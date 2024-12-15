Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Milli futbolcu teklifleri değerlendirecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Avrupa serüveninde Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı lacivertli ekip, İsviçre'de 4-3 yendiği Lugano'yu Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek adını 3. Ön eleme turuna yazdırdı. Ancak Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

SADECE 2 GALİBİYETİ VAR

Bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, başarılı bir dönem geçiremedi. Union SG'yi 2-1 yendikten sonra Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda'da AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi. Çekya'da Slavia Prag'ı son dakikalardaki golüyle 2-1 mağlup etse de Athletic Bilbao karşısındaki 2-0'lık sonuçla sahadan boynu bükük ayrıldı.

2 MAÇ KALDI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kaderini kalan 2 maçı belirleyecek. Sarı lacivertli ekip 23 Ocak'ta Lyon'u ağırlayacak. 30 Ocak'ta ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. İki takım da ülkesindeki ligde güçlü ve iddialı konumda bulunuyor. Ayrıca sarı lacivertli ekibin son Danimarka yolculuğu da hüsranla sonuçlanmış, FC Nordsjaelland karşısındaki 6-1'lik tarihi hezimet uzun süre konuşulmuştu.

HEDEF 2025

Sarı lacivertli ekip yeni sene ile birlikte kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonu zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaşmayı istiyor. Bunun için de birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Transferde imzaya yakın bir isim de var. Diğer bölgelerde de hareketlilik söz konusu.