CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı

YUNAN SİYASETÇİDEN SKANDAL PAYLAŞIM Yunan siyasetçi Katerina Markou ise FETO'nun ölümü sonrası skandal bir paylaşımda bulundu. Markou "İslam'ın ılımlı sesi" olarak tanımladığı iblis Gülen'e yaptığı ziyaretten görüntüler paylaşıp FETÖ camiasına başsağlığı diledi.

YUNANİSTAN'DA FETÖ PROPAGANDASINA İZİN VEREN İSİM Bilindiği üzere Katerina Markou , "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı FETÖ propagandası içeren kitabı Yunanistan'da yayınlanmasını sağlayan kişi. Markou bir konuşmasında, FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler sıralayıp Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını ileri sürmüştü.





Aynı isim FETÖ elebaşı ile röportaj da yapmıştı.



İBLİS BAŞI GÜLEN'LE RÖPORTAJ YAPTI



Bahse konu röportajda Gülen, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'ı kardeş olarak tanımladı.









Gülen şu ifadeleri kullandı:



Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur"

















