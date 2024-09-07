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Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: Adaylık kavgası büyük

CHP'de parti programının görüşüldüğü ATO Congresium'daki 20. Olağanüstü Kurultay'a Mansur Yavaş'ın çıkışı damga vurdu. Kendisine 1 saat önce haber verildiğini ifade eden Yavaş, "Aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış" sözleriyle parti yönetimine isyan etti. Özel sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti yönetimine sitem eden Yavaş'ı kameraların önünde hedef aldı. Yaşananlar Yavaş'a tuzak kurulduğu değerlendirmelerine sebep oldu. Zira Yavaş "CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip" iddialarına sert tepki göstermişti.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 16:54 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 17:51
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük

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CHP'de parti programının görüşüldüğü ATO Congresium'daki "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı verilen 20. Olağanüstü Kurultay'a Mansur Yavaş'ın çıkışı damga vurdu.

Mansur Yavaş'ın sitemine yanıt İmamoğlu'ndan geldi

CHP FİTNE ATEŞİNE ODUN ATTI
CHP yönetimini hedef alan Yavaş kendisine bir saat önceden konuşacağını bildirildiğini açıkladı.

BİR SAAT ÖNCE TELEFON AÇILIP 'SİZ DE KONUŞUN' DENDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı yaptığı bir günde parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. En azından bir gece öncesinden prompter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz." dedi.

Mansur Yavaş'ın sözlerinin ardından, Özel söz alarak sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti. Özel, "İkisini birbirinden ayırmam. Ne olduysa, bugün böyle bir akış olduğu için oldu. Program yapılırken bugün de oturumlar planlanmıştı. Birkaç gün önce belirlenen süre içinde konuşmak isteyenler vardı. O konuşmalar uzayınca bugüne kaldı. Selin Hanım da 'Böyle bir akışımız var' dedi. Ben de 'Mansur Başkan'a da bir söz verelim' dedim. Burada tüm sorumluluk bana aittir." diyerek Yavaş'a cevap verdi.


Bu açıklamalardan dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş birlikte sahneye çıktı.

KİM KONUŞACAK BENİM HABERİM YOK
Bu esnada mikrofonu eline alan İmamoğlu, partililerin gözü önünde sert sözlerle Yavaş'ı hedef aldı. İmamoğlu "Dün yapacaktım konuşmayı hatta ben gerildim dedim başkanlarıma inelim aşağıya bu iş 10'da başlamayacaksa kaçta başlayacak, 11.40'ta başlayacak denildi. Ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Genel Başkanımız burada 2 belediye başkanımız konuşacak deyince ben kim konuşacak onu da bilmiyorum açık söyleyeyim." diyerek parti yönetimine sitem eden Yavaş'a yüklendi.

İmamoğlu'nun konuştuğu sırada Mansur Yavaş'ın başka yöne doğru bakması ikili arasındaki kavgayı gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada Mansur Yavaş'ın başka yöne doğru bakması ikili arasındaki kavgayı gözler önüne serdi. 

TUZAK MI KURULDU?
Kurultay günü yaşanan bu gelişmelerle ilgili siyaset kulislerinde, "İmamoğlu ekibi, Mansur Yavaş'a tuzak kurdu" değerlendirmeleri yapıldı. Zira Yavaş "CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip" iddialarına sert tepki göstermişti.

YAVAŞ ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu ve ekibine göndermede bulunan Yavaş, "'5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir. Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek adaylık sinyali vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlu'nun hem Özel'in izlediği bu politikadan hem de Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

Mansur Yavaştan Ekremci operasyona 5 kardeş! Her bir sözü İmamoğluna gönderme: CHPye hakarettir deyip adaylık sinyali verdiMansur Yavaştan Ekremci operasyona 5 kardeş! Her bir sözü İmamoğluna gönderme: CHPye hakarettir deyip adaylık sinyali verdi

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