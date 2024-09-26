Mansur Yavaş yine 'fitne' dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... "İstifa etmem" resti çekip adaylığa açık kapı bıraktı

Özel'in bu hamleyle belediye başkanlarına "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL TOPA GİRDİ... "İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR" Tartışmalar sürerken Özgür Özel topa girdi. "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek hem İmamoğlu'nu hem de Yavaş'ı frenledi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kurultayda gerilim yaşamıştı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)



Gelişme üzerine Ankara'da ses getirecek bir çıkış daha geldi.



MANSUR YAVAŞ'TAN YİNE 'FİTNE' ÇIKIŞI



SÖZCÜ'den Aytunç Erkin'e konuşan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane'nin kadrolu kalemlerini topa tuttu. Aday dayatmasında bulunan Ekremci medya aktörlerini işaret eden Yavaş, "Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor" dedi.





DİPNOT: "Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç ısrarla "Ekrem İmamoğlu aday olacak, Mansur Yavaş da yardımcısı" iddiasını ekranlarda dillendiriyor. Ekremci medyanın diğer unsurları da "Teyitli bilgi" diyerek "CHP'nin adayı İmamoğlu" haberlerini servis ediyor.