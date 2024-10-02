Mansur Yavaş "ahmak" oyununu gördü! İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na "Anketlerde senden öndeyim" mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'ı frenlemek istese de taraflar adaylıkları yolunda peşi sıra hamleler yapmaktan geri durmuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üç ayaklı iç çekişme ve adaylık kaosu boyut kazanarak büyüyor.

Yavaş'ın bulduğu her imkanda adaylığı yönünde irade beyan etmesi Ekrem İmamoğlu 'nu bir hayli huzursuz etti. İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği için yargılandığı davayı CHP içinde koz olarak kullanmak istediği öğrenildi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?







MANSUR YAVAŞ OYUNU GÖRDÜ! İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NA MESAJ



"Ahmak" oyununu gören Mansur Yavaş ise İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na mesaj verdi.

Halk TV'ye konuk olan danışmanı Volkan Gültekin üzerinden mesajlarını ileten Yavaş, "Her akşam CHP'nin adayı kim olacak tartışmalarını doğru bulmuyorum. Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkın hizmet etmeye odaklanacağız" dedi.





Kurultayda İmamoğlu ile yaşadığı gerilime değinen Yavaş, "Kurultaydaki çıkışımın özü bu fitne ateşinin sönmesi için yapılan çağrıydı" ifadelerini kullandı.