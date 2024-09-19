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CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Mansur Yavaş var... "Benim yol arkadaşım değildir"

Tüzük Kurultayında kameralar önünde restleşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında gerilim sürüyor. Parti içindeki meselelerin konuşulmasına gönderme yaparak isim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef alan Ekrem İmamoğlu, "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir." dedi. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği CHP içindeki 4 başlı kavga bir kez daha açığa çıktı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 13:20 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 13:31
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir

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Cumhuriyet Halk Partisi yine kaosla gündemde.

4 BAŞLI SAVAŞ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında devam eden savaş artık açık açık yaşanıyor.

MANSUR YAVAŞ İLE EKREM İMAMOĞLU KAMERALAR KARŞISINDA RESTLEŞTİLER
Son olarak 7 Eylül'de gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı'ndan Mansur Yavaş kendisine tuzak kurulduğunu ima ederek Ekrem İmamoğlu'na rest çekerek kavgayı kameralar karşısına taşıdı.

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu kameralar karşısında restleştiMansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu kameralar karşısında restleşti

Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra mikrofonu eline alan İmamoğlu, ise Yavaş'ı hedef alırken Özgür Özel ortamı yumuşatmaya çalıştı.

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN KOPACAK İDDİASI
Yaşananlar sonrası Mansur Yavaş'ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP'den ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

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Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli

EKREM İMAMOĞLU'NUN HEDEFİNDE YİNE MANSUR YAVAŞ VAR
İddialar sıcaklığını korurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine hedefine Mansur Yavaş'ı aldı.

Tüzük Kurultayında Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara gönderme yapan Ekrem İmamoğlu, "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir." dedi.

"BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR"
"Özellikle CHP içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma, belediye başkanı olan meclis üyesi olan ve partimizin üst yönetimine bir şey söylemek isterim" diyen İmamoğlu şu sözlerle Mansur Yavaş'ı hedef aldı:

"Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların; 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun' ya da 'karnıma dirsek attın, yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta.

Hizmetini yaparken 'en iyiyi nasıl yaparım' diyen belediye başkanı, benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır, nokta.

Yavaş ile İmamoğluYavaş ile İmamoğlu

İHANET GÖNDERMESİ
Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı net olarak görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş yardımcısı." iddiasına Mansur Yavaş tepki göstererek, "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek İmamoğlu'na karşı adaylık sinyali vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

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