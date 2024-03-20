CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne?

PARAYI VERDİLER İMAMOĞLU'NUN KASASI DİZDİ Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilemeyen şahıs ile kimliği önceki görüntülerde tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel paraları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun kasası Fatih Keleş 'e verdiği onun da masaya dizdiği görülüyor.

KİM BU ADAM CHP İLE İLİŞKİSİ NE? Son görüntüde yer alan valiz dolusu parayla gelen kişinin kimliği ve CHP'li Belediyelerle ilişkisinin ne olduğu merak konusu oldu.

KADIN KİM? Görüntüler de bir de kadın yer aldı. Kimliği öğrenilemeyen kadının tedirgin halleri de dikkat çekti.

Görüntüler şaibeli para görüntülerinin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

PARALARIN KAYNAĞI KİM?

Oklar İBB'yi gösterse de paranın kaynağı henüz muamma. Paralar İmamoğlu'nun avukatı olan Eski CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den alındığı iddia ediliyor ancak oraya nereden ve kimden geldiği henüz ortaya çıkmadı.

Turan Taşkın Özer ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

KİMLER TESPİT EDİLDİ?

Şaibeli paraların sayıldığı görüntülerinde yer alan ve şimdiye kadar kimliği tespit edilen isimler şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel...