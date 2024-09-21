Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gardımızı asla indirmeyeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda emniyet aaçları teslim töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında şinları vurguladı, "2024'te PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine 35 bin 500 operasyon düzenlendi. 835 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Vaadedilmiş toprak hayalleri kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyor. Rehavete kapılmayacağız, gardımızı asla indirmeyeceğiz" dedi.