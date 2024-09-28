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Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında devam eden "adaylık" savaşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kriz yok" sözlerine rağmen açık şekilde yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "Ahmak" dediği için yargılandığı davayı adaylık için mağduriyet algısıyla koza çevirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Peki Ekrem İmamoğlu kapalı kapılar arkasında ne söyledi, "Ahmak" davasını CHP içindeki rakibi Mansur Yavaş'a karşı nasıl kullanmaya çalıştı, Siyasi yasak kime yarar? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 08:29
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kriz yok" açıklamasına rağmen sertleşmeye devam ediyor.

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu" savaşı açık şekilde yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Tüzük Kurultayı'nda restleşti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Tüzük Kurultayı'nda restleşti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için medya üzerinden ve arka kapılardan giriştiği operasyonlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda yaptığı çıkışla karşılık verdi.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
Yavaş'ın "Fitne ateşine odun taşınıyor" demesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yol arkadaşım değil" çıkışını yaptı.

İplerin iyice gerilmesinin ardından Mansur Yavaş'a yakın isim olan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, "Proje çocuk, siyasi kalpazan" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Son olarak dün (26 Eylül) Mansur Yavaş net bir şekilde aday olmak istediğini açıkladı.

Mansur Yavaş vites Yükseltti! Ekrem İmamoğluna Senden Mustafa Kemalin askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocukMansur Yavaş vites Yükseltti! Ekrem İmamoğluna Senden Mustafa Kemalin askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
Mansur Yavaş vites 'Yüksel'tti! Ekrem İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı... "Siyasi kalpazan, proje çocuk"

MANSUR YAVAŞ RESMEN AÇIKLADI: ADAY OLURUM
"Partinin kuralları belli, nasıl aday seçileceği belli" diyen Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. İstifa nereden çıkıyor? Bunu aklınıza getirecek bir şey duydunuz mu? Olmayan bir şeyi ispat etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş (AA)Mansur Yavaş (AA)

EKREM İMAMOĞLU'NUN "AHMAK" OYUNU
CHP içinde yaşanan kavga alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği bir oyun ifşa oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı koz olarak kullanmak istediği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

CHP yandaşı Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.

Küçükkaya şunları söyledi:

"Teyit ettiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. İmamoğlu'na yakın isimlerden bir süredir "İstinafta onanırsa Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklasın CHP' bunu duyuyorduk. Fakat CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu'nun kurmayları arasında yapılan toplantıda bu da konuşulmuş. Teyit ettim. Ayrıca İmamoğlu'ndan da bizzat duyanlardan duydum. İmamoğlu söylemiş bunu demiş ki; 'Ya böylesine bir hukuk dışı girişim var beni engellemeye çalışıyorlar benim adımı şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabilir CHP.' Bu konuşulmuş tartışılmış bunu bazılarından duyuyorduk ama İmamoğlu söylemiş mi diye 2 ayrı kaynaktan teyit ettim. Evet İmamoğlu bunu istiyor. Neden bunu istiyor diye sordum; 'Caydırıcı olur Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulur' demiş İmamoğlu."

İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SİYASİ YASAK KİMİN İŞİNE YARAR?
Sabah Yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan süreci ve "ahmak" davasını değerlendirdi. Kavganın asıl nedeninin CHP'nin siyasetsizliği ve koltuk savaşı olduğuna dikkat çeken Övür, "Ama umudunu bu cezaya bağlayan birileri bir hakaret davasından "siyasi kahraman" çıkarmaya, birileri de parti içi rakibin önünü kesmeye çalışıyorsa, buradan "ülkeyi yönetecek bir siyaset" çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kavganın asıl nedeni CHP'nin siyasetsizliği ve bunun doğal sonucu koltuk savaşı. Buna yol açan da CHP'yi 4 merkezli hâle getiren, Kılıçdaroğlu-Özel-İmamoğlu ve Yavaş gibi aktörlerden hiçbirinin diğerinden farklı bir siyaset ortaya koyamaması.

Biri öne çıksa kavgadan eser kalmayacak.
Çıkamıyorlar; çünkü hepsi de yeni siyaset üretmekten korkuyor. Hatırlayın daha yeni Özel, biraz farklı diyebileceğimiz bir "normalleşme" siyasetinden söz etti, saldırmayan kalmadı.

Mansur Yavaş (AA)Mansur Yavaş (AA)

Bu yüzden her biri içi boş popülist söylemlerle CHP içi iktidarı elde tutmaya ve öne çıkmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak popülizmin suyunu çıkartırcasına kullanan Ekrem İmamoğlu'nu ve onun farklı bir versiyonu olan Mansur Yavaş'ı öne çıkartıyor. Kavga da büyük oranda bu ikili arasında geçiyor ve geçecek.

"CHP'LİLER BU MESELEYE DE POPÜLİZM ÜZERİNDEN BAKIYOR"
Bugünlerde, bu ikili arasındaki ağız dalaşı sürse de öne çıkan mesele İmamoğlu'nun YSK'ya "ahmak" dediği için açılan hakaret davası ve onun nasıl sonuçlanacağı... CHP'liler bu meseleye de popülizm üzerinden bakıyor.

Ceza verilmesine karşı çıktıklarına bakmayın, hatta aktörlerin büyük çoğunluğu "ceza" verilmesini bile istiyor. Daha önce de yazdım, bu bir hakaret davası ve yasaya göre ceza verilmesi şaşırtıcı olmayacak. Ancak verilir mi verilmez mi bilemem ama verilmesi iktidardan çok CHP'lilerin işine yarayacak. İmamoğlu şimdiden bunu kullanmaya başladı bile... Siyaset üretip tartışmalarla uğraşacaklarına, "siyasi yasak" gibi çekici bir konuyu popülizm yaparak kullanmak daha kolay olacak.

CHP'liler bunun propagandasını da "Yasağı iktidar istiyor" üzerinden yapıyor.
Oysa içinden geçtiğimiz ve iç cephenin güçlü tutulması gereken bir zaman diliminde İmamoğlu'na ceza verilmesi mevcut iktidarın hiç işine gelmez. İmamoğlu bile bunu kullanmaya başladı. Diğerleri de boş durmuyor. Onlar da söylentilerle süreci kendi lehlerine çevirmeye çalışıyor. İş öyle bir noktaya vardı ki, CHP kulislerinde, "Özgür Özel ceza verilmesi için iktidarla anlaştı" ya da "Ceza Mansur Yavaş'ı alternatifsiz bırakmak için verilecek" gibi şeyler bile söyleniyor.

Tüzük Kurultayı'nda ortalık karıştı (AA)Tüzük Kurultayı'nda ortalık karıştı (AA)

Bu söylenti ve kavgaların arka planında da CHP içi iktidar savaşı yatıyor. Dışarıdan birilerinin siyaset mühendisliği yapmasına, CHP içine fitne sokmasına gerek yok.

"ÜLKEYİ YÖNETECEK SİYASET ÇIKMAZ"
Birbiriyle kavga eden ve birbirinin altını oyan bu CHP tablosu, iktidarın daha çok işine gelmez mi?
Bütün bunlar "ahmak" davasından bir ceza çıkmayacağı ya da çıkmaması gerektiği anlamına gelmez. Ama umudunu bu cezaya bağlayan birileri bir hakaret davasından "siyasi kahraman" çıkarmaya, birileri de parti içi rakibin önünü kesmeye çalışıyorsa, buradan "ülkeyi yönetecek bir siyaset" çıkmaz. Ne yazık ki bu gerçeği sadece CHP yöneticileri değil referans aldıkları aydınları da görmüyor.

CHP 4'E BÖLÜNDÜ
Öte yandan İmamoğlu'nun "Ahmak" davasında İstinaf'tan çıkacak olası bir siyasi yasak kararını, adaylık sürecinde mağduriyete çevirme çabasını Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

Selvi, CHP'nin 4'e bölündüğünü belirterek olası bir kararda adaylık ibresinin Özgür Özel'e döneceğine dikkat çekti.

İşte o yazının ilgili kısmı:

"Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ABD'de bulunduğu sırada 'Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek' diye bir operasyon başlatıldı.

Saraçhane medyasından, TV programlarında CHP, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak demeleri istendi.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirse İstinaf'taki "Ahmak" davasından onama kararı çıkmaz tezini savunuyorlar.

İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhaneden mi?İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhaneden mi?
İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane'den mi?

YASAK KARARI
Peki daha 4 yıl varken, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu neden bir anda birinci gündem maddesi oldu? CHP kulislerinde İmamoğlu'yla ilgili kararın İstinaf'ta 1'e karşı 2 oyla onandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise bu süreci fırsata çevirmeye, mağduriyetten cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmaya çalışıyor.

