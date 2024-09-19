CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Mansur Yavaş var... "Benim yol arkadaşım değildir"

Tüzük Kurultayında Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara gönderme yapan Ekrem İmamoğlu, "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir." dedi.

"BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR"

"Özellikle CHP içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma, belediye başkanı olan meclis üyesi olan ve partimizin üst yönetimine bir şey söylemek isterim" diyen İmamoğlu şu sözlerle Mansur Yavaş'ı hedef aldı:

"Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların; 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun' ya da 'karnıma dirsek attın, yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta.

Hizmetini yaparken 'en iyiyi nasıl yaparım' diyen belediye başkanı, benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır, nokta.

Yavaş ile İmamoğlu