Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gardımızı asla indirmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda emniyet aaçları teslim töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında şinları vurguladı, "2024'te PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine 35 bin 500 operasyon düzenlendi. 835 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Vaadedilmiş toprak hayalleri kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyor. Rehavete kapılmayacağız, gardımızı asla indirmeyeceğiz" dedi.
VAZİFEMİZ HUZUR VERMEK
Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Bugün Jandarma ve Emniyet teşkilatımıza 7 bin 204 aracı kazandırıyoruz. Ömrü dolan araçlarımızı yeniliyoruz. Devletin asli vazifesi vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Kendini devletten, kanundan nizamdan üstün gören alçakların tepesine tepesine bindik.
SİBER SALDIRILAR
Terör örgütlerine sınırımızın içinde ve dışında nefes alacak alan bırakmadık. Her gün üst düzey bir teröristten imha haberini alıyoruz. Bunu kendi silahlarımızla gerçekleştiriyoruz. Lübnan'a yönelik düzenlenen siber saldırılar, yerli sistemlere yaptığımız yatırımların kıymetini ortaya koydu. Devletimize, milletimize ya da demokrasimize yönelik en küçük tehdidi görmezden gelemeyiz."