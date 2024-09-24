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Saraçhane'den Mansur Yavaş'a 'teyitli' operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel'in ABD'de oluşu fırsat mı bilindi?

CHP'deki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu adaylığı önünde engel olarak gördüğü Mansur Yavaş'a karşı harekete geçti. Saraçhane'nin kadrolu kalemleri medyatik operasyona başlayıp İmamoğlu'nu CHP'nin adayı olarak ilan etti. CHP kurmayları da İmamoğlu hakkındaki istinaf mahkemesi öncesi İstanbul'da toplanıyor. Özgür Özel'in yokluğunda yapılan bu organizasyon öncesi 'Ekremci'lerin bir olup "İmamoğlu'nun adaylığı açıklanacak" duyurusu yapması "Korsan girişim" olarak yorumlandı. Gözler Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a çevrildi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 11:58 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 12:02
Saraçhane’den Mansur Yavaş’a ’teyitli’ operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel’in ABD’de oluşu fırsat mı bilindi?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen adaylık savaşı şiddetlendi. Açıktan restleşen ikili, sağ kolları üzerinden birbirine girdi.

Mansur Yavaş'ın özel kalemi "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" diyerek İmamoğlu'na saydırdı.

CHPde penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaşa olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yokCHPde penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaşa olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok



EKREMCİLER EL YÜKSELTTİ... "MANSUR YAVAŞ'IN ÜLKE YÖNETME POTANSİYELİ YOK"

Ekrem İmamoğlu cephesi de tansiyonu yükseltecek bir adım attı.

Yavaş - İmamoğlu kavgası derinleşiyor



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi. Çelik, Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını söyledi.

Artık Mansurun SÖZCÜsü mü? CHPdeki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TVden İmamoğlunu küplere bindirdilerArtık Mansurun SÖZCÜsü mü? CHPdeki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TVden İmamoğlunu küplere bindirdiler



İMAMOĞLU'NU KÜPLERE BİNDİREN MANŞET

SÖZCÜ'deki "CHP seçmeni Mansur Yavaş'ı istiyor" başlıklı haberler ise Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirdi. Yavaş'ın "Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği kulislerde konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu, adaylığı yolunda Mansur Yavaş'ı kendine engel olarak görüyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Ekrem İmamoğlu, adaylığı yolunda Mansur Yavaş'ı kendine engel olarak görüyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


"TEYİDİNİ ALDIM" DİYEREK DUYURDU: "İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAKLAR"

Tartışmalar sürerken artan Mansur Yavaş tehlikesini gören ve adaylığı yolunda Ankara'yı kendine engel bilen Ekrem İmamoğlu cephesi harekete geçti.

İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı!



İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Altan Sancar "Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi.

Sancar, "Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf'tan böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir. Bu görüş, parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline gelmiştir" dedi.

Adaylık savaşı ve ikili arasındaki gerilim CHP'nin Tüzük Kurultayına da yansımıştı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Adaylık savaşı ve ikili arasındaki gerilim CHP'nin Tüzük Kurultayına da yansımıştı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN 'KORSAN' ADAYLIK İLANI

Öte yandan CHP "İmamoğlu'na siyasi yasak" gündemiyle olağanüstü toplanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki eli olarak bilinen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da aralarında bulunduğu CHP kurmayları İstanbul'da bir araya geliyor.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Özgür Özel toplantıya ABD'deki temasları nedeniyle iştirak edemeyecek.

Özel'in yokluğunda yapılacak toplantı öncesi Ekremcilerin bir olup "İmamoğlu'nun adaylığı açıklanacak" duyurusu yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Adaylık dayatması "Korsan girişim" olarak yorumlandı.

Şaban Sevinç: CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Şaban Sevinç: CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SARAÇHANE BÜLBÜLÜ YİNE ÖTTÜ... "EKREM ADAY MANSUR YARDIMCI"

'Saraçhane Bülbülü' olarak bilinen Şaban Sevinç de "Önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in adaylığı daha görünür hale gelecek" ifadelerini kullandı. Sevinç "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Sevinç aynı şeyi daha önce de söylemiş, Mansur Yavaş tarafından sert tepki görmüştü. "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyen Mansur Yavaş, İmamoğlu'na karşı adaylık sinyali vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

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