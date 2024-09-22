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Mansur Yavaş vites 'Yüksel'tti! Ekrem İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı... "Siyasi kalpazan, proje çocuk"

CHP'de kazan kaynıyor. Ekrem İmamoğlu, adaylığı yolunda 'engel' olarak gördüğü Mansur Yavaş'a "Yol arkadaşım değil" diyerek rest çekti. İmamoğlu'nun bu restine Mansurcu cepheden zehir zemberek bir yanıt geldi. Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan Yüksel Arslan, İmamoğlu'nu "Terör örgütleriyle aynı kareye giren, siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan" gibi tanımlamalarla hedef aldı. İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı verdi. Böylelikle TAKVİM'in günlerdir gündeme getirdiği CHP'deki iç kavga bir kez daha tescillendi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 17:31 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 18:10
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'adaylık' kavgası boyut kazanarak sürüyor. Durum öyle bir vaziyet aldı ki CHP'nin İBB ve ABB Başkanları açıktan birbirleriyle restleşir oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bulduğu her fırsatta irade beyan edip "Elbette bu yükün altına girerim" diyen Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda savaşı kameralar karşısına taşıdı.
Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na zehir zemberek sözler



Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
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İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A... "BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİL"

Takip eden süreçte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir" dedi.

CHP'li İBB Başkanı, adaylık yolundaki rakibine 'ihanet' göndermesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."
Solda Mansur Yavaş ortada Yüksel Arslan (Takvim.com.tr)Solda Mansur Yavaş ortada Yüksel Arslan (Takvim.com.tr)

MANSURCU CEPHEDEN İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN

İmamoğlu'nun bu restine Mansurcu cepheden zehir zemberek bir yanıt geldi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan, 14 Mayıs'ta İYİ Parti'den milletvekili seçilen Yüksel Arslan X hesabından İmamoğlu'nu "Terör örgütleriyle aynı kareye giren, siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan" gibi tanımlamalarla hedef aldı.

Mansur Yavaş'ın eski özel kalemi Yüksel Arslan'ın İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımı (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın eski özel kalemi Yüksel Arslan'ın İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımı (Takvim.com.tr)


"Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz" diyen Arslan, "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr)

Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM'li Abdullah Zeydan'la bir araya gelmişti.

"SİYASİ KALPAZAN, PROJE ÇOCUK"

İmamoğlu'nu 'siyasi kalpazan' deyip "Proje çocuk" olarak tanımlayan Yüksel Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.

Tokat'ta konuşan Ekrem İmamoğlu ʺMustafa Kemal'in askerleriyizʺ dedi (Fotoğraf:DHA)Tokat'ta konuşan Ekrem İmamoğlu ʺMustafa Kemal'in askerleriyizʺ dedi (Fotoğraf:DHA)


EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezen Ekrem İmamoğlu, son durağı Tokat'ta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" çıkışında bulunmuş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz demek teğmenlerimize yakışır, demeye devam etsinler kardeşim" demişti.

İmamoğlu'nun bu sözlerine paralel Mansurculardan gelen "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" resti zamanlaması manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.

Odatv'de yer alan Mansur Yavaş'ı hedefe koyan haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Odatv'de yer alan Mansur Yavaş'ı hedefe koyan haber (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

EKREMCİ MEDYA MANSUR YAVAŞ'I HEDEFE KOYDU

Mansur Yavaş cephesinden gelen bu çıkış sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları, Yavaş'ı ve eski özel kalemi Yüksel Arslan'ı hedefe koyarak "Mert olmamakla" suçladı.

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Mansur Yavaş'ın eski özel kalemi, İYİ Parti milletvekili Yüksel Arslan kimi kastediyor" başlıklı haberle Yavaş'ı işaret etti.

ʺSaraçhane Bülbülüʺ Şaban Sevinç'in paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ʺSaraçhane Bülbülüʺ Şaban Sevinç'in paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"SARAÇHANE BÜLBÜLÜ" DİLE GELDİ

"Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç ise Yüksel Arslan'ın paylaşımını alıntılayarak "Benim bildiğim ülkücüler lafı dolandırmaz. Kim bu kişi Yüksel bey, bir ülkücü olarak madem tehlikeyi görüyorsun, yutkunmadan açık yazın da millet de öğrensin. Neden mertçe yazmıyorsun" dedi.

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TAKVİM.COM.TR NE DEDİYSE O!

Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı net olarak görüldü.

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Geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş yardımcısı." iddiasına Mansur Yavaş tepki göstererek, "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek İmamoğlu'na karşı adaylık sinyali vermişti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

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