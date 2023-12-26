PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbek mevkidaşı İnoyatov ile görüştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi. Koca, görüşmye ilşkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 22:14 Güncelleme 26 Aralık 2023, 22:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbek mevkidaşı İnoyatov ile görüştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Özbekistan Sağlık Bakanı, değerli kardeşim Amrilla İnoyatov'u misafir ettik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu! Haddini aşan CHP liderine sert tepki: Bunların siyasi sponsoru belli
SON DAKİKA HABERLERİ | İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA