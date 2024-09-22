Mansur Yavaş vites 'Yüksel'tti! Ekrem İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı... "Siyasi kalpazan, proje çocuk"

Mansur Yavaş'ın eski özel kalemi Yüksel Arslan'ın İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımı (Takvim.com.tr)





"Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz" diyen Arslan, "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr)



Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM'li Abdullah Zeydan'la bir araya gelmişti.



"SİYASİ KALPAZAN, PROJE ÇOCUK"



İmamoğlu'nu 'siyasi kalpazan' deyip "Proje çocuk" olarak tanımlayan Yüksel Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:



Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.

Tokat'ta konuşan Ekrem İmamoğlu ʺMustafa Kemal'in askerleriyizʺ dedi (Fotoğraf:DHA)





EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?



Siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezen Ekrem İmamoğlu, son durağı Tokat'ta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" çıkışında bulunmuş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz demek teğmenlerimize yakışır, demeye devam etsinler kardeşim" demişti.



İmamoğlu'nun bu sözlerine paralel Mansurculardan gelen "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" resti zamanlaması manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.

Odatv'de yer alan Mansur Yavaş'ı hedefe koyan haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



EKREMCİ MEDYA MANSUR YAVAŞ'I HEDEFE KOYDU



Mansur Yavaş cephesinden gelen bu çıkış sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.



İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları, Yavaş'ı ve eski özel kalemi Yüksel Arslan'ı hedefe koyarak "Mert olmamakla" suçladı.



Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Mansur Yavaş'ın eski özel kalemi, İYİ Parti milletvekili Yüksel Arslan kimi kastediyor" başlıklı haberle Yavaş'ı işaret etti.



ʺSaraçhane Bülbülüʺ Şaban Sevinç'in paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"SARAÇHANE BÜLBÜLÜ" DİLE GELDİ



"Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç ise Yüksel Arslan'ın paylaşımını alıntılayarak "Benim bildiğim ülkücüler lafı dolandırmaz. Kim bu kişi Yüksel bey, bir ülkücü olarak madem tehlikeyi görüyorsun, yutkunmadan açık yazın da millet de öğrensin. Neden mertçe yazmıyorsun" dedi.