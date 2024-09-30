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Mansur Yavaş'a Saraçhane destekli X operasyonu! "Yüreksiz" deyip Kılıçdaroğlu'ndan vurdular... Ekremci medyadan 'yarış' itirafı

"Ahmak" davasını adaylığı yolunda koza çevirme hesapları yapan Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş huzursuzluğu bastı. Yavaş'ın peşi sıra "Aday olurum" çıkışları sonrası Saraçhane destekli X operasyonu devreye alındı. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları Mansur Yavaş'ın CHP'li olmadığını vurgulayan sistematik paylaşımlara başladı. Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verdiği ve değişimi başlatacak yürekte olmadığı söylendi. Ekremci medya ise "Bir yarış var" diyerek Mansur Yavaş'la çekişme içerisinde olduklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:56
Mansur Yavaş’a Saraçhane destekli X operasyonu! Yüreksiz deyip Kılıçdaroğlu’ndan vurdular... Ekremci medyadan ’yarış’ itirafı

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CHP'nin forvetleri 'penaltı' peşine düştü. 'Teknik direktör' Özgür Özel'in "Penaltıyı ben attırırım" tutumunu görmezden gelen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşına tutuştu.

Özel, "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek tarafları frenlemek istese de ikili bu sözleri ciddiye bile almadı.

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MANSUR YAVAŞ KARARLI... "ADAY OLURUM"

Mansur Yavaş bulduğu her imkanda adaylığı konusunda irade beyan etti. Anketlerde İmamoğlu'ndan önde olduğunu dile getirip "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem. Partimiz aday gösterirse aday oluruz" resti çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ise "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" sözleriyle Yavaş'ı hedefe koydu.

Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?



İMAMOĞLU'NUN 'AHMAK' OYUNU

Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışları sonrası huzursuz olan İmamoğlu "Ahmak" oyununa girişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı koz olarak kullanmak istediği öğrenildi.

CHP yandaşı Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.

Ekremcilerden ʺMansur Yavaş CHP'li değilʺ paylaşımları (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekremcilerden ʺMansur Yavaş CHP'li değilʺ paylaşımları (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Gelelim Ankara ve İstanbul arasında esen soğuk rüzgarın CHP'nin Ekremci bloğundaki yansımalarına.

SARAÇHANE DESTEKLİ X OPERASYONU: "MANSUR YAVAŞ CHP'Lİ DEĞİL"

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Saraçhane fonlu sosyal medya hesapları Mansur Yavaş'ın CHP'li olmadığını vurgulayan sistematik paylaşımlara başladı.

Mansur Yavaş'ın "Partim aday gösterirse aday olurum" sözlerine müteakip Ekremci hesaplar 6 Ok görselinin yer aldığı "Cumhuriyet Halk Partili birini cumhurbaşkanı yapacağız" tweetleri attı.

Ekremcilerden ʺMansur Yavaş CHP'li değilʺ paylaşımları (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekremcilerden ʺMansur Yavaş CHP'li değilʺ paylaşımları (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

YAVAŞ'I KILIÇDAROĞLU'NDAN VURDULAR

Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verdiği ve değişimi başlatacak yürekte olmadığı söylendi.

Mansur Yavaş'ı hedefe koyan CHP'li X kullancısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş'ı hedefe koyan CHP'li X kullancısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)


MANSUR YAVAŞ'A KAPIYI GÖSTERDİLER

Bir başka CHP'li sosyal medya kullancısı ise Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Sen aday maday olmayacaksın. İstiyorsan git bağımsız aday ol" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kurultayda yaşanan gerilimden bir kare (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kurultayda yaşanan gerilimden bir kare (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


EKREMCİ MEDYA AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: MANSUR YAVAŞ'LA YARIŞ HALİNDEYİZ

Ekremci medya da Mansur Yavaş'la yarış içerisinde olduklarını ilan etti.

Saraçhane'ye yakın isimlerden biri olan Altan Sancar, "Mansur Yavaş "Ben bu adaylık yarışında varım ve sonuna kadar da gideceğim" biçiminde bir söylem geliştiriyor. Artık gözümüzün önünde olan bir gerçeklik, bir yarış var" dedi.


İşte CHP'deki adaylık kavgasına ilişkin Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği diğer haberler:

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