arşiv) İLK SKANDALI DEĞİL

"Bu da oldu" dedirten son olay; 2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ı, 2023'te 59 milyon 647 bin 720 lira zarara uğratan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan geldi.