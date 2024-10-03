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'Ahmak' oyununa 'Özel' müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: "Erkenden adaylık söz konusu değil"

CHP'de "Ahmak" krizi yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı adaylığı yolunda koz olarak kullanmak istemesi üzerine Genel Merkez topa girdi. CHP lideri Özgür Özel'e katıldığı yayında "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği konuşuluyor" dendi. Bunun üzerine Özel, "Böyle bir şey yok, net. Bu doğru da olmaz" diyerek "Ahmak" oyununa karşı teknik müdahalede bulundu. Bilindiği üzere Özel, "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" çizgisinde hareket ediyor. İmamoğlu ise bu tutumdan bir hayli rahatsız.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:04
’Ahmak’ oyununa ’Özel’ müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değil

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin forvetleri 'penaltı' hayali kurarken ofsayta düştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bulduğu her imkanda adaylığı konusunda irade beyan etti. Anketlerde İmamoğlu'ndan önde olduğunu dile getirip "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem. Partimiz aday gösterirse aday oluruz" resti çekti.
Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?


EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK OYUNU

Ekrem İmamoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı "Ahmak" davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmaya niyetlendi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.

Takvim.com.tr, 27 Eylül 2024 tarihli "AHMAK OYUNU İFŞA" manşetiyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık oyununu okurlarına duyurdu.
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlunun kanalında İmamoğluna Anketlerde senden öndeyim mesajıMansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlunun kanalında İmamoğluna Anketlerde senden öndeyim mesajı


MANSURCU CEPHEDEN TEPKİ VAR

İmamoğlu'nun "Ahmak" oyununa ilk tepki Mansur Yavaş cephesinden geldi.

Yavaş'ın 15 yıl danışmanlığını yapan Volkan Gültekin, "Parti disiplinine aykırı hareket edip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadık" diyerek Saraçhane bloğuna gönderme yaptı.


Gelişme üzerine Genel Merkez de topa girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane merkezli "Ahmak" oyununa karşı ön aldı.
CHP'de adaylık savaşları!



EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI SORULDU... "BÖYLE BİR ŞEY YOK, DOĞRU DEĞİL"

Özel, "Acaba Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Olamazsa kim olacak? Olursa o mu olacak?" tartışmasının içerisinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var. Bu oyuna gelmeyelim" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun erkenden adaylığının söz konusu olmadığını söyledi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun erkenden adaylığının söz konusu olmadığını söyledi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Katıldığı yayında "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği konuşuluyor" denmesi üzerine Özgür Özel, "Böyle bir şey yok, net. Bu doğru da olmaz" diyerek çok net tavır aldı.


ÖZEL'DEN 'TEKNİK' MÜDAHALE: İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek taraflara "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" mesajı vermişti.

Özel'in şimdiden adaylık yarışına girişen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'teknik' müdahaleleri dikkat çekiyor.
TAKVİM SATIR SATIR YAZDI

İşte Takvim.com.tr'nin CHP'deki 3 ayaklı adaylık kavgasını deşifre ettiği haberler:
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