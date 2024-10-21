CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen
, ABD'de vatansız olarak geberdi.
Hayatı Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, dine, devlete, millete ve topluma en büyük zararı veren Gülen, 15 Temmuz 2016'da şehadet şerbeti içen 252 vatan evladının kanını elinde taşıyordu.
Devletin kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapı oluşturan FETO'nun ölümü sonrası CIA, ABD, İngiliz ve Yunan medyası karalar bağladı.
Washington Post'ta iblis başını aklama haberi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
CIA'DEN ABD BASININA ISMARLAMA HABER: İBLİS BAŞINI BÖYLE AKLADILAR
Washington Post'ta FETÖ elebaşı "İftiraya uğradı" denilerek aklandı.
"Erdoğan'ın hedefi olan din adamı öldü"
denilen haberde terörist Gülen allandı pullandı. Ismarlama haber "CIA, aparat olarak kullandığı Gülen'e böyle uğurlama yapıyor"
yorumlarına yol açtı.
İngiliz Reuters'ta yer alan operasyonel haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
REUTERS'TAN ELEBAŞINA METHİYELER
İngiliz Reuters da operasyonel bir haber dili kullanarak Türkiye'yi hedef gösterdi.
15 Temmuz'un arkasındaki FETÖ gerçeğini ıskalayan Reuters, "Güçlü din adamı" diyerek iblis başı Gülen'i akladı, Türkiye'yi suçladı.