Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları: Yoğun bir kampanya süreci yürütüyoruz. İstanbul'un her yerine gittik, vatandaşımızla, esnafımızla bir araya geldik. Türkiye beni bakanlık yaptığım dönemden tanıyor. 81 ile hizmetler ettim. Belediye başkanlığı çıkışı da böyle başladı. Asrın felaketinde, deprem bölgesinde çalıştıktan sonra İstanbul'da milletvekili adayı olduğumda, vatandaşımız beni gördüğünde 'bizim mavi montlu adam geldi' dedi. Orada o dostluk, kardeşlik ilişkileri buraya geldiğimizde devam etti. Sahada mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanımızı, yeniden cumhurbaşkanı, seni de İstanbul'a başkan yapacağız sözleriyle karşılaştım. Milletimizin talebiyle çalışmalara başladık.





"İSTANBULLULAR BİR KURTULUŞ ARIYOR"

Sevgi yumağı her gün büyüdü. Kampanyayı bunun üzerine kurduk. Ben neysem oyum, bizim samimiyetimizi herkes biliyor. Gittiğimiz her yerde bu duygu ile hareket ettik. Samimiyetimizden ödün vermedik. Samimi bir şekilde kendim olmaya çalıştım, geçmişte de, bugün de, yarın da böyleyim. Gittiğimiz yerde insanlar kendi gibi birini istiyor. İstanbullular bir kurtuluş arıyor. Huzurlu yaşamanın kurtuluşunu arıyorlar.



Geride başladığımız süreçte, kampanyanın 15-20 günü itibariyle kafa kafaya duruma geldi. Sonra yarım puan öne geçtik. Bugün arkadaşlar anket yaptılar. Ham olarak 3 puan öndeyiz. Bunu dağıttıklarında 2'nin üzerinde gözüküyor. Sahadaki durum 3-4 günde bir anketlerle ölçülüyor. 31 Mart akşamı bu seçimi kazanacağız. 1 Nisan sabahı göreve başlayacağız. İstanbul'da herkesin oyuna talibiz. İstanbulluların o beklediği hizmeti getireceğiz. Kimse kaybetmeyecek, herkesin arkadaşı, dostu olmaya talibiz. Bu anlayış ile çalışacağız. Herkesin huzurla yaşacağı, mutlu yaşacağı, trafiksiz, deprem korkusu olmadan bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Çalışacağız. Oy oranımız 44'lere geldi. Rakibimizin 42'lerde görünüyor. Kararsızlar dağıtılmış hali. Sandıkta daha farklı da bir sonuç olacak. Farkın açılacağına inanıyorum.



İstanbullu 5 seneye baktığında hatırlayacağı hizmet yok. Beceriksiz bir yönetimin sergilediği bahane belediyeciliği var. İBB Başkanı'ndan ne istersiniz? Hizmet istersiniz. İBB Başkanı'ndan gidip 80 ilde cumhurbaşkanı yardımcılığı için miting yapmasını istemezsiniz. Milletin zor anında yanında olmasını beklersiniz, tatilde olmasını beklemezsiniz. İstanbullular 5 yılda hep bunu gördüler. Bahane siyaseti, engelleniyoruz siyasetinin milletçe bir karşılığı yok. Para kuleleri ile balya balya paralarla gündeme geliyorlar. Bir belediye başkanı çıkıp şu vaatleri gerçekleştireceğini söylüyor. Gelinen süreçte bunlar sorulduğunda "hatırlamıyorum" sözüyle karşılaşılıyor.