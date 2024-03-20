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CHP'deki paradan kulede 'Ekrem' eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü. Görüntülerde yer alan çantalardan birinin üzerinde yazan "İBB Spor Kulübü" ifadeleri işin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi. Öte yandan 'beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söylemişti. Tam da bu noktada "Para görüntülerdeki İBBSK logolu çantada mıydı?" sorusu önem kazandı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 01:02 Güncelleme 20 Mart 2024, 12:07
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı para sayma görüntüleri gündemdeki sıcaklığını koruyor.

İMAMOĞLU'NUN YAKIN EKİBİ İŞİN MERKEZİNDE
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdiEkrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdi

SIRA CANAN KAFTANCIOĞLU'NDA
CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.

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YAKIN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Verilen ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.

İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi

USULSÜZLÜK İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı itiraf edildi.

CHP'nin 'para kulesi' skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı!


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "satın alımında" kullanıldığı iddia edilen para kulelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görülüyor.

ÇANTANIN ÜZERİNDE İBB DETAYI
Odaya getirilen para çantalarından birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görüldü. Ortaya çıkan son görüntüler şaibeli para görüntülerinin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

Tam da bu noktada bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı.

O ÇANTADA İBB'DEN GELEN 1 MİLYON MU VARDI?

'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise gelen giden paraları Fatih Keleş'in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, "Bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi." dedi.

Taşkapan'ın bahsettiği İBB'den gelen 1 milyon lira sonrası "Para görüntülerdeki İBBSK logolu çantada mıydı?" sorusu önem kazandı.



Öte yandan ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekiyor.

1 - RESMİ SATIŞ BEDELİ 24 MİLYON 369 BİN LİRA

Binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan, binanın resmi satış bedelinin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtilirken CHP'liler tarafından ödenen paranın nereden geldiği bilinmiyor. Konuyla ilgili Braka, "Toplamda 39 milyon 870 bin liradır. Geriye kalan meblağı ise komisyon ve diğer giderler olduğunu söyleyerek vermediler." dedi.

CHP'deki paradan kule skandalında çelişkili ifadeler! Kim ne dedi?

2 - CHP'LİLER 15 MİLYON 501 BİN LİRAYI NASIL ÖDEDİ?

CHP'lilerden toplamda 39 milyon 870 bin lira aldığını ifade eden Braka, resmi sözleşmenin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtiyor. Buna göre, CHP'liler tarafından ödenen 15 milyon 501 bin liranın nereden geldiği, kimin kasasından çıktığı bilinmiyor.

3 - PARALAR TEK PARÇA DEĞİL 3 SAAT BOYUNCA AYRI AYRI GELDİ

Braka'nın avukatı Taşkapan, ifadelerde Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın paraları birlikte ve tek parça halinde getirdikleri ifadelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Taşkapan, ifadesinde farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirildiğini belirtti.

Binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadesi: Tamamını TL olarak aldığımdan eminim.Binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadesi: Tamamını TL olarak aldığımdan eminim.

4 - AVRO ÇELİŞKİSİ

CHP'ye binayı satan Ali Rıza Braka ifadesinde avrolardan haberi olmadığını ifade ederken avukatı Taşkapan, "Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir." diyerek görüntülerde yer alan avro konusunda çelişkili ifadeler kullanıyor.

Fatih Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.Fatih Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.

5 - HABERİM YOK YALANI

Avukat Taşkapan beyanlarında, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi. Yılmaz ise, CHP il binasının satın alınmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu. Keleş ise Taşkapan'ın ifedelerinin aksine o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.

Tuncay Yılmaz'ın ifadesiTuncay Yılmaz'ın ifadesi

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TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI
TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

Verilen ifadelerde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşınması şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" ifadeleri şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza BrakaFotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

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