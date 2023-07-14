CHP'de Türkçe dersi! Özcan "Değişim" yürüyüşünü tamamladı ama otobüsteki yazım hatası gündemi salladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" çağrılarına kulaklarını tıkadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP Genel Merkezi'ne yaptığı yürüyüşü önceki gün tamamladı. Kılıçdaroğlu'na "İstifa" çağrısı yaptı. Otobüsün üzerinden koltuk fırlattı. Ancak Özcan'ın bu eylemi, otobüsteki yazım yanlışının gölgesinde kaldı.
Sosyal medyanın gündemine oturan o yazıda, dahi anlamına gelen 'de' ekinin ayrı yazılmadığı gözlere takıldı. Kılıçdaroğlu taraftarları, Özcan'ı ti'ye aldı. Paylaşımlarda "Değişime Türkçe öğrenerek başlamalısın" yorumları ön plana çıktı. Bu gönderileri de "Değişime" karşı çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun beğenmesi, dikkatlerden kaçmadı.
CİNS ATIŞMA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir toplantıda "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği iddia edildi. Buna Kaftancıoğlu, anlamlı bir şekilde cevap verdi: Siyaset yaptığını zanneden kimi 'erkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm. Cinsiyetçi bakışınızı değil (olduğu kadar) zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz...