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CIA'den ısmarlama haberlerle FETO'yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası CIA, ABD, İngiliz ve Yunan medyası deyim yerindeyse karalar bağladı. Washington Post "İftiraya uğradı" diyerek Gülen'i akladı. İngiliz Reuters "Güçlü din adamı" ifadeleriyle teröriste arka çıktı. Yunan siyasetçi Katerina Markou ise Gülen'e yaptığı ziyaretten görüntüler paylaşıp FETÖ camiasına başsağlığı diledi. Gülen, Markou'ya daha önce verdiği röportajda Yunanistan'ı Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açtığı için 'kardeş' olarak tanımlamıştı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:46
CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de vatansız olarak geberdi.

Hayatı Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, dine, devlete, millete ve topluma en büyük zararı veren Gülen, 15 Temmuz 2016'da şehadet şerbeti içen 252 vatan evladının kanını elinde taşıyordu.

Devletin kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapı oluşturan FETO'nun ölümü sonrası CIA, ABD, İngiliz ve Yunan medyası karalar bağladı.
Washington Post'ta iblis başını aklama haberi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Washington Post'ta iblis başını aklama haberi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CIA'DEN ABD BASININA ISMARLAMA HABER: İBLİS BAŞINI BÖYLE AKLADILAR

Washington Post'ta FETÖ elebaşı "İftiraya uğradı" denilerek aklandı.

"Erdoğan'ın hedefi olan din adamı öldü" denilen haberde terörist Gülen allandı pullandı. Ismarlama haber "CIA, aparat olarak kullandığı Gülen'e böyle uğurlama yapıyor" yorumlarına yol açtı.

İngiliz Reuters'ta yer alan operasyonel haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İngiliz Reuters'ta yer alan operasyonel haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


REUTERS'TAN ELEBAŞINA METHİYELER

İngiliz Reuters da operasyonel bir haber dili kullanarak Türkiye'yi hedef gösterdi.

15 Temmuz'un arkasındaki FETÖ gerçeğini ıskalayan Reuters, "Güçlü din adamı" diyerek iblis başı Gülen'i akladı, Türkiye'yi suçladı.

CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı



YUNAN SİYASETÇİDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Yunan siyasetçi Katerina Markou ise FETO'nun ölümü sonrası skandal bir paylaşımda bulundu.

Markou "İslam'ın ılımlı sesi" olarak tanımladığı iblis Gülen'e yaptığı ziyaretten görüntüler paylaşıp FETÖ camiasına başsağlığı diledi.





YUNANİSTAN'DA FETÖ PROPAGANDASINA İZİN VEREN İSİM

Bilindiği üzere Katerina Markou, "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı FETÖ propagandası içeren kitabı Yunanistan'da yayınlanmasını sağlayan kişi.

Markou bir konuşmasında, FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler sıralayıp Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını ileri sürmüştü.



Aynı isim FETÖ elebaşı ile röportaj da yapmıştı.

İBLİS BAŞI GÜLEN'LE RÖPORTAJ YAPTI

Bahse konu röportajda Gülen, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'ı kardeş olarak tanımladı.

Yunanistan'ın FETÖ skandalı



Gülen şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur"


SON DAKİKA: Yunan yayınevinden FETÖ elebaşına destekSON DAKİKA: Yunan yayınevinden FETÖ elebaşına destek
SON DAKİKA: Yunan yayınevinden FETÖ elebaşına destek



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