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Saraçhane bülbülünü öttüren CHP'liler kim? Mansur Yavaş'tan 'anket' bombası... İmamoğlu'na kurultay arifesinde ön seçimli 'Özel' müdahale

CHP'de süregelen 4 ayaklı kavga iyiden iyiye büyüyor. 'Saraçhane bülbülü' lakaplı Şaban Sevinç, "Ekrem İmamoğlu aday Mansur Yavaş da yardımcısı" iddiasının arkasında durdu ve "Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" ifadelerini kullandı. Tam da bu noktada "Saraçhane bülbülünü öttüren CHP'liler kim?" sorusu önem kazandı. Mansur Yavaş'ın ise "Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği öne sürüldü. İmamoğlu'nu Yavaş'la dengelemeyi planlayan Genel Merkez'in tüzük kurultayı arifesinde "Aday ön seçimle" belirlensin kartını açması "İmamoğlu'na 'Özel' müdahale" yorumlarına yol açtı.

Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:47 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 10:57
Saraçhane bülbülünü öttüren CHP’liler kim? Mansur Yavaş’tan ’anket’ bombası... İmamoğlu’na kurultay arifesinde ön seçimli ’Özel’ müdahale

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Cumnuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı öncesi 4 başlı iç çekişme yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yolunda parti kamuoyunun nabzını yoklarken Özgür Özel'i koltuktan indirmenin hesaplarını yapıyor.

İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlandı.

Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek, "Ben teknik direktörüm, en doğrusu kimse 90. dakikada penaltıyı ona attıracağım." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın çekişmenin içinde tuttu.

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor.Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor.

İMAMOĞLU'NUN 'YAVAŞ' HUZURSUZLUĞU

Yavaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açık açık irade beyan etmesi İmamoğlu'nu bir hayli huzursuz etti.

Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna "Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtını vermişti.

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SARAÇHANE'DEN ANKARA'YA 'KULİS' OPERASYONU

Tartışmalar sürerken Saraçhane güdümünde olduğu bilinen Şaban Sevinç "Çok güçlü bir kulis" diyerek "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" iddiasını ortaya attı. Yavaş cephesi ise bu iddiayı 'Saraçhane operasyonu' olarak yorumladı.

Sevinç'e sert tepki gösteren Mansur Yavaş, "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli... Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok..." dedi.

Şaban Sevinç ile Ekrem İmamoğluŞaban Sevinç ile Ekrem İmamoğlu


EKREMCİLER VE MANSURCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Daha sonrasında Mansur Yavaş'ın sosyal medya ekibi ile 'Saraçhane bülbülü' lakaplı Şaban Sevinç birbirine girdi.

İDDİASININ ARKASINDA... "BU HABERİ CHP İÇERİSİNDE ÖNEMLİ İSİMLERDEN ALDIM"

Öte yandan Mansur Yavaş'ın 'mikser' olarak tanımladığı Şaban Sevinç, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" iddiasının arkasında durdu.

Muhalif kimliği ile ön planda olan Fatih Altaylı, Şaban Sevinç'in kendisine "Bu haberi gerçekten CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" dediğini aktardı ve "Bu isimleri de benimle paylaştı yazılmamak kaydıyla" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş


ANKET BOMBASI... "İMAMOĞLU'NDAN ÖNDEYİM"

Mansur Yavaş'ın ise "Geçtiğimiz seçimlerde anketler yaptırdım, hepsinde Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği öne sürüldü.

Fatih Altaylı konuya ilişkin "Bu yalanlanmaz, çünkü bu yalan değil. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı konusunda hiç de isteksiz olmadığını hep gördüm. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı istiyor, ama bunu yüksek sesle dile getirmiyor biraz geride duruyor. Toplumun geneli açısından da Ekrem İmamoğlu daha aday gibi duruyor ama şu kesin ki; Mansur Bey de o görevi en az İmamoğlu kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON ÇEKTİ

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de "Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş operasyonu"nu bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi konuya ilişkin "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP Genel Merkezi'nde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı. Ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik 'Kurmay Takımı' var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş'a operasyon çekildi" değerlendirmesinde bulundu.

Selvi şöyle konuştu:

İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcılarını da siyasi mühendislik hesabına uygun olarak belirlemiş. Merkez sağ ve milliyetçilerden oy almak için Mansur Yavaş, laik ve seküler kesim ile Kürtlerin oyunu almak için kadın yardımcı seçmiş. Ancak Mansur Yavaş konusunda baltayı taşa vurdu. Mansur Yavaş bu tür haberlere ateş püskürdü. Çünkü bu Mansur Yavaş'a yönelik bir operasyondu.

CHP Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'ndan bir kareCHP Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'ndan bir kare

Bir yandan da gözler Özgür Özel'e çevrilmiş durumda...

İMAMOĞLU'NA 'ÖZEL' MÜDAHALE: "ÖN SEÇİM" KARTI AÇILDI

Tüzük Kurultayı ile ilgili çalışmalar yürütülürken "Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlensin" önerisi masaya geldi. Ancak bu önerinin parti içindeki Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip tarafından hoş karşılanmadığı konuşuluyor.

CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan haberde "Tüm üyelerle yapılacak ön seçim önerisinin konuşulduğu ancak hem örgüt içinden hem de yönetimden öneriye sıcak bakılmadığı" kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

Genel Merkez'in İmamoğlu'na karşı açtığı 'ön seçim' kartı konuşulurken, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın bir araya geleceği "Tüzük kurultayı"nı ve güncel meseleleri masaya yatıracağı öğrenildi.

Mansur Yavaş ve Kemal KılıçdaroğluMansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu


İMAMOĞLU'NU HUZURSUZ EDEN GELİŞME! ÖZEL - KILIÇDAROĞLU - YAVAŞ ZİRVESİ

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yapacağı ziyaretin İmamoğlu'nu huzursuz edeceğini belirten Abdulkadir Selvi "İmamoğlu'nun bundan memnun kalacağını zannetmem. Aslında Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu daha önce ziyaret edecekti. Çarşamba günü üzerinde duruluyordu ama görüşmek istemesine rağmen Kılıçdaroğlu geri dönüş yapmamış. Sonra 1 Eylül Pazar günü üçlü görüşme üzerinde mutabık kalınmış" dedi.


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