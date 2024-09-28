Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?

Küçükkaya şunları söyledi: "Teyit ettiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. İmamoğlu'na yakın isimlerden bir süredir "İstinafta onanırsa Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklasın CHP' bunu duyuyorduk. Fakat CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu'nun kurmayları arasında yapılan toplantıda bu da konuşulmuş. Teyit ettim. Ayrıca İmamoğlu'ndan da bizzat duyanlardan duydum. İmamoğlu söylemiş bunu demiş ki; 'Ya böylesine bir hukuk dışı girişim var beni engellemeye çalışıyorlar benim adımı şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabilir CHP.' Bu konuşulmuş tartışılmış bunu bazılarından duyuyorduk ama İmamoğlu söylemiş mi diye 2 ayrı kaynaktan teyit ettim. Evet İmamoğlu bunu istiyor. Neden bunu istiyor diye sordum; 'Caydırıcı olur Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulur' demiş İmamoğlu." İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) SİYASİ YASAK KİMİN İŞİNE YARAR?

Sabah Yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan süreci ve "ahmak" davasını değerlendirdi. Kavganın asıl nedeninin CHP'nin siyasetsizliği ve koltuk savaşı olduğuna dikkat çeken Övür, "Ama umudunu bu cezaya bağlayan birileri bir hakaret davasından "siyasi kahraman" çıkarmaya, birileri de parti içi rakibin önünü kesmeye çalışıyorsa, buradan "ülkeyi yönetecek bir siyaset" çıkmaz." ifadelerini kullandı. Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde: "Kavganın asıl nedeni CHP'nin siyasetsizliği ve bunun doğal sonucu koltuk savaşı. Buna yol açan da CHP'yi 4 merkezli hâle getiren, Kılıçdaroğlu-Özel-İmamoğlu ve Yavaş gibi aktörlerden hiçbirinin diğerinden farklı bir siyaset ortaya koyamaması. Biri öne çıksa kavgadan eser kalmayacak.

Çıkamıyorlar; çünkü hepsi de yeni siyaset üretmekten korkuyor. Hatırlayın daha yeni Özel, biraz farklı diyebileceğimiz bir "normalleşme" siyasetinden söz etti, saldırmayan kalmadı.

Mansur Yavaş (AA) Bu yüzden her biri içi boş popülist söylemlerle CHP içi iktidarı elde tutmaya ve öne çıkmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak popülizmin suyunu çıkartırcasına kullanan Ekrem İmamoğlu'nu ve onun farklı bir versiyonu olan Mansur Yavaş'ı öne çıkartıyor. Kavga da büyük oranda bu ikili arasında geçiyor ve geçecek. "CHP'LİLER BU MESELEYE DE POPÜLİZM ÜZERİNDEN BAKIYOR"

Bugünlerde, bu ikili arasındaki ağız dalaşı sürse de öne çıkan mesele İmamoğlu'nun YSK'ya "ahmak" dediği için açılan hakaret davası ve onun nasıl sonuçlanacağı... CHP'liler bu meseleye de popülizm üzerinden bakıyor.

Ceza verilmesine karşı çıktıklarına bakmayın, hatta aktörlerin büyük çoğunluğu "ceza" verilmesini bile istiyor. Daha önce de yazdım, bu bir hakaret davası ve yasaya göre ceza verilmesi şaşırtıcı olmayacak. Ancak verilir mi verilmez mi bilemem ama verilmesi iktidardan çok CHP'lilerin işine yarayacak. İmamoğlu şimdiden bunu kullanmaya başladı bile... Siyaset üretip tartışmalarla uğraşacaklarına, "siyasi yasak" gibi çekici bir konuyu popülizm yaparak kullanmak daha kolay olacak. CHP'liler bunun propagandasını da "Yasağı iktidar istiyor" üzerinden yapıyor.

