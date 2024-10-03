'Ahmak' oyununa 'Özel' müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: "Erkenden adaylık söz konusu değil"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin forvetleri 'penaltı' hayali kurarken ofsayta düştü.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bulduğu her imkanda adaylığı konusunda irade beyan etti. Anketlerde İmamoğlu'ndan önde olduğunu dile getiripresti çekti.