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YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK'nın "Meşrulaşma" hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği

PKK/YPG Suriye'de "meşrulaşma" hesapları içinde. ABD ve Fransa'dan giden bir heyet terör örgütüne akıl hocalığı yapıyor. Ancak Ankara'nın Fırat'ı terörden temizleme kararlılığı ve Trump'ın Biden yönetiminin aksine “Suriye bizim sorunumuz değil" tutumu YPG'yi iyice çıkmaza soktu. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, iradelerine ipotek koyduğu Suriye Kürtlerine "Ulusal birlik" çağrısı yapıp yalvarmak zorunda kaldı. Bu çağrı sonrası eski KDP'li bir isim "Türkiye'nin onları (YPG) kabul etmesi için Barzani'nin önü açılsın" dedi. Barzani medyasının da YPG'yi meşrulaştırma sürecini desteklemesi dikkat çekti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 08:18
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK’nın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği

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    Başlıkların Devamı

    Terör örgütü PKK/YPG Esad sonrası Suriye'de şekillenen yeni konjonktürde meşruiyet kazanmak için sinsi ve karanlık hesaplara girişti.

    Daha önce seçim yapıp "teröristan" devleti kurma emelleri Türkiye'nin kararlı duruşuyle bozguna uğrayan YPG, ABD ve Fransa'dan gelen heyet öncülüğünde "Kürt - Kürt diyaloğu" kurmak istedi.

    Suriyenin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahini Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?Suriyenin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahini Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?



    ELEBAŞINI "ŞAM MÜZAKERECİSİ" İLAN ETTİLER

    Karanlık görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı.

    TRUMP BİR KEZ DAHA DEDİ: SURİYE'DE İŞİMİZ YOK FRANSA DA KARŞIMAYACAK

    Skandalın etkileri sürerken ABD'nin görevi devralmaya hazırlanan başkanı Donald Trump'tan çarpıcı bir çıkış geldi.

    CENTCOM komutanı Michael Kurilla'yı apar topar Suriye'ye PKK/YPG'ye destek vermeye gönderen, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da Türkiye'ye gönderen Joe Biden yönetiminin aksine Trump Suriye meselesine karışmayacaklarını bir kez daha teyit etti.

    Trump ve Macron Notre Dame Katedrali’nin açılışında bir araya geldi (Takvim.com.tr)Trump ve Macron Notre Dame Katedrali’nin açılışında bir araya geldi (Takvim.com.tr)

    "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın" diyen Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak. Önceliğimiz Ukrayna" şeklinde konuştu.

    Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattından kapı dışarı edilen YPG, Trump'ın "Suriye'de işimiz yok" minvalindeki açıklamaları sonrası iyiden iyiye köşeye sıkıştı.

    YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin (Takvim.com.tr)

    ÇOCUKLARINI KAÇIRIP SİLAH ALTINA ALDIĞI KÜRTLERE "BİRLİK OLALIM" DİYE YALVARDI

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin katledip esir tuttuğu, iradelerine ipotek koyup çocuklarını zorla silah altına aldığı Suriye Kürtlerine "Ulusal birlik" çağrısı yapıp yalvardı.

    ABD ve Fransa'da bölgeye giden heyetle eş güdümlü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Herkese, mevcut Kürt ulusal birliği inşa etme çabalarına olumlu yaklaşmaları ve katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Böylelikle, Suriye diyaloğu için destekleyici bir duruşa ulaşabilir ve demokratik ve çoğulcu bir Suriye'nin geleceğinde yer alabiliriz"

    IKBY'YE MESAJ: ŞAM'DA ELİMİZİ GÜÇLENDİRİN

    Elebaşı aynı zamanda Irak Bölgesel Kürt Yönetimine "Şam ile müzakerelerde elimizi güçlendirin" mesajı gönderdi.

