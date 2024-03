Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

"HER İLDE EMEĞİM, ALIN TERİM VAR"

Her ilde emeğim, alınterim var. Alın teri ile hizmet etmişim. Her ilde dostumuz var. Sandığa gittiğinde seçmenimiz artık bahanelere mi gerçeklere mi inanayım? Eserlere mi inanayım yoksa polemiklere mi inanayım? Sürekli cumhurbaşkanına laf yetiştiren mi yoksa bahanelere sığınmayan bir adaya mı oy vereyim? Seçmen buna sandıkta karar verecek. Kararsızların yüzde 70-80'i işini liyakatle yapana yönelecektir. Benim işlerimle alakalı kimse eleştiri yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Murat Kurum bunu geçmişte yaptıysa yine yapar diyorlar. Bu kıyası yaptığımızda arada dağlar kadar fark var.