Mansur Yavaş yine "Aday olurum" dedi! Saraçhane'ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek

CHP, İstanbul - Ankara arasında esen sert rüzgarlarla savruluyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
CHP, İstanbul - Ankara arasında esen sert rüzgarlarla savruluyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
Yavaş kurultay günü iç çekişmeyi kameralar karşısına taşıyıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Fitne ateşine odun atmayın" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'a 'ihanet' göndermesinde bulundu.
İkililer sağ kolları üzerinden de birbirilerini yıprattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" sözleriyle Yavaş'ı hedefe koydu.
Mansurcu Yüksel Arslan da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.
ÖZEL TOPA GİRDİ... "İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR"
Tartışmalar sürerken Özgür Özel topa girdi. "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek hem İmamoğlu'nu hem de Yavaş'ı frenledi.
Ancak Mansur Yavaş, eline mikrofonu her aldığında adaylık yönünde irade beyan etmeyi sürdürdü.
Geçtiğimiz günlerde "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem" resti çekerek İmamoğlu'na göndermede bulunan Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz" diyerek Saraçhane'yi küplere bindirdi.
Ekremcilerin korsan aday dayatmasına karşı ön alan Yavaş, "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.
Mansur Yavaş cephesinden peşi sıra gelen adaylık çıkışları sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.