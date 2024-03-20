CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...





Öte yandan ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekiyor.

1 - RESMİ SATIŞ BEDELİ 24 MİLYON 369 BİN LİRA

Binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan, binanın resmi satış bedelinin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtilirken CHP'liler tarafından ödenen paranın nereden geldiği bilinmiyor. Konuyla ilgili Braka, "Toplamda 39 milyon 870 bin liradır. Geriye kalan meblağı ise komisyon ve diğer giderler olduğunu söyleyerek vermediler." dedi.





2 - CHP'LİLER 15 MİLYON 501 BİN LİRAYI NASIL ÖDEDİ?



CHP'lilerden toplamda 39 milyon 870 bin lira aldığını ifade eden Braka, resmi sözleşmenin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtiyor. Buna göre, CHP'liler tarafından ödenen 15 milyon 501 bin liranın nereden geldiği, kimin kasasından çıktığı bilinmiyor.



3 - PARALAR TEK PARÇA DEĞİL 3 SAAT BOYUNCA AYRI AYRI GELDİ



Braka'nın avukatı Taşkapan, ifadelerde Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın paraları birlikte ve tek parça halinde getirdikleri ifadelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Taşkapan, ifadesinde farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirildiğini belirtti.

Binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadesi: Tamamını TL olarak aldığımdan eminim.

4 - AVRO ÇELİŞKİSİ

CHP'ye binayı satan Ali Rıza Braka ifadesinde avrolardan haberi olmadığını ifade ederken avukatı Taşkapan, "Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir." diyerek görüntülerde yer alan avro konusunda çelişkili ifadeler kullanıyor.

Fatih Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.



5 - HABERİM YOK YALANI

Avukat Taşkapan beyanlarında, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi. Yılmaz ise, CHP il binasının satın alınmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu. Keleş ise Taşkapan'ın ifedelerinin aksine o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.

Tuncay Yılmaz'ın ifadesi

TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI

TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih Keleş