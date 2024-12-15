PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu 2019'da Yenikapı'da israf şovu yapmıştı! 2023 Sayıştay raporunda şok: İBB'nin 1317 aracı kayıp!

Göreve geldiği ilk günlerde Yenikapı’da israf şovu yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin skandalı 2023 Sayıştay raporuna yansıdı. Söz konusu raporda İBB’nin bin 317 aracının kayıp olduğuna yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:13
Ekrem İmamoğlu 2019’da Yenikapı’da israf şovu yapmıştı! 2023 Sayıştay raporunda şok: İBB’nin 1317 aracı kayıp!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde yaşanan (İBB) usulsüzler de tespit edildi.

    2019'daki israf şovu (Takvim.com.tr)2019'daki israf şovu (Takvim.com.tr)

    Sayıştay denetçisi tarafından tespiti yapılan en önemli usulsüzlüklerden biri ise İBB'deki araç sayısı oldu. 2019 yılında 'İBB'de bin 717 adet makam aracı var.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    Seçilince tüm bu makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğim' diyen İmamoğlu, Yenikapı'ya çektiği Turizm Bilgilendirme araçları, servis minibüsü, mobil hizmet, cenaze, engelli ve yaşlı nakil araçlarının da olduğu arabalarla komik duruma düşmesinin ardından araç saltanatını ilan etti.

    2023 Sayıştay raporundan ilgili bölüm (Sabah)2023 Sayıştay raporundan ilgili bölüm (Sabah)

    KAYITLAR ÖRTÜŞMÜYOR

    Raporda İBB'de kiralama yoluyla edinilen 4 bin 616 araç olduğu belirtilirken araç yönetim sistemine kayıtlı araç sayısının 4 bin 517 olduğu tespit edildi. Belediyeye ait müdürlüklerden araç listesi istendi ve sistemle karşılaştırıldı.

    Yenikapı'daki israf şov (Takvim Foto Arşiv)Yenikapı'daki israf şov (Takvim Foto Arşiv)

    Sabah'ta yer alan habere göre, Sonuçta müdürlükler bünyesinde yer alan ancak araç yönetim sisteminde bulunmayan 642 araç olduğu, söz konusu 642 aracın hizmet alımı ihaleleriyle temin edildiği ancak destek hizmetleri müdürlüğüne bildirilmediği anlaşıldı.

    Ayrıca raporda araç kayıt sisteminde yer alan ancak müdürlük listelerinde bulunmayan 495 araç olduğu ifade edildi. Söz konusu 495 aracın bir kısmının yenisi ile değiştirildiği belirtildi.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    Rapora göre, ayrıca bazı hizmet ihalelerinde öngörülen araçlar ne sistemde ne de müdürlüklerin gönderdiği listede bulunamadı.

    Raporda, "Belediyede yer alan araçların tamamının en azından listelerin birinde olduğu varsayılsa dahi iki liste arasında toplam bin 137 araçlık fark oluştuğu görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, 2019'da göreve geldiği zaman, İBB'nin görev araçlarını Yenikapı Meydanı'na dizerek şov yapmıştı.

    Yenikapı'daki israf şov (Takvim Foto Arşiv)Yenikapı'daki israf şov (Takvim Foto Arşiv)

    CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

    Raporda verilen denetçi görüşü ise kayıp araçların vahametini daha net gözler önüne serdi:

    "Yukarıda yer alan açıklamalar neticesinde araç yönetim sisteminde kayıtlı ancak müdürlük sistem listesinde yer almayan araçların belediye akaryakıt istasyonlarından yakıt alma riskinin bulunduğu, belediye bünyesinde kaç adet aracın bulunduğunun bilinmemesi bu sebeple ihtiyaç fazlası araç temin edilme riskinin bulunduğu, listedeki farklılığa sebep olan araçların kamu hizmet olup olmadığı tespit edilemediğinden suistimale açık olduğu ve risk oluşturduğu düşünülmektedir."

    Yenikapı'daki israf şovu pahalıya patladı!

    İBB'nin "kiralık araç" şovu bitti, ihale yeniden açıldı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK’nın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği
    Emekliye üçlü artış: Ocak zamları netleşiyor! İşte yeni oranlar...
    15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!
    Ekrem İmamoğlu 2019’da Yenikapı’da israf şovu yapmıştı! 2023 Sayıştay raporunda şok: İBB’nin 1317 aracı kayıp!
    Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı
    Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme
    Başkan Erdoğan’dan Erzurum’da Suriye mesajı: Halk devrimi gerçekleşti | CHP’ye gönderme: Baas’la beraber hayalleriniz de suya mı düştü?
    Ürdün’de Suriye zirvesi: Türkiye masada!
    2025 asgari ücret ve emekli zammında son düzlük! Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama: Gerekli artış yapılacak
    Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump’tan kalıcı saat adımı
    Suriye’deki yeni yönetim nasıl olacak? HTŞ Lideri Golani’den PKK-YPG’ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız
    Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi
    12 yıl sonra yeniden! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başladı | Türk bayrağı böyle çekildi
    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağlayarak skandala imza atan Nevşin Mengü gözaltına alındı!
    İran Beşar Esad’ı neden kurtarmadı? Devrimden önce Şam-Tahran hattında neler yaşandı?