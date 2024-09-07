Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük

Bu açıklamalardan dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş birlikte sahneye çıktı.
KİM KONUŞACAK BENİM HABERİM YOK
Bu esnada mikrofonu eline alan İmamoğlu, partililerin gözü önünde sert sözlerle Yavaş'ı hedef aldı. İmamoğlu "Dün yapacaktım konuşmayı hatta ben gerildim dedim başkanlarıma inelim aşağıya bu iş 10'da başlamayacaksa kaçta başlayacak, 11.40'ta başlayacak denildi. Ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Genel Başkanımız burada 2 belediye başkanımız konuşacak deyince ben kim konuşacak onu da bilmiyorum açık söyleyeyim." diyerek parti yönetimine sitem eden Yavaş'a yüklendi.
İmamoğlu'nun konuştuğu sırada Mansur Yavaş'ın başka yöne doğru bakması ikili arasındaki kavgayı gözler önüne serdi.
TUZAK MI KURULDU?
Kurultay günü yaşanan bu gelişmelerle ilgili siyaset kulislerinde, "İmamoğlu ekibi, Mansur Yavaş'a tuzak kurdu" değerlendirmeleri yapıldı. Zira Yavaş "CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip" iddialarına sert tepki göstermişti.
YAVAŞ ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu ve ekibine göndermede bulunan Yavaş, "'5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir. Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek adaylık sinyali vermişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlu'nun hem Özel'in izlediği bu politikadan hem de Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.