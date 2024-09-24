CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel'in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş'a... "İç tartışma çıkaran haindir"





ÖZEL MÜDAHALE: İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR



Her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı veren Özgür Özel ise ABD yolunda hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Mansur Yavaş'a sert bir uyarıda bulundu.





"YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOK"



ABD dönüşü İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geleceklerini söyleyen Özel, "Ortada bir kriz falan yok. Günü geldiğinde, karar verileceğinde hep birlikte en doğru kararı veririz. Bu konuda Ekrem Bey'le benim, Mansur Bey'le benim ya da Ekrem ve Mansur Bey'in arasında bir çelişki yok. Diyalog kanallarını daha açık tutup hep beraber yol yürümenin ve yürüdüğümüz yolun iktidar yolu olduğunu bütün Türkiye'ye göstermenin zamanı gelmişti. CHP'deki mutabakat, iktidar olma yönündedir, iç tartışmaların hem partiye hem de ülkeye ihanet etme noktasındadır. Bundan sonra bu tip tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim yürüyecek bir yolumuz yok." diye konuştu.



TEKNİK MÜDAHALE... "PENALTIYI BEN ATTIRIRIM" HATIRLATMASI



"İç tartışma çıkaran haindir" diyen Özel'in bu hamleyle belediye başkanlarına "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.