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Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Nevruz paylaşımı

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı Nevruz paylaşımında "Türklerin Ergenekon'dan çıkışı da Nevruz Günü gerçekleşmiştir. Nevruz, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gündür. Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, Yenigün'ün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 17:03 Güncelleme 20 Mart 2024, 17:03
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Nevruz paylaşımı

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Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu X üzerinden Türk milletinin bahar bayramını kutladı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

Nevruz, Nizamü'l Mülk'ün hazırlattığı Celali takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen (yeni) gündür. Aynı zamanda güneşin Koç burcuna girmesini, gece ile gündüzün eşit olmasını simgeler. Eski Oniki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır ve baharın gelişini müjdeler. Nevruz günü; Hz.Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş, Hz.Yusuf kuyudan, Hz.Yunus balığın karnından çıkarılmıştır. Hz.Musa'nın Kızıl Denizi asasıyla yarması Nevruz Günü'ne denk gelmiştir.

Türklerin Ergenekon'dan çıkışı da Nevruz Günü gerçekleşmiştir. Nevruz, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gündür. Bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönemdir. Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve özgüvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz; yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır.

Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir. Binlerce yıldan bu yana Balkanlardan Orta Asya bozkırlarına, Adriyatik'ten Çin seddine, Kafkasya yaylalarından Ortadoğu vadilerine, Kırım köylerinden Sibirya düzlüklerine kadar yakılan Nevruz ateşi Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olmuştur. Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir.

Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir. Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, Yenigün'ün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor; tüm vatandaşlarımızla, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimizle sağlık, sıhhat, refah, mutluluk ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.

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