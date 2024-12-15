PAZARLIKTA 2. RAUNT | 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Zam için 7 milyon çalışanın gözü yarında
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı 7 milyon çalışan tarafından merak ediliyor. 10 Aralık'ta toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nda taraflar herhangi bir rakam telaffuz etmezken gözler yarınki toplantı sonrasında yapılacak açıklamada. Öte yandan 2025 asgari ücret zammı için birçok senaryo da bulunuyor. İşte konuşulan zam senaryoları ve asgari ücret hesaplaması...
Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:09