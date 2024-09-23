CHP'de "penaltı" kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş'a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kurultayda gerilim yaşamıştı (AA)

Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını işaret eden Çelik, "Kimin iktidar olma potansiyeli var? Bunu da partinin kurulları değerlendirir.

Çok net söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihin belli evrelerinde seçimler kazandık, ama iktidar olamadık. Seçim kazanmak başka bir şey, iktidar olmak başka bir şey" dedi.