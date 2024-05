Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesine AKDENİZ-PA Ödülü! Bakan Özhaseki Külliye'de teslim etti: Türkiye'nin çevre bilincinin nişanesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü.

ÖDÜLÜ EMİNE ERDOĞAN'A TESLİM ETTİ



Görüşmede, Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen törende, Sıfır Atık projesi nedeniyle alınan AKDENİZ-PA ödülünü, Emine Erdoğan'a teslim etti.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı görevini de yürüten Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin, çevreye duyarlı her bireyin ve kuruluşun gönlünde yer ettiğini, küresel bir hareketin adı olduğunu vurgulayarak, "AKDENİZ-PA ödülünü, projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum. Zira her biri temiz bir geleceğe olan inancımızı her gün yeniden yeşerten çevre kahramanlarıdır." diye konuştu.