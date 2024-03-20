Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak

Güler, daha sonra Vali Ünlüer, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte uzun çarşı esnafını ziyaret etti.

"BU ÖRGÜTÜ DE BU SENE HALLEDECEĞİZ" Güler, daha sonra çarşıdaki AK Parti Gençlik Kolları'nın bulunduğu yere geçip, burada gençlerle sohbet etti.

"BU ÖRGÜTÜ BU SENE HALLEDECEĞİZ"

Güler, bir gencin, "Terör bitecek mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu terör bir bela başımızda ama dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle bir bedel ödüyoruz. Bir taraftan en güzel işte 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz, aynı anda 4 mevsimi yaşayabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi vermiş Allah, her türlü maden var ve böyle sizler gibi insan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı, işte ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde. İnşallah bu örgütü de bu sene halledeceğiz."

'ENERJİ, TARIM, HAYVANCILIKLA İLGİLİ BİRER KOMİSYON KURULACAK'

Güler, 14 Mart'ta Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik zirvesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Güler, zirvenin çok olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi: