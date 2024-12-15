Ekrem İmamoğlu 2019’da Yenikapı’da israf şovu yapmıştı! 2023 Sayıştay raporunda şok: İBB’nin 1317 aracı kayıp!

KAYITLAR ÖRTÜŞMÜYOR Raporda İBB'de kiralama yoluyla edinilen 4 bin 616 araç olduğu belirtilirken araç yönetim sistemine kayıtlı araç sayısının 4 bin 517 olduğu tespit edildi. Belediyeye ait müdürlüklerden araç listesi istendi ve sistemle karşılaştırıldı.

Ayrıca raporda araç kayıt sisteminde yer alan ancak müdürlük listelerinde bulunmayan 495 araç olduğu ifade edildi. Söz konusu 495 aracın bir kısmının yenisi ile değiştirildiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sonuçta müdürlükler bünyesinde yer alan ancak araç yönetim sisteminde bulunmayan 642 araç olduğu, söz konusu 642 aracın hizmet alımı ihaleleriyle temin edildiği ancak destek hizmetleri müdürlüğüne bildirilmediği anlaşıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Rapora göre, ayrıca bazı hizmet ihalelerinde öngörülen araçlar ne sistemde ne de müdürlüklerin gönderdiği listede bulunamadı.

Raporda, "Belediyede yer alan araçların tamamının en azından listelerin birinde olduğu varsayılsa dahi iki liste arasında toplam bin 137 araçlık fark oluştuğu görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 2019'da göreve geldiği zaman, İBB'nin görev araçlarını Yenikapı Meydanı'na dizerek şov yapmıştı.