Mansur Yavaş yine "Aday olurum" dedi! Saraçhane'ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek

ÖZEL TOPA GİRDİ... "İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR" Tartışmalar sürerken Özgür Özel topa girdi. "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek hem İmamoğlu'nu hem de Yavaş'ı frenledi.

Mansur Yavaş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak Mansur Yavaş, eline mikrofonu her aldığında adaylık yönünde irade beyan etmeyi sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem" resti çekerek İmamoğlu'na göndermede bulunan Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz" diyerek Saraçhane'yi küplere bindirdi.

Ekremcilerin korsan aday dayatmasına karşı ön alan Yavaş, "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.

Mansur Yavaş cephesinden peşi sıra gelen adaylık çıkışları sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.