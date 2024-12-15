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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefini üst turlar olarak belirledi. Sarı lacivertliler, 2025'ten itibaren mücadele edeceği kadrosunu belirlemek adına yoğun mesai harcarken takımdan ayrılmak isteyen bir isim ortaya çıktı. Sürpriz olarak değerlendirilen bu gelişme sonrasında yıldız futbolcu hakkında verilecek karar merak konusu oldu. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 19:03
Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

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    Yaptığı transferlerle uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta bulunuyor. Sarı lacivertli ekipte sezonun ikinci devresi ve ara transfer döneminin ardından takıma yeni bir kimlik kazandırılarak yola devam edilmek isteniyor. Diğer yandan gönderilmek istenen futbolcular belirleniyor. Ayrıca ayrılmak isteyen bir isim ortaya çıktı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    JOSE MOURINHO BOMBASI
    Fenerbahçe bu sezona Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek başladı. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü antrenörle sözleşme imzalayarak dünyanın dikkatini çekmeyi başardı ve ezeli rakiplerine meydan okudu. Portekizli teknik direktörün imzası sonrasında transfer çalışmaları başladı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    KADIKÖY'E YILDIZ YAĞDI
    Jose Mourinho hamlesi sonrasında kadrosunu donatmaya başlayan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ,Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna kattı. Ayrıca Çağlar'ın bonservisi alındı. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan gibi isimlere imza attırıldı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ
    Avrupa serüveninde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı lacivertli ekip, İsviçre'de 4-3 yendiği Lugano'yu Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek adını 3. Ön eleme turuna yazdırdı. Ancak Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    SADECE 2 GALİBİYETİ VAR
    Bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, başarılı bir dönem geçiremedi. Union SG'yi 2-1 yendikten sonra Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda'da AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi. Çekya'da Slavia Prag'ı son dakikalardaki golüyle 2-1 mağlup etse de Athletic Bilbao karşısındaki 2-0'lık sonuçla sahadan boynu bükük ayrıldı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    2 MAÇ KALDI
    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kaderini kalan 2 maçı belirleyecek. Sarı lacivertli ekip 23 Ocak'ta Lyon'u ağırlayacak. 30 Ocak'ta ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. İki takım da ülkesindeki ligde güçlü ve iddialı konumda bulunuyor. Ayrıca sarı lacivertli ekibin son Danimarka yolculuğu da hüsranla sonuçlanmış, FC Nordsjaelland karşısındaki 6-1'lik tarihi hezimet uzun süre konuşulmuştu.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    HEDEF 2025
    Sarı lacivertli ekip yeni sene ile birlikte kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonu zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaşmayı istiyor. Bunun için de birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Transferde imzaya yakın bir isim de var. Diğer bölgelerde de hareketlilik söz konusu.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    JOSE MOURINHO DÜMENDE
    Special One olarak geldiği Fenerbahçe'de tartışılır bir konuma evrilen Jose Mourinho da artık işi daha sıkı tutarak transferde daha etkili olacak. Portekizli çalıştırıcı, kariyerinde kazandığı kupalara bir yenisini daha eklemek adına tüm süreçlerde etkin rol oynayacak. Belirlediği bölgelerde de yine dünya yıldızlarını getirmeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    AYRILACAKLAR BELLİ OLDU
    Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, 8 futbolcunun biletini kesti. Buna göre Levent Mercan, Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Burak Kapacak, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Samet Akaydin ile yolların ayrılması bekleniyor. Gelecek tekliflere göre kolaylık sağlanacak veya fesih yoluna gidilecek.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    İSYAN VAR!
    İstenilen sonuçların alınamadığı Kanarya'da tercihler nedeniyle Portekizli çalıştırıcıya cephe de alındı. Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun'un Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    AYRILIK KARARI ÇIKTI
    Acun Ilıcalı ile görüşen 7 futbolcudan biri, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre İsmail Yüksek, menajerine talimat vererek gelen teklifleri değerlendirmesini istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu sezon süresinin azalmasının bu kararda etkili olduğu eklendi.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    BU SEZON İSMAİL YÜKSEK
    Millî futbolcu İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 19 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda sahada bin 189 dakika süre alan oyuncu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

    ADI BENFICA İLE ANILDI

    Yıldız futbolcunun takımdan ayrılma kararı sonrasında özellikkle Benfica'nın girişim yapıp yapmayacağı merak konusu. Lizbon temsilcisi Orkun Kökçü'nün ardından kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'ndan da çok iyi bir katkı almasıyla birlikte Türkiye pazarına yelken açmıştı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

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