Türkiye ve Irak arasındaki kritik temas: Ortak Daimi Komite 2. Toplantısı ile su işbirliğine bağlılığını yineledi

İKİNCİ TOPLANTI BAKANLIK TEMSİLCİLERİYLE YAPILDI Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Su Alanında ODK'nin ilk toplantısına Kasım 2023'te Ankara ev sahipliği yaparken, ODK'nin İkinci Toplantısı 1 Temmuz'da Irak'ın ev sahipliğinde Bağdat'ta her iki ülkenin ilgili bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Oldukça olumlu bir havada yapılan son toplantıda, suyun verimli kullanılması için iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi sınamalar dikkate alınarak, ortak bir vizyon ve yol haritası belirlenmesi konusunda ilave adımlar atıldı.

Toplantıda, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında suyun sürdürülebilir kullanımı için atık suların yeniden kullanılması, barajlardaki buharlaşmanın azaltılması, tarımda su verimliliğinin artırılması gibi konularda ortak projeler geliştirilmesi, Habur Nehri'nde ortak akım gözlem istasyonunun işlevsel hale getirilmesi başta olmak üzere, pek çok konu ele alındı.

Ağustos 2023'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'ı ziyaretinde su alanında Türkiye-Irak işbirliğinin kurumsallaşmış, sürdürülebilir ve bilimsel temele dayalı olarak daha da geliştirilmesini teminen ODK'nin kurulması hususunda mutabık kalınmıştı.

Türkiye, su konusunda iki ülke arasında son dönemde yapılan toplantılarla sürdürülen işbirliğinin devamına önem veriyor.

Bilimsel ve akılcı bir perspektifte ilerleyerek verimli sonuçlar elde etmek için kararlılık ve tam iradeye sahip olan Türkiye, bu konuda kazanılan olumlu ivmenin somut projelerle taçlandırılması gerektiğini düşünüyor.