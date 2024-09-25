Tiktok Fenomeninin intihar mektubu (İHA)

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE VEDA NOTU BIRAKMIŞ

Öte yandan Kübra Aykut'un evinde yapılan incelemelerde veda mektubu bulunmuştu. Hayatını kaybeden Kübra Aykut mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim.

İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer vermişti.