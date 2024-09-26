Mansur Yavaş yine 'fitne' dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... "İstifa etmem" resti çekip adaylığa açık kapı bıraktı

CHP, İstanbul - Ankara arasında esen sert rüzgarlarla savruluyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
CHP, İstanbul - Ankara arasında esen sert rüzgarlarla savruluyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
Yavaş kurultay günü iç çekişmeyi kameralar karşısına taşıyıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Fitne ateşine odun atmayın" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'a 'ihanet' göndermesinde bulundu.
İkililer sağ kolları üzerinden de birbirilerini yıprattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" sözleriyle Yavaş'ı hedefe koydu. Mansurcu Yüksel Arslan da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.
ÖZEL TOPA GİRDİ... "İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR"
Tartışmalar sürerken Özgür Özel topa girdi. "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek hem İmamoğlu'nu hem de Yavaş'ı frenledi.
Özel'in bu hamleyle belediye başkanlarına "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Gelişme üzerine Ankara'da ses getirecek bir çıkış daha geldi.
MANSUR YAVAŞ'TAN YİNE 'FİTNE' ÇIKIŞI
SÖZCÜ'den Aytunç Erkin'e konuşan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane'nin kadrolu kalemlerini topa tuttu. Aday dayatmasında bulunan Ekremci medya aktörlerini işaret eden Yavaş, "Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor" dedi.
DİPNOT: "Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç ısrarla "Ekrem İmamoğlu aday olacak, Mansur Yavaş da yardımcısı" iddiasını ekranlarda dillendiriyor. Ekremci medyanın diğer unsurları da "Teyitli bilgi" diyerek "CHP'nin adayı İmamoğlu" haberlerini servis ediyor.
Adaylığı hakkında sorulan soru üzerine "Zamanı gelince bu konu konuşulur" dediğini hatırlatan Mansur Yavaş, "Elbette zamanı gelince konuşulmalı. Kim öle kim kala. Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.
Bir süredir siyaset kulislerinde İmamoğlu'nun 'tek aday' olarak yola devam etmek istediği bu doğrultuda Mansur Yavaş'ın CHP'den kopması için çalışmalar yürüttüğü konuşuluyor.
İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "İSTİFA ETMEM OYUNA GELMEM"
Tam da böylesi bir süreçte Mansur Yavaş'ın "Herkes her şeyi deneyecek. İçeriden dışarıdan yapacaklar. Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok" demesi dikkatleri bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun üzerine çekti.
TAKVİM NE DEDİYSE O!
Geride bıraktığımız günlerde TAKVİM, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı olduğunu, bu aşamada CHP'den istifa etmeyeceğini okurlarına duyurmuştu.
İMAMOĞLU'NUN DAVASINI BEKLİYOR
Mansur Yavaş'ın İmamoğlu hakkında istinafın vereceği kararı bekleyip ona göre hareket edeceği değerlendiriliyor.
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