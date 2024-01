Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Yarı zamanlı İBB yönetimi

Bakanlığı döneminde 81 ilimizin her birinde vatandaşın sorunlarını çözmek adına da gerekli her türlü desteği iradeyi göstermeye gayret ettiğini belirterek, "İstanbul'un 39 ilçesine hizmet etmeyi de bir şeref olarak gördük. Bu şerefle sokaktaydım. Bugün olduğu gibi her zaman da sizin sıkıntılarınızı dinlemek, onlara çözüm bulmak için de bu istişarelerimizi yaptık. Siz söyleyeceksiniz biz dinleyeceğiz, siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Biz hep böyle çalıştık, böyle gördük, böyle öğrendik. Her şeyi İstanbul'da 70 gün sonra yeniden başlatacağız diyoruz. Çünkü biz 'Yeniden İstanbul şimdi İstanbul sadece İstanbul' diyoruz. Ve şunu biliyoruz ki İstanbullu kardeşlerimiz bizi hasretle, özlemle bekliyor." dedi.