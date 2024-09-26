Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması

ABD'de düzenlenen BM 79. Genel Kurulu'na katılımının ardından Türkiye'ye döndü.

Erdoğan dönüş uçağında gazetecilerin yeni anayasa ve muhalefetin tutumu hakkında "45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, "Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?" sorusuna odaklanmalıyız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı:

SORU- Yeni Anayasanın zorunluluk olduğunu her fırsatta ifade ediyorsunuz. İlk 4 maddenin de Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediniz. Ancak muhalefetin çeşitli gerekçelerle sürece katılmama gibi bir direnci var. Muhalefetin bu ısrarlı uzlaşma arayışınızda samimi davranacağını düşünüyor musunuz?

Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Ama bu noktada iktidar ne söyler ne düşünür, böyle bir düşünceleri yok. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe, çağın gereklerine uygun, sivil, kapsayıcı, özgürlükçü yeni bir anayasa ortaya koymadan hazırlayamayız. Hiç de çekinmemeliyiz.