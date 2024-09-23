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Artık Mansur'un 'SÖZCÜ'sü mü? CHP'deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV'den İmamoğlu'nu küplere bindirdiler

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı büyürken CHP medyası da 'Yavaş'tan safını belli etmeye başladı. SÖZCÜ, bugünkü manşetinde CHP seçmeninin Mansur Yavaş'ı istediğini yazdı. İlgili haberde Yavaş'ın anketlerde İmamoğlu'na 2 kat fark attığının altı çizildi. SÖZCÜ TV de İmamoğlu'na "Siyasi kalpazan, proje çocuk" diyen Mansur Yavaş'ın özel kalemi Yüksel Arslan'ı konuşturdu. Bu gelişme sonrası "Artık Mansur'un SÖZCÜ'sü mü?", "Sözcü TV ile İmamoğlu arasında ipler koptu mu?" soruları önem kazandı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 17:26 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 17:39
Artık Mansur’un ’SÖZCÜ’sü mü? CHP’deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV’den İmamoğlu’nu küplere bindirdiler

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CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen adaylık savaşı şiddetlendi. Açıktan restleşen ikili, sağ kolları üzerinden birbirine girdi.

Mansur Yavaş'ın özel kalemi "Siyasi kalpazan, proje çocuk" diyerek İmamoğlu'na saydırdı. Ekremci cephe ise tansiyonu yükseltecek bir adım attı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi. Çelik, Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını söyledi.

SÖZCÜ'deki ʺCHP seçmeni Mansur Yavaş'ı istiyorʺ haberi (Takvim.com.tr / Ekran Görüntüsü)SÖZCÜ'deki ʺCHP seçmeni Mansur Yavaş'ı istiyorʺ haberi (Takvim.com.tr / Ekran Görüntüsü)

Parti içinde adaylık savaşı yaşanırken CHP medyası da 'Yavaş'tan safını belli etmeye başladı.

CHP'nin amiral gemilerinden SÖZCÜ bugünkü manşetinde CHP seçmeninin Mansur Yavaş'ı istediğini yazdı. Aytunç Erkin imzalı yazıda yer alan ankette Yavaş'ın yüzde 30.6 oy aldığı, İmamoğlu'nun yüzde 18.7'de kaldığı gözlemlendi.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "Mesela bir anket yaptınız, "Kim olmalı?" dediniz ve belli isimler çıktı. Daha sonra "Kim yönetebilir?" diye soralım vatandaşa, kimin yönetme becerisine daha çok güveniyor soralım" açıklamasının arka planında ise SÖZCÜ'deki anketin olduğu konuşuluyor.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na ʺProje çocukʺ diyen Yüksel Arslan yan yana (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na ʺProje çocukʺ diyen Yüksel Arslan yan yana (Takvim.com.tr / Arşiv)

Tartışmalar sürerken SÖZCÜ bu kez de İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren, siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan" diyen Mansur Yavaş'ın özel kalemi Yüksel Arslan'ı konuşturdu.

SÖZCÜ TV, İmamoğlu'na proje çocuk diyen Yüksel Arslan'ı konuşturdu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)SÖZCÜ TV, İmamoğlu'na proje çocuk diyen Yüksel Arslan'ı konuşturdu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Arslan, SÖZCÜ yayınında Ekrem İmamoğlu'nu hedef almayı sürdürerek "Asıl üzüldüğüm, Mansur Yavaş'a benim üzerimden ateş etmeleri. Başkanımla da aramız açılmış oldu. Hiçbir kastım yok, Atatürk kimliği adı altında farklı davranış biçimi olanlarla ilgili böyle bir kanaatimi yazmıştım. Sadece Türkiye'yi yönetecek insanların geçmişteki nostaljilerinden uzaklaşması lazım. Aynı yurtta kalabilirsiniz, aynı okulda kalabilirsiniz ama Türkiye'nin bütünlüğü söz konusu. Üzerine alınan alsın. Zaman zaman oraya selam gönderiliyor, oradan da bize şehit haberi geliyor" dedi.

Mansur Yavaş'ın SÖZCÜ TV yayınından bir kare (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın SÖZCÜ TV yayınından bir kare (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ARTIK MANSUR'UN 'SÖZCÜ'SÜ MÜ?

Adaylık savaşının alevlendiği şu günlerde SÖZCÜ'den gelen peş peşe bu hamleler sonrası "Artık Mansur'un SÖZCÜ'sü mü?", "Sözcü TV ile İmamoğlu arasında ipler koptu mu?" soruları önem kazandı. "Saraçhane'den gelen fon musluğu kesilen SÖZCÜ, rotayı Ankara'ya kırdı" yorumları yapıldı.

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