KAHRAMAN OLUR MU?
Siyasi yasaklara karşı olduğumu her defasında deklare ediyorum ama bu CHP kulislerinde konuşulanları aktarmama engel değil. 'Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse kahraman olur' diyenler olduğu gibi, "Siyasi yasak geldiği takdirde Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakacak. Siyasi ve ekonomik gücünü kaybedecek. Siyaset güç işidir, birkaç ay kahramanlık yapar, ondan sonra unutulur gider" yorumunu yapanlar da var. Canan Kaftancıoğlu'nun durumunu örnek gösteriyorlar. Canan Kaftancıoğlu güçlü bir il başkanıydı. Şimdi unutuldu gitti.

İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

CHP BÖLÜNÜR MÜ?
CHP şu anda 4'e bölünmüş durumda.

İmamoğlucular, Kılıçdaroğlucular, Özgür Özelciler ve Mansur Yavaş'ı destekleyenler.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği takdirde partinin bölüneceğini düşünüyor. O nedenle partiyi bölmeden, süreci yönetmeye çalışıyor. Yerinde bir tavır.

İBRE ÖZGÜR ÖZEL'E DÖNER
Ama bir de hesabı var. Güçlü bir hesap. Dikkate alınması gereken bir hesap. CHP içinde önemli bir grup, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel diyor.

Özgür Özel o nedenle şartların olgunlaşmasını bekliyor. Önümüzde belirsizliklerle dolu bir süreç var. Kastamonuluların dediği gibi, "Daş düşebülü, ayı çıkabülü"

YAVAŞ İSTİFA EDER Mİ?
Özgür Özel şunu çok iyi biliyor ki, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği an, Mansur Yavaş CHP'den istifa eder. Çünkü Mansur Yavaş'ın tek planı var o da cumhurbaşkanı adayı olmak.

Mansur Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz" dedi. CHP'den istifa etmeyeceğini açıkladı. Zaten kısa bir süre önce bu köşede "Mansur Yavaş CHP'den istifa etmiyor" diye yazmıştım. Ama onun bir miladı var. Eğer CHP, Ekrem İmamoğlu ya da başka birini aday gösterirse Mansur Yavaş, o zaman istifa eder. Çünkü merkez sağ ve milliyetçi kesimin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.

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SİYASİ DURUŞ
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın, yargılama sürecinde Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamaları yapmaları ise siyasi bir duruş konusu. Yasak kararına karşı çıkmadan CHP'de siyaset yapılmaz.

Yoksa dördünün arasında ciddi gerilim var.

YÜZÜNE TELEFON KAPATMIŞTI
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir sorun olmadığını söylüyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle ikisinin arasına kara kedi girmişti. Hatta Mansur Yavaş, "terbiyesizlik yaptı" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefon kapatmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında başka bir gerilim daha yaşanıyor.

Yavaş ve İmamoğlu (AA)Yavaş ve İmamoğlu (AA)

ÖNÜNE DOSYA KOYDU
Mansur Yavaş, "Medyadaki senin adamların bana saldırıyor" diyor.

Ekrem İmamoğlu, her zaman olduğu gibi, "Haberim yok başkanım" karşılığını veriyor. Hatırlarsanız CHP Kurultayı'nda da Mansur Yavaş'a tuzak kurulmuştu. Ekrem İmamoğlu'na konuşmasını yapması için üç gün önceden haber verilmiş, Mansur Yavaş'a ise bir saat önce haber verilip, konuşma yapması istenmişti. Mansur Yavaş bu duruma kürsüden tepki gösterince Ekrem İmamoğlu, "Senin rahatsız olacağını bir yerde duysam, bilsem, konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım" demişti.

HABERİM YOK DİYOR
Aynı tavrı Mansur Yavaş'ın çıkışı üzerine gösteriyor. "Haberim yok" diyor. Bunun üzerine Mansur Yavaş, içinde İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesaplarının ve internet sitelerinin yaptığı haberlerden oluşan dosyayı Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyuyor. Bunun üzerine İmamoğlu, "Haberim olsa, müsaade eder miyim? Sen benim abimsin. Hemen talimat veriyorum" diyor. O görüşmeden sonra ne mi oluyor? Mansur Yavaş aleyhindeki haberlere birkaç gün ara verip, daha sonra aynı hızla devam ediyorlar.

Çünkü Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında en büyük rakibinin Mansur Yavaş olduğunu biliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'de kılıçlar çekildi. Ekrem İmamoğlu, "Yakarım, Roma'yı da yakarım" havasında. Önünde engel olarak kimi görürse savaşmaya kararlı."

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Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?
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