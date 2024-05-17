Raporda, DEAȘ terör örgütünün, Irak ve Suriye'de alan hakimiyetini kaybetmesinden sonra coğrafi olarak Rusya, Çin ve İran gibi güçlerin arasında kalan Afganistan'a yöneldiği ve bu bölgeden militan devșirmeye çabaladığı kaydedildi.

DEAȘ/Horasan yapılanmasının, 22 Mart'ta Rusya'nın bașkenti Moskova'da gerçekleştirdiği terör saldırısıyla birlikte adını tekrar hatırlattığı, dini istismar eden terör örgütlerinin bașında geldiği ve adından da anlașıldığı üzere ağırlıklı olarak tarihi Türkistan bölgesini kendisine hedef seçtiği belirtildi.

ÖRGÜT İNSAN KAYNAĞINI ORTA ASYA'DAN SAĞLIYOR

Raporda, terör örgütünün Horasan yapılanmasının örgütlü varlığı ile bir yandan Afganistan-Pakistan bölgesinde belirli alanlarda kontrol kurmayı amaçlarken bir yandan da insan kaynağı devșirmek için Tacikistan ve Özbekistan bașta olmak üzere Orta Asya'dan yararlandığına ilişkin bilgilere yer verildi.

Örgütün Horasan yapılanmasının, Orta Asya ülkelerindeki siyasi, sosyokültürel ve ekonomik sorun alanlarını yoğun bir șekilde istismar etmeye çalıștığı ifade edilen raporda, terör örgütü yapılanmasının, propaganda yöntemlerinde etkili bir iletișim stratejisi yürüttüğü, bu bağlamda șiddet söylemini kullanarak diğer radikal örgütlerden de militan çekebildiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK YAPISI ENGEL OLUŞTURUYOR

Raporda, Türkiye'nin demokratik yapısı ile geleneksel dini kurum ve anlayıșların büyük ölçüde varlığını sürdürmesinin, DEAŞ terör örgütü ve benzeri așırıcılık yanlısı grupların zemin kazanmasına karșı önemli bir engel olușturduğuna dikkat çekildi.

DEAŞ terör örgütünün, çok dilli propaganda çalıșmaları yürüttüğüne, bunun da belirli bir ülkeden ziyade Türkiye'nin etrafındaki geniș bir coğrafyayı hedef seçmesinden kaynaklandığına işaret edilen raporda, örgüte karșı mücadelenin, kolektif bir yaklașımla gerçekleștirilmesinin önemine değinildi.

Raporda, Türkiye'nin, sahip olduğu terörle mücadele tecrübesini ilgili devletlere aktarabileceğine ve demokratik değerlerle uyumlu kültürel, manevi eğitimin yaygınlaștırılması hususundaki birikimini paylașabileceğine vurgu yapıldı.