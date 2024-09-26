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Tokat'ta sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Saldırı anları, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından gelen saldırganın bıçakla saldırması, ardından kadının koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:32
Tokat’ta sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada!

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı! İşte kan donduran o anlar!

Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden S.G'ye (36) kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan M.K. bıçakla saldırdı. Kaçmaya çalışırken düşen S.G, sırtından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklı saldırı anı kamerada (DHA)Bıçaklı saldırı anı kamerada (DHA)

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan S.G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.K'yi gözaltına aldı.

Bıçaklı saldırı anı kamerada (DHA)Bıçaklı saldırı anı kamerada (DHA)

SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan M.K'nin S.G'ye saldırdığı anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından gelen saldırganın bıçakla saldırması, ardından kadının koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor.

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