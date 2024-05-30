Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesine AKDENİZ-PA Ödülü! Bakan Özhaseki Külliye'de teslim etti: Türkiye'nin çevre bilincinin nişanesi

Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin, çevreye duyarlı her bireyin ve kuruluşun gönlünde yer ettiğini, küresel bir hareketin adı olduğunu vurgulayarak, "AKDENİZ-PA ödülünü, projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum. Zira her biri temiz bir geleceğe olan inancımızı her gün yeniden yeşerten çevre kahramanlarıdır." diye konuştu.





TÜRKİYE'NİN ÇEVRE BİLİNCİNİN NİŞANESİ



Sıfır Atık projesinin, aday gösterilen pek çok proje arasından, Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje seçilerek uluslararası bir ödüle layık görülmesinin, Türkiye adına gurur verici olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi değil, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak görüyorum. Türkiye'nin doğa ile uyumlu yaşama iradesinin, insanlığın ortak hayalinin gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına yürekten inanıyor, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum."

"BU BÜYÜK ONUR ÖDÜLÜNÜ ALMAK GURUR VERİCİYDİ"

Bakan Özhaseki de Sıfır Atık hareketinin çevre konusunda Türkiye için önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bir taraftan da adeta döngüsel ekonomide kazanç haline geldi ve hızla da devam ediyor. Bunların yanı sıra dünya çapında Türk markası haline geldi, bu da bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Projenin, AKDENİZ-PA'da birinci olduğunu ve ödüle layık görüldüğünü ve ödülü Emine Erdoğan adına kendisinin teslim aldığını anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim için çok sevindirici. 40'a yakın ülkenin bulunduğu bir ortamda onlara hitap etme imkanı da bulduk. Orada hem ülkemizin çevreyle ilgili yaptığı projeleri anlattım hem de Filistin'de yaşanan dramı hepsinin gözlerinin içine baka baka ifade ettim. 'Eğer içinizde azıcık insanlık duygusu kaldıysa lütfen ateşkes deyin' diyerek konuşmayı sürdürdüm. Ülke olarak çevre açısından bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi. Bu vesileyle değerli Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz."