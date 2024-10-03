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İran’ın İsrail'e füzeli yanıtı Ankara'yı hareketlendirdi! Komutanlar apar topar Meclis’ten ayrıldı! Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı sıralarda, Suriye'nin başkenti Şam'a da hava saldırısı düzenlendi. İran, saldırılara çok sayıda füze ile yanıt verdi. İsrail'in saldırgan tavrı 'bir sonraki hedef Türkiye mi?' sorusunu alevlendirirken, Türkiye teyakkuza geçti. İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı Ankara'da da hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak TBMM'deyken aldığı telefonla hemen karargaha toplantıya geçti. Başkan Erdoğan ise süreçle ilgili sürekli bilgilendirildi. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:23 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:43
İran’ın İsrail’e füzeli yanıtı Ankara’yı hareketlendirdi! Komutanlar apar topar Meclis’ten ayrıldı! Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi

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İsrail, tüm dünyayı savaşa süreklemeye devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı sıralarda, Suriye'nin başkenti Şam'a da hava saldırısı düzenlendi. İran bu saldırılara 500'e yakın füze ile cevap verdi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlediği anlar (Fotoğraf: AA)İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlediği anlar (Fotoğraf: AA)

İsrail'in saldırgan tavrı 'bir sonraki hedef Türkiye mi?' sorusunu da alevlendirdi. İşgalci devletin Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı da yeniden gündem oldu.

Bölgede savaş riski bir hayli artarken,Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Başkan Erdoğan'ın da bölgedeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

HABERİ MECLİS'TE ALDILAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İran'ın İsrail'e çok sayıda balistik füze ile saldırıda bulunduğu gecede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Meclis'teki yeni yasama yılı resepsiyonunda olduğu öğrenildi.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonu'na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada) da katıldı. (Fotoğraf: AA)TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonu'na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (ortada) da katıldı. (Fotoğraf: AA)

Gürak'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını gelen bir telefon ile Meclis'teki resepsiyonda öğrendiği bilgisine ulaşıldı. Gürak ile kuvvet komutanları, bunun üzerine acil olarak resepsiyondan ayrıldı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonu'na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. (Fotoğraf: AA)TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Resepsiyonu'na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. (Fotoğraf: AA)

VERİLER TEK TEK İNCELENDİ
Komutanların karargâhta saldırıyla ilgili bütün gelişmeleri dikkatle izlediği ve erken uyarı radar sistemi bulanan Malatya'da bulunan Kürecik'ten gelen bilgileri yakın takibe aldığı öğrenildi. Kürecik'ten gelen bilgilerin NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşıldığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLDİ
Yalnızca Genelkurmay Başkanlığı Değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mersin kıyılarındaki bazı bölgelerde de net şekilde gözlemlenen İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'i vurduğu hipersonik balistik füzeler, Ankara'yı da hareketlendirdi.

Saldırının gerçekleştiği saatlerde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın saldırıya ilişkin dakika dakika bilgilendirildiği öğrenildi.

Malatya'da bulunan Kürecik Radar ÜssüMalatya'da bulunan Kürecik Radar Üssü

MSB TEYYAKUZA GEÇTİ
Bölgesindeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip eden MSB'nin saldırının ilk anından itibaren dikkatle izlediği bilgisine ulaşıldı.

Saldırı sırasında önleyici tedbirler alınırken, erken uyarı ve kontrol uçakları olan AWACS'ların hemen havalanarak Türk hava sahasında kontrol gerçekleştirdiği öğrenildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde dört adet AWACS uçağı bulunuyor. Uçakta görev radarı, dost-düşman tanıma sistemi, telsiz ve veri link sistemleri yer alıyor. Türkiye'nin havadaki gözü olan AWACS'lar elektronik gözlerle bölgeyi tarıyor. Kuzey, Güney, Batı ve Doğu adındaki dört AWACS aynı anda uçtuğu takdirde Türk hava sahasında sınırın 400 kilometre ötesinden kontrolü ele alıyor.

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