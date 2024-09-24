Mansur 'Savaş' dedi! İmamoğlu'nun davasından sonra harekete geçecek... "Anketlerde Ekrem'den daha fazla oy alıyorum"

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na karşı geri adım atmayacak (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)



YAVAŞ'A SORULDU... "CHP'DEN İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?"



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz?" diye sormak üzere Mansur Yavaş'ı aradığını söyledi.



Selvi, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmakta kararlı olduğunu, bu aşamada CHP'den istifa etmeyeceğini yazdı.



İMAMOĞLU'NUN DAVASINI BEKLİYOR



Mansur Yavaş'ın İmamoğlu hakkında istinafın vereceği kararı bekleyip ona göre hareket edeceği değerlendiriliyor.

Saraçhaneden Mansur Yavaşa teyitli operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özelin ABDde oluşu fırsat mı bilindi?

Öte yandan Ekremci medyanın korsan aday dayatmasına başladı.



İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Altan Sancar "Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu iddia etti. 'Saraçhane Bülbülü' olarak bilinen Şaban Sevinç de "Önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in adaylığı daha görünür hale gelecek" ifadelerini kullandı. Sevinç "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" dedi. Sevinç aynı şeyi daha önce de söylemiş, Mansur Yavaş tarafından sert tepki görmüştü.