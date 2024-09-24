Mansur 'Savaş' dedi! İmamoğlu'nun davasından sonra harekete geçecek... "Anketlerde Ekrem'den daha fazla oy alıyorum"

Türkiye günlerdir CHP'deki iç karışıklığa şahitlik ediyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
Türkiye günlerdir CHP'deki iç karışıklığa şahitlik ediyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
KAVGA BÜYÜK!
İmamoğlu "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Mansurcular da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.
Ekremci cephe ise tansiyonu yükseltecek bir attı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi.
Çelik, Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını söyledi.
MANSUR YAVAŞ KARARLI: "İMAMOĞLU'NDAN DAHA FAZLA OY ALIYORUM"
"Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" diyen Mansur Yavaş'ın aday olmakta kararlı olduğu, CHP'den istifa etmeyeceği öğrenildi. SÖZCÜ'deki "CHP seçmeni Mansur Yavaş'ı istiyor" başlıklı haberlerin ise Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirdiği konuşuluyor.
İMAMOĞLU'NUN MANSUR YAVAŞ'I CHP'DEN KOPARMA HAYALİ
Bilindiği üzere İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den kopması 'Tek aday' olarak yola devam etmek için elinden geleni yapıyor. Ekremci medyanın sistematik olarak Mansur Yavaş'ı hedef göstermesinin altında bu gerçeklik yatıyor.
YAVAŞ'A SORULDU... "CHP'DEN İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?"
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz?" diye sormak üzere Mansur Yavaş'ı aradığını söyledi.
Selvi, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmakta kararlı olduğunu, bu aşamada CHP'den istifa etmeyeceğini yazdı.
İMAMOĞLU'NUN DAVASINI BEKLİYOR
Mansur Yavaş'ın İmamoğlu hakkında istinafın vereceği kararı bekleyip ona göre hareket edeceği değerlendiriliyor.
Öte yandan Ekremci medyanın korsan aday dayatmasına başladı.
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Altan Sancar "Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu iddia etti. 'Saraçhane Bülbülü' olarak bilinen Şaban Sevinç de "Önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in adaylığı daha görünür hale gelecek" ifadelerini kullandı. Sevinç "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" dedi. Sevinç aynı şeyi daha önce de söylemiş, Mansur Yavaş tarafından sert tepki görmüştü.
CHP'DE 'EKREMCİLER' HUZURSUZLUĞU: "PARTİNİN KURULLARI, ÖRGÜTÜ, VEKİLLERİ BELLİ"
Saraçhane'nin korsan aday ilanı hem CHP içinden hem de Mansur Yavaş'ın ekibinden tepki gördü.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulları belli, örgütü belli, milletvekilleri belli ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği yasada açık bir şekilde yazıyor. Ortada alınmış bir seçim kararı da yok. Ancak birileri sürekli CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına televizyon ekranlarında karar veriyor" diyerek Ekremcilere girişti.
Saraçhane Bülbülü Şaban Sevinç'e de tepki gösteren Kılıç, "Sayın Şaban Sevinç'e tavsiyem, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısını 128 milletvekilinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi Parlamento Grubu adına belirleme işi bittiyse 1 Ekim'den sonra da mecliste bizim adımıza yasama faaliyetlerine katılması olacaktır. İlk kanun teklifi de 'Siyasi Ahlak Yasası' olsun" dedi.