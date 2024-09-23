CHP'de "penaltı" kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş'a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok

Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda iç çekişmeyi kameralar karşına taşıdı. Ekrem İmamoğlu ise adaylık yolunda rakip olarak gördüğü Yavaş için "Yol arkadaşım değil" deyip 'ihanet' göndermesinde bulundu.
MANSUR VİTES 'YÜKSELT'Tİ
Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını işaret eden Çelik, "Kimin iktidar olma potansiyeli var? Bunu da partinin kurulları değerlendirir.
Çok net söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihin belli evrelerinde seçimler kazandık, ama iktidar olamadık. Seçim kazanmak başka bir şey, iktidar olmak başka bir şey" dedi.