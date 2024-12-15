YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK'nın "Meşrulaşma" hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği

Terör örgütü PKK/YPG Esad sonrası Suriye'de şekillenen yeni konjonktürde meşruiyet kazanmak için sinsi ve karanlık hesaplara girişti.



Daha önce seçim yapıp "teröristan" devleti kurma emelleri Türkiye'nin kararlı duruşuyle bozguna uğrayan YPG, ABD ve Fransa'dan gelen heyet öncülüğünde "Kürt - Kürt diyaloğu" kurmak istedi.





ELEBAŞINI "ŞAM MÜZAKERECİSİ" İLAN ETTİLER



Karanlık görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı.



TRUMP BİR KEZ DAHA DEDİ: SURİYE'DE İŞİMİZ YOK FRANSA DA KARŞIMAYACAK



Skandalın etkileri sürerken ABD'nin görevi devralmaya hazırlanan başkanı Donald Trump'tan çarpıcı bir çıkış geldi.



CENTCOM komutanı Michael Kurilla'yı apar topar Suriye'ye PKK/YPG'ye destek vermeye gönderen, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da Türkiye'ye gönderen Joe Biden yönetiminin aksine Trump Suriye meselesine karışmayacaklarını bir kez daha teyit etti.



Trump ve Macron Notre Dame Katedrali’nin açılışında bir araya geldi (Takvim.com.tr)



"Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın" diyen Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak. Önceliğimiz Ukrayna" şeklinde konuştu.

Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattından kapı dışarı edilen YPG, Trump'ın "Suriye'de işimiz yok" minvalindeki açıklamaları sonrası iyiden iyiye köşeye sıkıştı.

YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin (Takvim.com.tr)



ÇOCUKLARINI KAÇIRIP SİLAH ALTINA ALDIĞI KÜRTLERE "BİRLİK OLALIM" DİYE YALVARDI



YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin katledip esir tuttuğu, iradelerine ipotek koyup çocuklarını zorla silah altına aldığı Suriye Kürtlerine "Ulusal birlik" çağrısı yapıp yalvardı.



ABD ve Fransa'da bölgeye giden heyetle eş güdümlü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Herkese, mevcut Kürt ulusal birliği inşa etme çabalarına olumlu yaklaşmaları ve katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Böylelikle, Suriye diyaloğu için destekleyici bir duruşa ulaşabilir ve demokratik ve çoğulcu bir Suriye'nin geleceğinde yer alabiliriz"



IKBY'YE MESAJ: ŞAM'DA ELİMİZİ GÜÇLENDİRİN



Elebaşı aynı zamanda Irak Bölgesel Kürt Yönetimine "Şam ile müzakerelerde elimizi güçlendirin" mesajı gönderdi.