PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak'la ortak harekat merkezi kurulacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındığını açıkladı. Irak’ın ilk kez PKK’yı terör örgütü olarak ilan ettiğini belirterek, "Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekat merkezi kuracağız" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 21:43 Güncelleme 20 Mart 2024, 22:07
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'la ortak harekat merkezi kurulacağını duyurdu.

"Irak yönetimi PKK'yı terör örgütü olduğunu kabul etti"

Şehit aileleriyle iftarda buluşmak üzere Kahramanmaraş'a gdien Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti.

Güler, daha sonra Vali Ünlüer, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte uzun çarşı esnafını ziyaret etti.

"BU ÖRGÜTÜ DE BU SENE HALLEDECEĞİZ"
Güler, daha sonra çarşıdaki AK Parti Gençlik Kolları'nın bulunduğu yere geçip, burada gençlerle sohbet etti.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Güler, TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde açmış olduğu tesisi hatırlattı.

"BU ÖRGÜTÜ BU SENE HALLEDECEĞİZ"
Güler, bir gencin, "Terör bitecek mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu terör bir bela başımızda ama dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle bir bedel ödüyoruz. Bir taraftan en güzel işte 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz, aynı anda 4 mevsimi yaşayabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi vermiş Allah, her türlü maden var ve böyle sizler gibi insan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı, işte ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde. İnşallah bu örgütü de bu sene halledeceğiz."

'ENERJİ, TARIM, HAYVANCILIKLA İLGİLİ BİRER KOMİSYON KURULACAK'
Güler, 14 Mart'ta Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik zirvesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Güler, zirvenin çok olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Fakat 40 yıldır bu Irak yönetimi maalesef bu heriflere ne bir terör örgütü diyebildiler ne işte bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Ama bundan önce aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da. O görüşmede de tabii bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu ve bu Irak'a son Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi terör olduğunu ilk defa kabul etti ve bunu da deklare etti. Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra onlarla ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekat merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin buna bakışı çok olumlu. Ama asıl bu çalışmalar, sadece terör örgütünün yasaklanması değildi.

Orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili her birinde yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların tabii Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan 'Kalkınma yolu' diye bir proje var. Duydunuz tabii hepiniz, mutlaka bilin bunu. Çünkü Türkiye'mizin gelecekteki en önemli işi bu. Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacaklar; 4 tane otoyol, 4 tane demir yolu yanında, 8 tane yolla Çin'den gelen bütün mallar, işte bu kalkınma yolu vasıtasıyla Avrupa'ya taşınacak."

YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart'ta 4. Kolordu Komutanlığı'ndaki iftarda askerlerle bir araya geldi.

İftar sonrası yaptığı konuşmada "harekat" mesajı veren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Silahlı insansız hava araçlarımızla, kendi ürettiğimiz mühimmatlarla, yerli milli silahlarımızla nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Operasyonlarımız neticesinde, artık can çekişen, iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız. Amacımız, evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinden tamamen kurtulmuş, yolu da bahtı da aydınlık bir Türkiye teslim etmektir."

IRAK SINIRINDA ZİRVE YAPILMIŞTI
12 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde icra edilen harekâtların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." ifadelerine yer verilmişti.

BAĞDAT'A ÇIKARMA
14 Mart tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi yapıldı. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları yer aldı.

Ankarada güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiAnkarada güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak
İHH
Başkan Erdoğan’dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye para kulesi tepkisi: 3 maymunu oynamayın
Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı | Piyasaların ilk tepkisi
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
Türk Telekom
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ulaşım salvosu: Bunların İstanbul diye bir dertleri yok
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
CHP’den alçak siyaset! Murat Kurum’un sesini yapay zeka ile taklit ederek insanları kandırdılar
Başkan Erdoğan’dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar: Enflasyon düştükçe etkisi işçiye emekliye yansıyacak
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
SON DAKİKA