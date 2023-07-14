CHP'de Türkçe dersi! Özcan "Değişim" yürüyüşünü tamamladı ama otobüsteki yazım hatası gündemi salladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" çağrılarına kulaklarını tıkadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP Genel Merkezi'ne yaptığı yürüyüşü önceki gün tamamladı. Kılıçdaroğlu'na "İstifa" çağrısı yaptı. Otobüsün üzerinden koltuk fırlattı. Ancak Özcan'ın bu eylemi, otobüsteki yazım yanlışının gölgesinde kaldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan o yazıda, dahi anlamına gelen 'de' ekinin ayrı yazılmadığı gözlere takıldı. Kılıçdaroğlu taraftarları, Özcan'ı ti'ye aldı. Paylaşımlarda "Değişime Türkçe öğrenerek başlamalısın" yorumları ön plana çıktı. Bu gönderileri de "Değişime" karşı çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun beğenmesi, dikkatlerden kaçmadı.