    Fotoğrafta: Mesud Barzani (Takvim.com.tr / Arşiv)Fotoğrafta: Mesud Barzani (Takvim.com.tr / Arşiv)

    YPG'li Şahin'in bu çağrısı sonrası IKBY'deki partilerden peşi sıra açıklamalar geldi.

    ESKİ KDP'LİDEN SKANDAL SÖZLER

    KDP eski milletvekili Abdulselam Berwari "Türkiye'nin de onları kabul etmeye (YPG) mecbur kalabilmesi ve onları bu durumdan kurtarabilmesi için Başkan Mesud Barzani'nin önünü açmaları gerekiyor" şeklinde skandal sözler sarf etti.

    Berwari sözlerinin devamında PYD'ye "Kandil çizgisinden ayrılın" mesajı gönderdi.

    Barzani medyasından ʺYPG'yi meşrulaştırma süreciʺne destek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Barzani medyasından ʺYPG'yi meşrulaştırma süreciʺne destek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Barzani medyasının sözde "Kürt-Kürt diyaloğu" maskeli YPG'yi meşrulaştırma sürecine destek veren tutumu da dikkatlerden kaçmamalı.

    Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e "kardeşim" diyen, terör örgütünün bölgedeki en büyük destekçilerinden olan Talabanilerin partisi KYB de topa girdi.

    KYB'li Rebaz Berkoti "Rojava'ya yardım için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek bölgeye temsilci gönderebileceklerini söyledi.

    YPG'ye "Kandil'den edindiğin edebiyatı bir kenara bırak" çağrısı yapan Berkoti, "Kandil'den edindikleri edebiyatı bir yana bırakmalılar. Türkiye dahil yerel ve bölgesel güçlerle müzakere edebilmeliler çünkü ABD ve İngiltere artık Kürtlerin orada haklarına kavuşmasını istiyor. Kürtler olarak amacımıza ulaşabilmek için tüm parçalarda ortak noktalarımızı bulmalıyız. Hepimiz Rojava'ya destek için sorumluluk almalıyız. Hatta heyetlerimiz oraya gitmeli ve onlara manevi destek vermeli. Bu KDP veKYB başta olmak üzere tüm partilerin görevidir" dedi.

    Dışişleri Bakanı Fidandan Suriye mesajı: YPG ya kendini fesheder ya yok olur | Esad nasıl kaçtı? O görüşmeyi anlattıDışişleri Bakanı Fidandan Suriye mesajı: YPG ya kendini fesheder ya yok olur | Esad nasıl kaçtı? O görüşmeyi anlattı



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK/YPG/SDG'yi işaret edip "Bölücü terör örgütünün Suriye'deki uzantılarıyla ilgili bizim duruşumuz bellidir" diyerek bölgedeki terör varlığına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

    FİDAN: YPG YA KENDİNİ FESHEDER YA YOK OLUR

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "YPG'nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Yani ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler yani yok olurlar" dedi.

    Fransız heyet Kamışlı'da ʺdiyalogʺ maskesiyle YPG'yi meşru kılma çabaları sürüyor (Takvim.com.tr)Fransız heyet Kamışlı'da ʺdiyalogʺ maskesiyle YPG'yi meşru kılma çabaları sürüyor (Takvim.com.tr)

    Öte yandan bögedeki ABD - Fransa heyeti sinsi faaliyetlerini sürdürüyor.

    Fransa Dışişleri Kuzey-Doğu Suriye Dosyasından Sorumlu yetkililer, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    ENKS: PKK/YPG'NİN DEĞİL KÜRTLERİN TEMSİLCİSİYİZ

    Rudaw'da yer alan habere göre; görüşmede ENKS, Fransız heyete oluşturulacak her türlü ortak oluşum ve heyetlerde 'kuzey-doğu Suriye'deki bileşenlerin' değil, Kürtlerin temsilcisi olarak yer alacaklarını söyledi. (ENKS daha önce de PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalıştığı "teröristan" seçimlerine de karşı çıkmıştı)

    Günün Manşetleri

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