Saraçhane’den Mansur Yavaş’a ’teyitli’ operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel’in ABD’de oluşu fırsat mı bilindi?

Adaylık savaşı ve ikili arasındaki gerilim CHP'nin Tüzük Kurultayına da yansımıştı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı) İMAMOĞLU CEPHESİNDEN 'KORSAN' ADAYLIK İLANI Öte yandan CHP "İmamoğlu'na siyasi yasak" gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Ekrem İmamoğlu 'nun Genel Merkez'deki eli olarak bilinen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da aralarında bulunduğu CHP kurmayları İstanbul'da bir araya geliyor.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv) Özgür Özel toplantıya ABD 'deki temasları nedeniyle iştirak edemeyecek. Özel'in yokluğunda yapılacak toplantı öncesi Ekremcilerin bir olup "İmamoğlu'nun adaylığı açıklanacak" duyurusu yapması tartışmaları da beraberinde getirdi. Adaylık dayatması "Korsan girişim" olarak yorumlandı.

Şaban Sevinç: CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



SARAÇHANE BÜLBÜLÜ YİNE ÖTTÜ... "EKREM ADAY MANSUR YARDIMCI"



'Saraçhane Bülbülü' olarak bilinen Şaban Sevinç de "Önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in adaylığı daha görünür hale gelecek" ifadelerini kullandı. Sevinç "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" dedi.



MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?



Sevinç aynı şeyi daha önce de söylemiş, Mansur Yavaş tarafından sert tepki görmüştü. "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyen Mansur Yavaş, İmamoğlu'na karşı adaylık sinyali vermişti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.