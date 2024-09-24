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CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel'in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş'a... "İç tartışma çıkaran haindir"

Ekrem İmamoğlu'nun korsan adaylık dayatması ve Mansur Yavaş cephesinden gelen çıkışlar sonrası Özgür Özel devreye girdi. ABD yolunda konuşan Özel, "CHP'deki iç tartışmalar hem partiye hem de ülkeye ihanet etme noktasındadır" diyerek iki belediye başkanını frenledi. Bilindiği üzere Mansur Yavaş kurultayda kameralar karşısında Ekrem İmamoğlu'na rest çekmiş daha sonrasında da İmamoğlu "Yol arkadaşım değil" diyerek Yavaş'ı hedef almıştı. "İç tartışma çıkaran haindir" diyen Özel'in bu hamleyle belediye başkanlarına "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 00:26 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:42
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel’in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş’a... İç tartışma çıkaran haindir

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CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı boyut kazandı. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.

KAVGA BÜYÜK!

İmamoğlu "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Mansurcular da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.

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TAKVİM YAZDI GÜNDEM OLDU

Ekremci cephe ise tansiyonu yükseltecek bir attı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği bu çıkış siyaset kulislerinde ses getirdi.

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MANSUR YAVAŞ KARARLI: "İMAMOĞLU'NDAN DAHA FAZLA OY ALIYORUM"

"Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" diyen Mansur Yavaş'ın aday olmakta kararlı olduğu, CHP'den istifa etmeyeceği öğrenildi.

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İMAMOĞLU DAYATMASI

Yavaş'ın adaylık çıkışı sonrası Ankara'yı kendine engel bilen Ekrem İmamoğlu cephesi de harekete geçti.

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İmamoğluna yakınlığıyla bilinen Altan Sancar "Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi.



ÖZEL MÜDAHALE: İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR

Her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı veren Özgür Özel ise ABD yolunda hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Mansur Yavaş'a sert bir uyarıda bulundu.

İmamoğlu'nu frenledi Mansur'a alan açtı

"YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOK"

ABD dönüşü İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geleceklerini söyleyen Özel, "Ortada bir kriz falan yok. Günü geldiğinde, karar verileceğinde hep birlikte en doğru kararı veririz. Bu konuda Ekrem Bey'le benim, Mansur Bey'le benim ya da Ekrem ve Mansur Bey'in arasında bir çelişki yok. Diyalog kanallarını daha açık tutup hep beraber yol yürümenin ve yürüdüğümüz yolun iktidar yolu olduğunu bütün Türkiye'ye göstermenin zamanı gelmişti. CHP'deki mutabakat, iktidar olma yönündedir, iç tartışmaların hem partiye hem de ülkeye ihanet etme noktasındadır. Bundan sonra bu tip tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim yürüyecek bir yolumuz yok." diye konuştu.

TEKNİK MÜDAHALE... "PENALTIYI BEN ATTIRIRIM" HATIRLATMASI

"İç tartışma çıkaran haindir" diyen Özel'in bu hamleyle belediye başkanlarına "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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