'Ahmak' oyununa 'Özel' müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: "Erkenden adaylık söz konusu değil"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin forvetleri 'penaltı' hayali kurarken ofsayta düştü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bulduğu her imkanda adaylığı konusunda irade beyan etti. Anketlerde İmamoğlu'ndan önde olduğunu dile getirip "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem. Partimiz aday gösterirse aday oluruz"
resti çekti.
EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK OYUNU
Ekrem İmamoğlu
ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı "Ahmak"
davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmaya niyetlendi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP
'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.
Takvim.com.tr, 27 Eylül 2024 tarihli "AHMAK OYUNU İFŞA"
manşetiyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık oyununu okurlarına duyurdu.
MANSURCU CEPHEDEN TEPKİ VAR
İmamoğlu'nun "Ahmak"
oyununa ilk tepki Mansur Yavaş cephesinden geldi.
Yavaş'ın 15 yıl danışmanlığını yapan Volkan Gültekin, "Parti disiplinine aykırı hareket edip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadık"
diyerek Saraçhane bloğuna gönderme yaptı.