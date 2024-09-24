Saraçhane’den Mansur Yavaş’a ’teyitli’ operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel’in ABD’de oluşu fırsat mı bilindi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen adaylık savaşı şiddetlendi. Açıktan restleşen ikili, sağ kolları üzerinden birbirine girdi.
Mansur Yavaş'ın özel kalemi "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" diyerek İmamoğlu'na saydırdı.
EKREMCİLER EL YÜKSELTTİ... "MANSUR YAVAŞ'IN ÜLKE YÖNETME POTANSİYELİ YOK"
Ekrem İmamoğlu cephesi de tansiyonu yükseltecek bir adım attı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi. Çelik, Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını söyledi.
İMAMOĞLU'NU KÜPLERE BİNDİREN MANŞET
SÖZCÜ'deki "CHP seçmeni Mansur Yavaş'ı istiyor" başlıklı haberler ise Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirdi. Yavaş'ın "Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği kulislerde konuşuluyor.
Ekrem İmamoğlu, adaylığı yolunda Mansur Yavaş'ı kendine engel olarak görüyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
"TEYİDİNİ ALDIM" DİYEREK DUYURDU: "İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAKLAR"
Tartışmalar sürerken artan Mansur Yavaş tehlikesini gören ve adaylığı yolunda Ankara'yı kendine engel bilen Ekrem İmamoğlu cephesi harekete geçti.
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Altan Sancar "Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi.
Sancar, "Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf'tan böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir. Bu görüş, parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline gelmiştir" dedi.