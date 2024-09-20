Başkan Erdoğan'dan "Türkiye'nin huzurundan taviz vermeyiz" mesajı! İsrail'e Arz-ı Mev'ud tokadı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma ve Emniyet Teşkilatı'na 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: "Vadedilmiş Topraklar Hayali Kurup Bizden Rahatsız Olanlar Var''



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar: İçişleri Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, sevgili polis ve jandarmalarımız, misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm emniyet güçlerimize selamlarımı gönderiyorum. 85 milyonun emniyeti, huzuru, birlik ve beraberlik için çalışan polis ve jandarma ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, çocuklarımız korkmadan okuluna gidiyorsa, malımız mülkümüz, namusumuz ve bayrağımız teminat altındaysa bunda aslan payı sizindir.

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı (A Haber)



"POLİS VE JANDARMAMIZIN AYAĞININ DEĞMEDİĞİ HİÇBİR YER OLAMAZ"



Sizlere Türkiye için yaptığınız hizmetler dolayısıyla kalpten teşekkür ediyorum. Jandarma ve emniyet teşkilatlarına araç alım törenini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle olmaktan duyduğum bahtiyarlığı vurgulamak isterim. Ömrünü tamamlayan araçları yeniliyoruz artık. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerini kolaylaştıracak. Ekiplerimize hayırlı olsun. Polis ve jandarmamızın ayağının değmediği hiçbir yer olamaz. İnsan kaynağı ile araç gereç kapasitesinin artırılması şart. Daha da caydırıcı olacak olan teknik donanım ve imkanlardır. Devletin asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Yakın tarihimizde güvenlik noktasındaki sıkıntıların acısını çok çekmiş bir ülkeyiz. 70'lerde sokakların nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra nasıl bir atmosferin hakim olduğunu net hatırlıyoruz. Gençlerimizi o karanlık iklimde kaybettik. Millet olarak çok ağır faturalarla karşılaştık. Bizi ikinci sınıf ekonomiye, demokrasiye mahkum ettiler. 2002 yılında göreve geldiğimizde asayiş hizmetlerinin kalitesinin artmasına büyük önem verdik.