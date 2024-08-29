Saraçhane bülbülünü öttüren CHP’liler kim? Mansur Yavaş’tan ’anket’ bombası... İmamoğlu’na kurultay arifesinde ön seçimli ’Özel’ müdahale

Şaban Sevinç ile Ekrem İmamoğlu





EKREMCİLER VE MANSURCULAR BİRBİRİNE GİRDİ



Daha sonrasında Mansur Yavaş'ın sosyal medya ekibi ile 'Saraçhane bülbülü' lakaplı Şaban Sevinç birbirine girdi.



İDDİASININ ARKASINDA... "BU HABERİ CHP İÇERİSİNDE ÖNEMLİ İSİMLERDEN ALDIM"



Öte yandan Mansur Yavaş'ın 'mikser' olarak tanımladığı Şaban Sevinç, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" iddiasının arkasında durdu.



Muhalif kimliği ile ön planda olan Fatih Altaylı, Şaban Sevinç'in kendisine "Bu haberi gerçekten CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" dediğini aktardı ve "Bu isimleri de benimle paylaştı yazılmamak kaydıyla" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş





ANKET BOMBASI... "İMAMOĞLU'NDAN ÖNDEYİM"



Mansur Yavaş'ın ise "Geçtiğimiz seçimlerde anketler yaptırdım, hepsinde Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği öne sürüldü.



Fatih Altaylı konuya ilişkin "Bu yalanlanmaz, çünkü bu yalan değil. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı konusunda hiç de isteksiz olmadığını hep gördüm. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı istiyor, ama bunu yüksek sesle dile getirmiyor biraz geride duruyor. Toplumun geneli açısından da Ekrem İmamoğlu daha aday gibi duruyor ama şu kesin ki; Mansur Bey de o görevi en az İmamoğlu kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş



İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON ÇEKTİ



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de "Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş operasyonu"nu bugünkü köşesine taşıdı.



Selvi konuya ilişkin "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP Genel Merkezi'nde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı. Ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik 'Kurmay Takımı' var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş'a operasyon çekildi" değerlendirmesinde bulundu.



Selvi şöyle konuştu:



İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcılarını da siyasi mühendislik hesabına uygun olarak belirlemiş. Merkez sağ ve milliyetçilerden oy almak için Mansur Yavaş, laik ve seküler kesim ile Kürtlerin oyunu almak için kadın yardımcı seçmiş. Ancak Mansur Yavaş konusunda baltayı taşa vurdu. Mansur Yavaş bu tür haberlere ateş püskürdü. Çünkü bu Mansur Yavaş'a yönelik bir operasyondu.

CHP Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'ndan bir kare



Bir yandan da gözler Özgür Özel'e çevrilmiş durumda...



İMAMOĞLU'NA 'ÖZEL' MÜDAHALE: "ÖN SEÇİM" KARTI AÇILDI



Tüzük Kurultayı ile ilgili çalışmalar yürütülürken "Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlensin" önerisi masaya geldi. Ancak bu önerinin parti içindeki Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip tarafından hoş karşılanmadığı konuşuluyor.



CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan haberde "Tüm üyelerle yapılacak ön seçim önerisinin konuşulduğu ancak hem örgüt içinden hem de yönetimden öneriye sıcak bakılmadığı" kaydedildi" ifadelerine yer verildi.



Genel Merkez'in İmamoğlu'na karşı açtığı 'ön seçim' kartı konuşulurken, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın bir araya geleceği "Tüzük kurultayı"nı ve güncel meseleleri masaya yatıracağı öğrenildi.