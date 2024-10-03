İran’ın İsrail’e füzeli yanıtı Ankara’yı hareketlendirdi! Komutanlar apar topar Meclis’ten ayrıldı! Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonu'na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada) da katıldı. (Fotoğraf: AA) Gürak'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını gelen bir telefon ile Meclis'teki resepsiyonda öğrendiği bilgisine ulaşıldı. Gürak ile kuvvet komutanları, bunun üzerine acil olarak resepsiyondan ayrıldı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonu'na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. (Fotoğraf: AA) VERİLER TEK TEK İNCELENDİ

Komutanların karargâhta saldırıyla ilgili bütün gelişmeleri dikkatle izlediği ve erken uyarı radar sistemi bulanan Malatya'da bulunan Kürecik'ten gelen bilgileri yakın takibe aldığı öğrenildi. Kürecik'ten gelen bilgilerin NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşıldığı öğrenildi. BAŞKAN ERDOĞAN SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Yalnızca Genelkurmay Başkanlığı Değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mersin kıyılarındaki bazı bölgelerde de net şekilde gözlemlenen İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'i vurduğu hipersonik balistik füzeler, Ankara'yı da hareketlendirdi. Saldırının gerçekleştiği saatlerde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın saldırıya ilişkin dakika dakika bilgilendirildiği öğrenildi.

Malatya'da bulunan Kürecik Radar Üssü MSB TEYYAKUZA GEÇTİ

Bölgesindeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip eden MSB'nin saldırının ilk anından itibaren dikkatle izlediği bilgisine ulaşıldı. Saldırı sırasında önleyici tedbirler alınırken, erken uyarı ve kontrol uçakları olan AWACS'ların hemen havalanarak Türk hava sahasında kontrol gerçekleştirdiği öğrenildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde dört adet AWACS uçağı bulunuyor. Uçakta görev radarı, dost-düşman tanıma sistemi, telsiz ve veri link sistemleri yer alıyor. Türkiye'nin havadaki gözü olan AWACS'lar elektronik gözlerle bölgeyi tarıyor. Kuzey, Güney, Batı ve Doğu adındaki dört AWACS aynı anda uçtuğu takdirde Türk hava sahasında sınırın 400 kilometre ötesinden kontrolü ele alıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN