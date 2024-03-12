KORKUTUYOR! Yedisu fay hattı nerede? Yedisu fayı nereden geçiyor, hangi şehirleri etkiler? Fay hattında bulunan iller, ilçeler listesi

Birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılan illerimiz, potansiyel olarak yüksek sismik aktiviteye maruz kalıyor. Bu iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak belirlenmiştir. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın, olası bir depreme karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olmaları büyük önem taşır.

İkinci dereceden deprem riski taşıyan iller ise, birinci dereceye göre daha düşük fakat yine de göz ardı edilemeyecek bir risk barındırıyor. Bu iller arasında; Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Ağrı, Çorum yer alıyor. İkinci derece deprem bölgesinde yer alan illerde de depreme karşı alınacak önlemler ve bilinç düzeyi, can ve mal kaybını minimize etmek adına kritik önem taşır.

Prof. Dr. Süleyman Pampal Yedisu Fayı Korkutuyor Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın vurguladığı gibi, bu endişelerin odak noktasında Yedisu Fayı bulunuyor. Bingöl ile Erzincan arasında, yaklaşık 75-80 kilometre uzunluğunda bir fay hattı olarak tanımlanan Yedisu Fayı, uzun süredir sessizliğini koruyor. Ancak bu sessizlik, bilim insanları arasında büyük bir deprem ihtimalinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

6 Şubat depremlerinden önce dahi uzmanlar, Yedisu Fayı'nın ilk kırılacak yerlerden biri olabileceğine dikkat çekmişti. Kuzeydeki deniz kenarından daha güneyde, Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük bir deprem ihtimali bulunuyor. Bu, bölge halkının ve ilgili kurumların dikkatini çeken ve önlem alınması gereken bir durum olarak öne çıkıyor.