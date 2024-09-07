Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük

BİR SAAT ÖNCE TELEFON AÇILIP 'SİZ DE KONUŞUN' DENDİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in erken seçim çağrısı yaptığı bir günde parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. En azından bir gece öncesinden prompter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz." dedi.

Mansur Yavaş'ın sözlerinin ardından, Özel söz alarak sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti. Özel, "İkisini birbirinden ayırmam. Ne olduysa, bugün böyle bir akış olduğu için oldu. Program yapılırken bugün de oturumlar planlanmıştı. Birkaç gün önce belirlenen süre içinde konuşmak isteyenler vardı. O konuşmalar uzayınca bugüne kaldı. Selin Hanım da 'Böyle bir akışımız var' dedi. Ben de 'Mansur Başkan'a da bir söz verelim' dedim. Burada tüm sorumluluk bana aittir." diyerek Yavaş'a cevap verdi.