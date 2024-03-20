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CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne?

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerine her gün yenileri ekleniyor. Ortaya çıkan son görüntülerde daha önce olmayan yeni kişilerin olduğu ve çanta yerine valizlerle para taşındığı görüldü. Söz konusu kişilerin kimliği ve CHP’li Belediyelerle ilişkilerinin ne olduğu merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 17:22 Güncelleme 20 Mart 2024, 18:08
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?

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Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

İMAMOĞLU'NUN YAKIN EKİBİ ŞAİBENİN MERKEZİNDE
Şaibeli paraya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdiEkrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdi

YAKIN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Söz konusu ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.

USULSÜZLÜK İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı da itiraf edildi.

SIRA CANAN KAFTANCIOĞLU'NDA
Son olarak CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi

SKANDALA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Türkiye CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "satın alımında" kullanıldığı iddia edilen para kulelerini konuşurken skandala ilişkin her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı!

VALİZLERLE TAŞIDILAR
Ortaya çıkan son görüntülerde daha önce olmayan yeni kişilerin olduğu ve çanta yerine valizlerle para taşındığı görüldü.

Valizi taşıyan kişinin kimliği henüz bilinmiyorValizi taşıyan kişinin kimliği henüz bilinmiyor

PARAYI VERDİLER İMAMOĞLU'NUN KASASI DİZDİ
Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilemeyen şahıs ile kimliği önceki görüntülerde tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel paraları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'e verdiği onun da masaya dizdiği görülüyor.

KİM BU ADAM CHP İLE İLİŞKİSİ NE?
Son görüntüde yer alan valiz dolusu parayla gelen kişinin kimliği ve CHP'li Belediyelerle ilişkisinin ne olduğu merak konusu oldu.

Çantadan para çıkaran şahıs CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur ÖkselÇantadan para çıkaran şahıs CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel

KADIN KİM?
Görüntüler de bir de kadın yer aldı. Kimliği öğrenilemeyen kadının tedirgin halleri de dikkat çekti.

ÇANTANIN ÜZERİNDE İBB DETAYI
Öte yandan daha önce ortaya çıkan görüntülerde yalan alan para çantalarından birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görülmüştü.

Görüntüler şaibeli para görüntülerinin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

PARALARIN KAYNAĞI KİM?
Oklar İBB'yi gösterse de paranın kaynağı henüz muamma. Paralar İmamoğlu'nun avukatı olan Eski CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den alındığı iddia ediliyor ancak oraya nereden ve kimden geldiği henüz ortaya çıkmadı.

Turan Taşkın Özer ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğluTuran Taşkın Özer ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

KİMLER TESPİT EDİLDİ?
Şaibeli paraların sayıldığı görüntülerinde yer alan ve şimdiye kadar kimliği tespit edilen isimler şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel...

TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI
TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

Verilen ifadelerde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşınması şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" ifadeleri şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza BrakaFotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

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