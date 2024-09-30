Mansur Yavaş'a Saraçhane destekli X operasyonu! "Yüreksiz" deyip Kılıçdaroğlu'ndan vurdular... Ekremci medyadan 'yarış' itirafı

Ekremcilerden ʺMansur Yavaş CHP'li değilʺ paylaşımları (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Gelelim Ankara ve İstanbul arasında esen soğuk rüzgarın CHP'nin Ekremci bloğundaki yansımalarına.
SARAÇHANE DESTEKLİ X OPERASYONU: "MANSUR YAVAŞ CHP'Lİ DEĞİL"
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Saraçhane fonlu sosyal medya hesapları Mansur Yavaş'ın CHP'li olmadığını vurgulayan sistematik paylaşımlara başladı.
Mansur Yavaş'ın "Partim aday gösterirse aday olurum" sözlerine müteakip Ekremci hesaplar 6 Ok görselinin yer aldığı "Cumhuriyet Halk Partili birini cumhurbaşkanı yapacağız" tweetleri attı.
Ekremcilerden ʺMansur Yavaş CHP'li değilʺ paylaşımları (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
YAVAŞ'I KILIÇDAROĞLU'NDAN VURDULAR
Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verdiği ve değişimi başlatacak yürekte olmadığı söylendi.
Mansur Yavaş'ı hedefe koyan CHP'li X kullancısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)
MANSUR YAVAŞ'A KAPIYI GÖSTERDİLER
Bir başka CHP'li sosyal medya kullancısı ise Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Sen aday maday olmayacaksın. İstiyorsan git bağımsız aday ol" dedi.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kurultayda yaşanan gerilimden bir kare (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
EKREMCİ MEDYA AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: MANSUR YAVAŞ'LA YARIŞ HALİNDEYİZ
Ekremci medya da Mansur Yavaş'la yarış içerisinde olduklarını ilan etti.
Saraçhane'ye yakın isimlerden biri olan Altan Sancar, "Mansur Yavaş "Ben bu adaylık yarışında varım ve sonuna kadar da gideceğim" biçiminde bir söylem geliştiriyor. Artık gözümüzün önünde olan bir gerçeklik, bir yarış var" dedi.
İşte CHP'deki adaylık kavgasına ilişkin Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği diğer haberler: