Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Yarı zamanlı İBB yönetimi

"İSTANBUL'A HİZMET ETMEK İÇİN DERTLİ OLACAKSINIZ, MİLLETİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞACAKSINIZ" "İstanbul gibi 16 milyon nüfusu olan, onlarca ülkeden daha büyük bir şehirde iş yapmak kolay değil. Üreteceksiniz, dertli olacaksınız ve bu dertlerle birlikte milletin sorunlarını çözmek için çalışacaksınız." diyen Kurum, "Her iş zordur ama gerçekten sizin yaptığınız iş hepsinden daha zor diyebiliriz. Bu trafik sıkışıklığında, bu karmaşada direksiyon sallamak gerçekten çok zor. Bunun için de şunu söylemek istiyoruz. İstanbul'u anlamak isteyen, bu şehrin insanlarının ne demek istediğini önce sizlerden dinleyecek. Şoförlerimizden esnafımızdan dinleyecek." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN YARI ZAMANLI ÇALIŞAN BİR İBB YÖNETİMİ MEVCUT" İstanbul'un yeniden eserler şehri olması için çalışacaklarını belirten Kurum, "Bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Az önce başkanım da ifade etti. Minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin, can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de ortaya konulmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bir mahallede, bir semtte, bir ilçede, bir ilde yatırım yapılıyor mu, şantiyeler çalışıyor mu, toplu konutlar inşa ediliyor mu, dükkanlar işliyor mu, esnafın rahat mı, hangi mahallelere hizmet gidiyor hangilerine gitmiyor, milletin sıkıntıları çözülüyor mu çözülmüyor mu bunların hepsini şoför kardeşlerimden öğrenebilirsin. Bu yüzden 5 yılda bu şehre kimin neler yaptığını en iyi siz biliyorsunuz ve ne yapmadığını da en iyi siz biliyorsunuz. İşte bu yüzden sizi görmeyen sizi dinlemeyen İstanbul'u anlayamaz. Ben büyük bir gururla söylüyorum AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daima sizi görüyor sizi dinliyor sıkıntılarınızı dertlerinizi sorunlarınızı çözmenin de gayreti içerisinde oluyoruz. " dedi.

AK Parti olarak minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisten geçirdiklerini belirten Kurum, "Ben size kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum. Biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsümüzle, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz. Birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." dedi.

"TÜM BİRİKİMİMİZLE, TÜM ENERJİMİZLE, TÜM TECRÜBEMİZLE SADECE İSTANBUL'A ODAKLANACAĞIZ."

Merkezinde İstanbul'un olduğu bir belediyecilik anlayışını yeniden İstanbul'a getireceklerini belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla her zaman milletimizin yanında olmamız gerekir. 25 yıllık iş hayatımda hep bu anlayışla çalıştım, nerede bir deprem olsa, nerede bir afet olsa, sel olsa, yangın olsa biz milletimizin hemen dizinin dibindeydik. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık hiçbir zaman da inşallah bırakmayacağız. 81 ilimize 500'ü aşkın ziyaret yaptık. Şimdi tüm birikimimizle tüm enerjimizle tüm tecrübemizle sadece İstanbul diyeceğiz ve İstanbul'a odaklanacağız." ifadelerini kullandı.