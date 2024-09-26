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Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması

BM 79. Genel Kurul kapsamında ABD’de bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni anayasanın zorunluğunu ““45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil” sözleriyle açıkladı. Muhalefetin yeni anayasa tutumunu da eleştiren Erdoğan “Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler” dedi. Öte yandan Erdoğan, ekonomide atılan adımların ardından uluslararası kuruluşların Türkiye’nin puanını artırması konusuna da değindi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:02 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:36
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması

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ABD'de düzenlenen BM 79. Genel Kurulu'na katılımının ardından Türkiye'ye döndü.

Erdoğan dönüş uçağında gazetecilerin yeni anayasa ve muhalefetin tutumu hakkında "45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, "Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?" sorusuna odaklanmalıyız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı:

SORU- Yeni Anayasanın zorunluluk olduğunu her fırsatta ifade ediyorsunuz. İlk 4 maddenin de Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediniz. Ancak muhalefetin çeşitli gerekçelerle sürece katılmama gibi bir direnci var. Muhalefetin bu ısrarlı uzlaşma arayışınızda samimi davranacağını düşünüyor musunuz?

Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Ama bu noktada iktidar ne söyler ne düşünür, böyle bir düşünceleri yok. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe, çağın gereklerine uygun, sivil, kapsayıcı, özgürlükçü yeni bir anayasa ortaya koymadan hazırlayamayız. Hiç de çekinmemeliyiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

45-50 YIL ÖNCESİNİN BAKIŞ AÇISI
Bakın dünya hızla değişiyor. 45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, "Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?" sorusuna odaklanmalıyız. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Bütün bunlarla beraber anayasanın satırları arasında dolaşan darbeci zihniyetle bizim problemimiz var.

Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

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GÜÇLÜ BİR ANAYASA OLUŞTURACAĞIZ
Ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa edecek, onları dünya ile rekabete hazırlayacak vizyoner bir anayasaya bizim ihtiyacımız var. Biz bunu yapacağız. Zaten Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birbiriyle bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı inşallah oluşturacağımıza inanıyorum.

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EKONOMİDE ZOR DÖNEM GERİDE KALDI
Öte yandan ekonomide atılan adımlar ve sonuçları hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, "Ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

Asıl hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu da belirten Erdoğan, "Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

Ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor. Bizim şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir.

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Enflasyonu dizginlemeyi başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek.

FIRSATÇILARLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ
Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler. Fırsatçılarla mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

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Onlara göz açtırmayacağız. Hedeflerimizi tutturduk ve yolumuza disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Üstelik bunları çevremizdeki karışıklıklara ve istikrarsızlık kaynaklarına rağmen başardık. Yola da bu şekilde devam ediyoruz.

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