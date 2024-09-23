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CHP'de "penaltı" kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş'a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen adaylık savaşı şiddetlendi. Açıktan restleşen ikili, sağ kolları üzerinden birbirine girdi. Mansur Yavaş'ın özel kalemi "Siyasi kalpazan, proje çocuk" diyerek İmamoğlu'na saydırdı. Ekremci cephe ise tansiyonu yükseltecek bir adım attı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi. Çelik, Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını söyledi. TAKVİM'in manşet manşet gündeme getirdiği CHP'deki iç kavga bir kez daha tescillendi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 12:05 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 12:38
CHP’de penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş’a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin forvetleri adaylık yolunda "Penaltıyı ben atacağım" kavgasına tutuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş açık açık restleşmeye başladı.

Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda iç çekişmeyi kameralar karşına taşıdı. Ekrem İmamoğlu ise adaylık yolunda rakip olarak gördüğü Yavaş için "Yol arkadaşım değil" deyip 'ihanet' göndermesinde bulundu.
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MANSUR VİTES 'YÜKSELT'Tİ


Kavga bununla da sınırlı kalmadı...

Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan Yüksel Arslan, İmamoğlu'nu "Terör örgütleriyle aynı kareye giren, siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan" gibi tanımlamalarla hedef aldı.

İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı verdi.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu (AA)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu (AA)

EKREMCİLER VE MANSURCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Gelişme üzerine Ekremciler ve Mansurcular birbirine girdi.

Saraçhane medyası Mansur Yavaş'ı hedef alan haberler servis etti. Sosyal medyadaki Ekremciler ise "Bu işin arkasında Mansur var" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Özgür Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Özgür Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)

Tartışma sürerken Saraçhane'den tansiyonu yükseltecek bir çıkış geldi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN MANSUR YAVAŞ'A... "ÜLKEYİ YÖNETECEK POTANSİYELİN YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı "anket yaptık böyle çıktı" diyerek belirlenmemeli. Halka, 'Kimin aday olmasını istiyorsunuz' diye sorduktan sonra 'ülkeyi kim yönetebilir' sorusunu da sormamız lazım?" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin hedefi hiç şüphesiz "Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" diyen Mansur Yavaş idi...
Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Özgür Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Özgür Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)

Özgür Çelik, Yavaş'ın anketlerde önde çıksa bile ülkeyi yönetecek potansiyelde olmadığını belirterek, "Anket yapılacak. Ankette soracağız, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" Bana göre birinci soru bu olmalı, ikinci soru da şu olmalı; "Sizce Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi kim daha iyi yönetebilir?" Mesela bir anket yaptınız, "Kim olmalı?" dediniz ve belli isimler çıktı. Daha sonra "Kim yönetebilir?" diye soralım vatandaşa, kimin yönetme becerisine daha çok güveniyor soralım" şeklinde konuştu.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kurultayda gerilim yaşamıştı (AA)Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kurultayda gerilim yaşamıştı (AA)


"MANSUR YAVAŞ CHP'Yİ İKTİDAR YAPAMAZ"

Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını işaret eden Çelik, "Kimin iktidar olma potansiyeli var? Bunu da partinin kurulları değerlendirir.
Çok net söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihin belli evrelerinde seçimler kazandık, ama iktidar olamadık. Seçim kazanmak başka bir şey, iktidar olmak başka bir şey" dedi.

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TAKVİM.COM.TR NE DEDİYSE O!

Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı net olarak görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş yardımcısı." iddiasına Mansur Yavaş tepki göstererek, "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek İmamoğlu'na karşı adaylık sinyali vermişti


CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.
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