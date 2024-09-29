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Mansur Yavaş yine "Aday olurum" dedi! Saraçhane'ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek

CHP'deki adaylık kavgası şiddetlenerek büyüyor. "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem" resti çekerek Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Mansur Yavaş, bu kez de Saraçhane'nin korsan aday dayatmasına karşı ön alıp "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok" dedi. "Ama" diye sözlerine devam eden Yavaş, "Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız" diyherek Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 00:13 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 00:15
Mansur Yavaş yine Aday olurum dedi! Saraçhane’ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek

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CHP, İstanbul - Ankara arasında esen sert rüzgarlarla savruluyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.

Mansur Yavaş yine ʺAday olurumʺ dedi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mansur Yavaş yine ʺAday olurumʺ dedi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yavaş kurultay günü iç çekişmeyi kameralar karşısına taşıyıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Fitne ateşine odun atmayın" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'a 'ihanet' göndermesinde bulundu.

Mansur Yavaş yine ʺAday olurumʺ dedi! Saraçhane'ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mansur Yavaş yine ʺAday olurumʺ dedi! Saraçhane'ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İkililer sağ kolları üzerinden de birbirilerini yıprattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" sözleriyle Yavaş'ı hedefe koydu.

Mansurcu Yüksel Arslan da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÖZEL TOPA GİRDİ... "İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR"
Tartışmalar sürerken Özgür Özel topa girdi. "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek hem İmamoğlu'nu hem de Yavaş'ı frenledi.

Mansur Yavaş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mansur Yavaş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak Mansur Yavaş, eline mikrofonu her aldığında adaylık yönünde irade beyan etmeyi sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde "Herkes her şeyi deneyecek. İstifa etmem, oyuna gelmem" resti çekerek İmamoğlu'na göndermede bulunan Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz" diyerek Saraçhane'yi küplere bindirdi.

CHPde penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaşa olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yokCHPde penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaşa olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok
CHP'de "penaltı" kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş'a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok

Ekremcilerin korsan aday dayatmasına karşı ön alan Yavaş, "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.

Mansur Yavaş cephesinden peşi sıra gelen adaylık çıkışları sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Artık Mansurun SÖZCÜsü mü? CHPdeki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TVden İmamoğlunu küplere bindirdilerArtık Mansurun SÖZCÜsü mü? CHPdeki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TVden İmamoğlunu küplere bindirdiler
Artık Mansur'un 'SÖZCÜ'sü mü? CHP'deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV'den İmamoğlu'nu küplere bindirdiler

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