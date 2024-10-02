SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mansur Yavaş "ahmak" oyununu gördü! İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na "Anketlerde senden öndeyim" mesajı

CHP'de üç ayaklı adaylık kavgasında sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak" davasını CHP içinde koz olarak kullanıp aday olmak istediği konuşulurken Mansur Yavaş cephesinden çarpıcı bir çıkış geldi. Yavaş, İmamoğlu'nun kanalı Halk TV'de İmamoğlu'na "Anketlerde senden öndeyim" mesajı gönderdi. "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmayız" diyen Mansur Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin, İmamoğlu'na "disiplinsiz" göndermesinde bulundu.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:45 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:54
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlu’nun kanalında İmamoğlu’na Anketlerde senden öndeyim mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üç ayaklı iç çekişme ve adaylık kaosu boyut kazanarak büyüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı frenlemek istese de taraflar adaylıkları yolunda peşi sıra hamleler yapmaktan geri durmuyor.

Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?


İMAMOĞLU'NUN 'AHMAK' OYUNU

Yavaş'ın bulduğu her imkanda adaylığı yönünde irade beyan etmesi Ekrem İmamoğlu'nu bir hayli huzursuz etti. İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği için yargılandığı davayı CHP içinde koz olarak kullanmak istediği öğrenildi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.




MANSUR YAVAŞ OYUNU GÖRDÜ! İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NA MESAJ

"Ahmak" oyununu gören Mansur Yavaş ise İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na mesaj verdi.

Halk TV'ye konuk olan danışmanı Volkan Gültekin üzerinden mesajlarını ileten Yavaş, "Her akşam CHP'nin adayı kim olacak tartışmalarını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkın hizmet etmeye odaklanacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun kanalı Halk TV'de İmamoğlu'na mesaj!



Kurultayda İmamoğlu ile yaşadığı gerilime değinen Yavaş, "Kurultaydaki çıkışımın özü bu fitne ateşinin sönmesi için yapılan çağrıydı" ifadelerini kullandı.



"Kriz yok" algısını yaymak için 'uyum içinde çalıştıklarını' söyleyen Mansur Yavaş, "Bizim rekabetimiz sadece hizmet etme yarışında olabilir. Geri kalan konularda dikkatli hareket edeceğiz ve fitne ateşine odun atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Siyasi hesaplarla gündemin manipüle edilmesini kim yaparsa yapsın izin vermeyeceğiz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi.

Mansur Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Mansur Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin de aynı programda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Yavaş dendiği zaman akla devlet adamı kimliği geliyor" diyen Gültekin, parti disiplini üzerinden İmamoğlu ve Saraçhane bloğuna gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Gültekin şöyle konuştu:

Mansur Yavaş dediğimizde akla gelen bir devlet adamı kimliği var değil mi? Mansur Yavaş parti disiplinine de çok uyan bir insandı.

İYİ Parti gelmiş, masadan kalkmış "Mansur Yavaş gel adayımız ol" demiş, tüm anketlerde %60'ın üzerine çıkan bir oy oranı var. Böyle bir hırsı, ihtirası olsa çıkar partisini aşar gider aday olurdu.


Parti disiplinine aykırı hareket edip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadı.

Mansur Yavaş, her fırsatta adaylık yönünde irade beyan ediyor (AA)Mansur Yavaş, her fırsatta adaylık yönünde irade beyan ediyor (AA)


Volkan Gültekin'in "Anketlerde öde çıkıyoruz" deyip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadık" sözlerinin adresi hiç şüphesiz CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Bu durum, "Mansur Yavaş 'ahmak' oyununu gördü. İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na disiplin dersi verip "Senden öndeyim mesajı gönderdi" yorumlarına yol açtı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak
CANLI | Lübnan ordusu ’İsrail geri çekildi’ dedi! Guterres’e siyonist ambargo
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlu’nun kanalında İmamoğlu’na Anketlerde senden öndeyim mesajı
Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | Adana’da kapılar açıldı: Yoğun katılım, rekor başvuru! Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye’den inşaa edeceğiz
Okan Buruk’a derbi şoku! 41. madde ne diyor? Kaç maç ceza alacak?
İsrail 2006’da da işgal etmişti! Lübnan’da 18 yıl sonra yeniden kara saldırısı
MİT’ten FETÖ avı: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı
Başkan Erdoğan’ın İsrail uyarısı sonrası akıllara ABD’nin itirafı geldi: Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırlıyoruz
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
MEMURUN GÖZÜ EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARINDA | Tahminler geldi hesap değişti! Memur ve memur emeklisi Ocakta ne kadar alacak?
İsrail’den sonra İran’dan da suikast listesi geldi! Netanyahu birinci sırada
Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Canlı yayında şoke edici görüntü! Kötü koku, perdesiz ev...
EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
A Haber’de televizyon tarihine geçecek yayın! Mossad karargahının yanındaki füze izlerini görüntüledi
SON DAKİKA