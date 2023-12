KKTC’deki Yahudi istilasının perde arkası! İşgalci İsrail’in asıl amacı ne?

Dünyada, Yahudi çok... Rusya'dan gelen Yahudiler... Polonya'dan, Ukrayna'dan, Lübnan'dan gelen Yahudiler... Başka ülkelerden gelen Yahudiler... Onlar da arazi/konut alıyor.

Bitmedi... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yahudiler de var... Onların Kıbrıs'ta arazi/konut satın almalarını kim önleyebilir?

KKTC üst yönetimi... Türk devleti... Bunları biliyor...

Ama derin konu... Açık açık, yüksek sesle konuşulamıyor.



METİN FEYZİOĞLU: "DESTEĞE HAZIRIZ"



Büyükelçimiz Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Resmi rakamlara göre alarm durumu yok" diyerek söze başladı:

Yabancıların adada mülk almaları konusunda... Bizim tarafta... İsrail vatandaşları 12'nci sırada.

Rum tarafında ise... İsraillilerin aldıkları mülk daha fazla.



KKTC makamları konuyu yakından takip ediyorlar.

Yasal bir düzenleme yapacaklarını da açıkladılar.

Biz... Türkiye Cumhuriyeti olarak... Her zaman ve her konuda olduğu gibi, her türlü desteği vermeye hazırız.

Sayın Dışişleri Bakanımız da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereken açıklamayı yaptılar.