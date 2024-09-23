Artık Mansur’un ’SÖZCÜ’sü mü? CHP’deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV’den İmamoğlu’nu küplere bindirdiler

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CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen adaylık savaşı şiddetlendi. Açıktan restleşen ikili, sağ kolları üzerinden birbirine girdi.



Mansur Yavaş'ın özel kalemi "Siyasi kalpazan, proje çocuk" diyerek İmamoğlu'na saydırdı. Ekremci cephe ise tansiyonu yükseltecek bir adım attı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi. Çelik, Yavaş'ın CHP'yi iktidar yapamayacağını söyledi.

SÖZCÜ'deki ʺCHP seçmeni Mansur Yavaş'ı istiyorʺ haberi (Takvim.com.tr / Ekran Görüntüsü)



Parti içinde adaylık savaşı yaşanırken CHP medyası da 'Yavaş'tan safını belli etmeye başladı.



CHP'nin amiral gemilerinden SÖZCÜ bugünkü manşetinde CHP seçmeninin Mansur Yavaş'ı istediğini yazdı. Aytunç Erkin imzalı yazıda yer alan ankette Yavaş'ın yüzde 30.6 oy aldığı, İmamoğlu'nun yüzde 18.7'de kaldığı gözlemlendi.



İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "Mesela bir anket yaptınız, "Kim olmalı?" dediniz ve belli isimler çıktı. Daha sonra "Kim yönetebilir?" diye soralım vatandaşa, kimin yönetme becerisine daha çok güveniyor soralım" açıklamasının arka planında ise SÖZCÜ'deki anketin olduğu konuşuluyor.