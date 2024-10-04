Cem Garipoğlu ne zaman ve nasıl öldü, intihar mı etti? Cem Garipoğlu kimdir? Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi?

(Takvim Foto Arşiv) Karabulut, daha önce de mezarın açılmasını istemiş ancak bu talebe yargıdan ret cevabı gelmişti.

(Takvim Foto Arşiv) CEM GARİPOĞLU KİMDİR?



MÜNEVVER Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Adana nüfusuna kayıtlı, ancak İstanbul doğumlu. Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uzun yıllar yaşayan Garipoğlu Ailesi, burada çiftçilikten sonra bazı sanayi tesisleri de kurdu. Bu arada amca Hayyam Garipoğlu işlerini geliştirdi ve halen tutuklu olan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a naklettiler. Cem Garipoğlu, Adana'nın Ceyhan nüfusunda 29 Ekim 1991 doğumlu olarak gözüküyor.

(Takvim Foto Arşiv) 24 yıl hapis cezası almıştı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nu ''çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Cem Garipoğlu'nun uzun süre kaçmasını, fiilden sonraki davranışlarını ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak, hakkında ''cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin'' uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

(Takvim Foto Arşiv) Sanık Cem Garipoğlu da esas hakkındaki savunmasında, çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, ''Hem Münevver'den, hem onun ailesinden hem de kendi ailemden özür dilemek istiyorum. Bunun dışında cezam neyse çekmeye razıyım. Savunmamı da avukatım yapacaktır'' dedi.

(Takvim Foto Arşiv) Mahkeme, baba Nida Garipoğlu'nun beraatına hükmederken, amcası Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'u, ''suçluyu kayırmak'', anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu da ''suç delillerini gizlemek ve yok etmek'' suçlarından 3'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 29 Mart 2012'de Cem Garipoğlu ile anne Tülay Makbule Garipoğlu, amca Hayyam Garipoğlu, Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı, Habib Kurt'un cezalarını onarken, baba Nida Garipoğlu'nun beraatına ilişkin kararı bozdu.