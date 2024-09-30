Mansur Yavaş'a Saraçhane destekli X operasyonu! "Yüreksiz" deyip Kılıçdaroğlu'ndan vurdular... Ekremci medyadan 'yarış' itirafı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kurultayda yaşanan gerilimden bir kare (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)





EKREMCİ MEDYA AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: MANSUR YAVAŞ'LA YARIŞ HALİNDEYİZ



Ekremci medya da Mansur Yavaş'la yarış içerisinde olduklarını ilan etti.



Saraçhane'ye yakın isimlerden biri olan Altan Sancar, "Mansur Yavaş "Ben bu adaylık yarışında varım ve sonuna kadar da gideceğim" biçiminde bir söylem geliştiriyor. Artık gözümüzün önünde olan bir gerçeklik, bir yarış var" dedi.





İşte CHP'deki adaylık kavgasına ilişkin Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği diğer haberler: