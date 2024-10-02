Mansur Yavaş "ahmak" oyununu gördü! İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na "Anketlerde senden öndeyim" mesajı

"Kriz yok" algısını yaymak için 'uyum içinde çalıştıklarını' söyleyen Mansur Yavaş, "Bizim rekabetimiz sadece hizmet etme yarışında olabilir. Geri kalan konularda dikkatli hareket edeceğiz ve fitne ateşine odun atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesini kim yaparsa yapsın izin vermeyeceğiz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi.
Mansur Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Mansur Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin de aynı programda çarpıcı ifadeler kullandı.
"Yavaş dendiği zaman akla devlet adamı kimliği geliyor" diyen Gültekin, parti disiplini üzerinden İmamoğlu ve Saraçhane bloğuna gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
Gültekin şöyle konuştu:
Mansur Yavaş dediğimizde akla gelen bir devlet adamı kimliği var değil mi? Mansur Yavaş parti disiplinine de çok uyan bir insandı.
İYİ Parti gelmiş, masadan kalkmış "Mansur Yavaş gel adayımız ol" demiş, tüm anketlerde %60'ın üzerine çıkan bir oy oranı var. Böyle bir hırsı, ihtirası olsa çıkar partisini aşar gider aday olurdu.
Parti disiplinine aykırı hareket edip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadı.
Mansur Yavaş, her fırsatta adaylık yönünde irade beyan ediyor (AA)
Volkan Gültekin'in "Anketlerde öde çıkıyoruz" deyip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadık" sözlerinin adresi hiç şüphesiz CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Bu durum, "Mansur Yavaş 'ahmak' oyununu gördü. İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na disiplin dersi verip "Senden öndeyim mesajı gönderdi" yorumlarına yol açtı.