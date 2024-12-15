Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

AYRILACAKLAR BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, 8 futbolcunun biletini kesti. Buna göre Levent Mercan, Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Burak Kapacak, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Samet Akaydin ile yolların ayrılması bekleniyor. Gelecek tekliflere göre kolaylık sağlanacak veya fesih yoluna gidilecek.
İSYAN VAR!
İstenilen sonuçların alınamadığı Kanarya'da tercihler nedeniyle Portekizli çalıştırıcıya cephe de alındı. Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun'un Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya şikayette bulunduğu öğrenildi.
AYRILIK KARARI ÇIKTI
Acun Ilıcalı ile görüşen 7 futbolcudan biri, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre İsmail Yüksek, menajerine talimat vererek gelen teklifleri değerlendirmesini istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu sezon süresinin azalmasının bu kararda etkili olduğu eklendi.
BU SEZON İSMAİL YÜKSEK
Millî futbolcu İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 19 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda sahada bin 189 dakika süre alan oyuncu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
ADI BENFICA İLE ANILDI
Yıldız futbolcunun takımdan ayrılma kararı sonrasında özellikkle Benfica'nın girişim yapıp yapmayacağı merak konusu. Lizbon temsilcisi Orkun Kökçü'nün ardından kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'ndan da çok iyi bir katkı almasıyla birlikte Türkiye pazarına yelken açmıştı.