Oysa içinden geçtiğimiz ve iç cephenin güçlü tutulması gereken bir zaman diliminde İmamoğlu'na ceza verilmesi mevcut iktidarın hiç işine gelmez. İmamoğlu bile bunu kullanmaya başladı. Diğerleri de boş durmuyor. Onlar da söylentilerle süreci kendi lehlerine çevirmeye çalışıyor. İş öyle bir noktaya vardı ki, CHP kulislerinde, "Özgür Özel ceza verilmesi için iktidarla anlaştı" ya da "Ceza Mansur Yavaş'ı alternatifsiz bırakmak için verilecek" gibi şeyler bile söyleniyor. Tüzük Kurultayı'nda ortalık karıştı (AA) Bu söylenti ve kavgaların arka planında da CHP içi iktidar savaşı yatıyor. Dışarıdan birilerinin siyaset mühendisliği yapmasına, CHP içine fitne sokmasına gerek yok. "ÜLKEYİ YÖNETECEK SİYASET ÇIKMAZ"

Birbiriyle kavga eden ve birbirinin altını oyan bu CHP tablosu, iktidarın daha çok işine gelmez mi?

Bütün bunlar "ahmak" davasından bir ceza çıkmayacağı ya da çıkmaması gerektiği anlamına gelmez. Ama umudunu bu cezaya bağlayan birileri bir hakaret davasından "siyasi kahraman" çıkarmaya, birileri de parti içi rakibin önünü kesmeye çalışıyorsa, buradan "ülkeyi yönetecek bir siyaset" çıkmaz. Ne yazık ki bu gerçeği sadece CHP yöneticileri değil referans aldıkları aydınları da görmüyor. CHP 4'E BÖLÜNDÜ

Öte yandan İmamoğlu'nun "Ahmak" davasında İstinaf'tan çıkacak olası bir siyasi yasak kararını, adaylık sürecinde mağduriyete çevirme çabasını Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

Selvi, CHP'nin 4'e bölündüğünü belirterek olası bir kararda adaylık ibresinin Özgür Özel'e döneceğine dikkat çekti. İşte o yazının ilgili kısmı: "Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ABD'de bulunduğu sırada 'Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek' diye bir operasyon başlatıldı. Saraçhane medyasından, TV programlarında CHP, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak demeleri istendi. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirse İstinaf'taki "Ahmak" davasından onama kararı çıkmaz tezini savunuyorlar. İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhaneden mi? İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane'den mi? YASAK KARARI

Peki daha 4 yıl varken, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu neden bir anda birinci gündem maddesi oldu? CHP kulislerinde İmamoğlu'yla ilgili kararın İstinaf'ta 1'e karşı 2 oyla onandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise bu süreci fırsata çevirmeye, mağduriyetten cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmaya çalışıyor. KAHRAMAN OLUR MU?

Siyasi yasaklara karşı olduğumu her defasında deklare ediyorum ama bu CHP kulislerinde konuşulanları aktarmama engel değil. 'Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse kahraman olur' diyenler olduğu gibi, "Siyasi yasak geldiği takdirde Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakacak. Siyasi ve ekonomik gücünü kaybedecek. Siyaset güç işidir, birkaç ay kahramanlık yapar, ondan sonra unutulur gider" yorumunu yapanlar da var. Canan Kaftancıoğlu'nun durumunu örnek gösteriyorlar. Canan Kaftancıoğlu güçlü bir il başkanıydı. Şimdi unutuldu gitti. İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) CHP BÖLÜNÜR MÜ?

CHP şu anda 4'e bölünmüş durumda. İmamoğlucular, Kılıçdaroğlucular, Özgür Özelciler ve Mansur Yavaş'ı destekleyenler. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği takdirde partinin bölüneceğini düşünüyor. O nedenle partiyi bölmeden, süreci yönetmeye çalışıyor. Yerinde bir tavır. İBRE ÖZGÜR ÖZEL'E DÖNER

Ama bir de hesabı var. Güçlü bir hesap. Dikkate alınması gereken bir hesap. CHP içinde önemli bir grup, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel diyor.