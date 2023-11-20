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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrailli ailelerden gelen mektuba cevap verdi: Milli İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ekselansları bölgenin en güçlü lideri sizsiniz. Lütfen yakınlarımızı kurtarmak için yardım edin" diyen İsrailli ailelere şu mesajı gönderdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrailli ailelerden gelen mektuba cevap verdi: Milli İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk

İsrailli aileler kendi hükümetlerinden umudu kesmiş. İsrail'in Gazze'de şu ana kadarki tutumu, kendi vatandaşları dahil orada kim varsa katletmek şeklinde.

Bu konuyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatımızı (MİT) devreye soktuk. Şimdi onlar araştırıyorlar. Bir netice için çalışıyoruz. Netice alabilirsek ne ala...

MASUMLAR İÇİN ATEŞKES
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı. Şu ifadeleri kullandı:
Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz.

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